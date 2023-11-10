Лайшев о переезде группы Тутберидзе на новый каток: «Не пытался уговаривать Этери Георгиевну остаться в «Хрустальном». Это решение Москомспорта, флаг им в руки»
Ренат Лайшев высказался о переезде группы Этери Тутберидзе на новый каток.
В сентябре завершилось строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясеневе. Пока что спортсмены группы Тутберидзе тренируются в ледовом дворце «Хрустальный» на Профсоюзной улице.
«Ледовый дворец Этери Тутберидзе достроен, но не оборудован в залах. Это самый лучший дворец в Москве и стране – спасибо Сергею Семеновичу Собянину.
Не пытался уговаривать Этери Георгиевну остаться в «Хрустальном». Ради Бога! Это решение Москомспорта, флаг им в руки. Мы добросовестно выполнили свою миссию, когда были вместе.
Сейчас «Хрустальный» отделился. Это было трудно. Была проделана непростая работа в фигурном катании, но нам не за что стыдиться и стесняться. Даже содействовали в строительстве этого дворца.
Сейчас есть дела, связанные с самбо, поэтому не могу сказать, есть ли уже группы, которые будут вместо Тутберидзе в «Хрустальном», – сказал президент «Самбо-70».
Он просто вынужден вещать про ФК потому что спортс ошибочно повесил на него тег ФК а не борцовских видов.
Он может и не хотел бы про ФК говорить, но тег Спортса обязывает. )
И просьба не называть тех кому слегка за 60 дедом, тем более что вам то на пенсию наверно только в 65.
И Хрустальный не в Самбо, как и до 2013 года.