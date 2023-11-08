Владимир Путин наградил Рената Лайшева Орденом Почета
Владимир Путин наградил президента «Самбо‑70» Рената Лайшева Орденом Почета.
Указ опубликован на официальном интернет‑портале правовой информации.
Лайшев награжден за большие заслуги в развитии и популяризации самбо в Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу.
Орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени награждены заместитель министра спорта РФ Игорь Сидоркевич и глава Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.
Спортс, уберите уже у него тег ФК. Ну нет ФК уже в Самбо-70.
А самбиста Лайшева заждались в единоборствах, но спортс никак не выдаст ему соответствующий тег.
Даже у Путина знают что Ренат по части самбо, а не ФК.
А целый спортс не знает.