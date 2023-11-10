Лайшев о переезде группы Тутберидзе на новый каток: «Не пытался уговаривать Этери Георгиевну остаться в «Хрустальном». Это решение Москомспорта, флаг им в руки»

Ренат Лайшев высказался о переезде группы Этери Тутберидзе на новый каток.

В сентябре завершилось строительство Центра фигурного катания в Ясеневе. Пока что спортсмены группы Тутберидзе тренируются в ледовом дворце «Хрустальный» на Профсоюзной улице.

«Ледовый дворец Этери Тутберидзе достроен, но не оборудован в залах. Это самый лучший дворец в Москве и стране – спасибо Сергею Семеновичу Собянину.

Не пытался уговаривать Этери Георгиевну остаться в «Хрустальном». Ради Бога! Это решение Москомспорта, флаг им в руки. Мы добросовестно выполнили свою миссию, когда были вместе.

Сейчас «Хрустальный» отделился. Это было трудно. Была проделана непростая работа в фигурном катании, но нам не за что стыдиться и стесняться. Даже содействовали в строительстве этого дворца.

Сейчас есть дела, связанные с самбо, поэтому не могу сказать, есть ли уже группы, которые будут вместо Тутберидзе в «Хрустальном», – сказал президент « ».