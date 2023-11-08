Владимир Путин наградил Рената Лайшева Орденом Почета

Владимир Путин наградил президента «Самбо‑70» Рената Лайшева Орденом Почета.

Указ опубликован на официальном интернет‑портале правовой информации.

награжден за большие заслуги в развитии и популяризации самбо в Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу.

Орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени награждены заместитель министра спорта РФ Игорь Сидоркевич и глава Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.