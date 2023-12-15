Ренат Лайшев о нейтральном статусе на Играх-2024: «На таких условиях не надо ехать, не надо позориться. Лозунг должен быть один – мы за Родину!»

Ренат Лайшев против поездки на Олимпиаду в нейтральном статусе.

«Отрекаться от своей страны – просто недопустимо. Именно это они нас заставляют делать. Опять продолжается нечестная игра. Заведомо понятно, что половина наших ребят не приедет. Будет неполноценный состав, и мы гарантированно будем ниже третьего места. И они будут над этим глумиться, нахваливать себя, говорить, какие они сильные умные, ловкие.

Это как взаимоотношения между людьми – ты хочешь с ним по-доброму, а он тебе все время подлянки всякие делает! И ты уже понимаешь, что ждать от него ничего хорошего нельзя. Они жили на вранье, на вранье и продолжают жить. Хотя, сколько говорили, что спорт вне политики. Повторения 1980 и 1984-го не будет! Идем дальше! Но, как оказалось, все не так.

Однозначно сказать – ехать, не ехать – невозможно. Кто-то, например, поедет на Олимпиаду от Казахстана, потому что это его единственный шанс. Жизнь дается один раз. Так что у спортсменов в этой ситуации тяжкий выбор. Тренерам в этом плане легче. Они могут подождать более благоприятных условий, изменения обстановки.

Немаловажный вопрос – возможность участия в таких соревнованиях, как Игры Дружбы. В том же 1984-м мы участвовали в Играх Дружбы, получали неплохие материальные поощрения за показанные результаты, так что особо никто не расстраивался, что не поехал на Олимпиаду.

Мое личное мнение – на таких условиях не надо ехать, не надо позориться, не надо унижаться. Лозунг должен быть один – мы за Родину!» – сказал президент «Центра спорта и образования « ».

Кажется, Путин намекнул, что ехать на Олимпиаду-2024 не стоит