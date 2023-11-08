Владимир Путин наградил Рената Лайшева Орденом Почета

Теги Владимир Путин Сергей Елисеев Игорь Сидоркевич Ренат Лайшев Самбо-70 Фигурное катание

Владимир Путин наградил президента «Самбо‑70» Рената Лайшева Орденом Почета.

Указ опубликован на официальном интернет‑портале правовой информации.

Лайшев награжден за большие заслуги в развитии и популяризации самбо в Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу.

Орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени награждены заместитель министра спорта РФ Игорь Сидоркевич и глава Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев. 

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11 комментариев

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Viks
Почётный сумасшедший теперь.
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Yndestad
Теперь мы его еще чаще будем здесь читать...
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Александр Скворцов
Как говорится, "награда нашла героя"!
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outvoice
Почему только сейчас? Уже давно «наговорил» на орден…🙈
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Девушка Безимени
???)))
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Katerina Sunny
Вот и пусть занимается развитием самбо и в ФК не лезет.
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icaruz
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Досидел! Молодец!!! 😁
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22somebody22
Аа,теперь понятно,чего это Ренатик такой весёлый😏
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Лакс
популяризацией "Самбо" посредством болтовни про ФК. )
Спортс, уберите уже у него тег ФК. Ну нет ФК уже в Самбо-70.
А самбиста Лайшева заждались в единоборствах, но спортс никак не выдаст ему соответствующий тег.
Даже у Путина знают что Ренат по части самбо, а не ФК.
А целый спортс не знает.
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Бильм@н
Прикольно, конечно: он наши, внутренние соревнования убогими называет, а его еще и награждают. Чудно.
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icaruz
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Viks
Почётный сумасшедший теперь.
а ты не почетный? завидуешь значит.
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