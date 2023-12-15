Ренат Лайшев о нейтральном статусе на Играх-2024: «На таких условиях не надо ехать, не надо позориться. Лозунг должен быть один – мы за Родину!»

Теги Париж-2024 Ренат Лайшев Самбо-70 Фигурное катание

Ренат Лайшев против поездки на Олимпиаду в нейтральном статусе.

«Отрекаться от своей страны – просто недопустимо. Именно это они нас заставляют делать. Опять продолжается нечестная игра. Заведомо понятно, что половина наших ребят не приедет. Будет неполноценный состав, и мы гарантированно будем ниже третьего места. И они будут над этим глумиться, нахваливать себя, говорить, какие они сильные умные, ловкие.

Это как взаимоотношения между людьми – ты хочешь с ним по-доброму, а он тебе все время подлянки всякие делает! И ты уже понимаешь, что ждать от него ничего хорошего нельзя. Они жили на вранье, на вранье и продолжают жить. Хотя, сколько говорили, что спорт вне политики. Повторения 1980 и 1984-го не будет! Идем дальше! Но, как оказалось, все не так.

Однозначно сказать – ехать, не ехать – невозможно. Кто-то, например, поедет на Олимпиаду от Казахстана, потому что это его единственный шанс. Жизнь дается один раз. Так что у спортсменов в этой ситуации тяжкий выбор. Тренерам в этом плане легче. Они могут подождать более благоприятных условий, изменения обстановки.

Немаловажный вопрос – возможность участия в таких соревнованиях, как Игры Дружбы. В том же 1984-м мы участвовали в Играх Дружбы, получали неплохие материальные поощрения за показанные результаты, так что особо никто не расстраивался, что не поехал на Олимпиаду.

Мое личное мнение – на таких условиях не надо ехать, не надо позориться, не надо унижаться. Лозунг должен быть один – мы за Родину!» – сказал президент «Центра спорта и образования «Самбо-70».

Кажется, Путин намекнул, что ехать на Олимпиаду-2024 не стоит

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14 комментариев
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Кто больше всех вспоминает Родину, патриотизм и честь - скорее всего, больше всех проворовался
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Будет неполноценный состав, и мы гарантированно будем ниже третьего места.

Ключевая мысль интервью. Лайшеву и ему подобным функционерам начхать на каждого спортсмена, на его судьбу и карьеру. Для них спортсмен - это машина по добыче медалей, чтобы чинуши отчитались об успехах, получили грамоты, медальки и бабло. Те, кто поумнее, тщательно это скрывает, но это же Лайшев!
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если бы по другому сказал, осталось бы САМБО70 без дотаций ;)
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Мы за родину умрем? Нет уж, спасибо. Что это за Родина, которая требует умирать, а не просит счастливо жить???
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Алё, Ренатик. Отбой патриотам. Путин разрешил позориться. И оскорбить его понарошку разрешил. Но только понарошку😁
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Ни слова не сказал про то, что спортсмены ради этих соревнований работают всю жизнь. Зато сказал что есть свои соревнования с баблом.

Ценности спортивного, подчеркиваю, чиновника.
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патриотизм-последнее прибежище негодяя
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"Немаловажный вопрос – возможность участия в таких соревнованиях, как Игры Дружбы. В том же 1984-м мы участвовали в Играх Дружбы, получали неплохие материальные поощрения за показанные результаты, так что особо никто не расстраивался, что не поехал на Олимпиаду" (с). Прежде чем молоть такую чепуху, поинтересовался бы у заслуженных людей, таких как Тамара Быкова, Владимир Сальников, Сергей Бубка и многих, многих других, расстроились они или нет. Понятно, что ты придерживаешься линии партии, но так позориться не стоит.
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Ответ Ебздрогыч
Кто больше всех вспоминает Родину, патриотизм и честь - скорее всего, больше всех проворовался
Ну, это все старо, как мир. У Толстого в Анне Карениной там было пару абзацев посвящено вот таким вот ребятам, когда обсуждалась Сербско-Турецкая война.
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