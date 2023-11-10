Лайшев о переезде группы Тутберидзе на новый каток: «Не пытался уговаривать Этери Георгиевну остаться в «Хрустальном». Это решение Москомспорта, флаг им в руки»

Теги сборная России Этери Тутберидзе Ренат Лайшев Самбо-70 Фигурное катание

Ренат Лайшев высказался о переезде группы Этери Тутберидзе на новый каток.

В сентябре завершилось строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясеневе. Пока что спортсмены группы Тутберидзе тренируются в ледовом дворце «Хрустальный» на Профсоюзной улице.

«Ледовый дворец Этери Тутберидзе достроен, но не оборудован в залах. Это самый лучший дворец в Москве и стране – спасибо Сергею Семеновичу Собянину.

Не пытался уговаривать Этери Георгиевну остаться в «Хрустальном». Ради Бога! Это решение Москомспорта, флаг им в руки. Мы добросовестно выполнили свою миссию, когда были вместе.

Сейчас «Хрустальный» отделился. Это было трудно. Была проделана непростая работа в фигурном катании, но нам не за что стыдиться и стесняться. Даже содействовали в строительстве этого дворца.

Сейчас есть дела, связанные с самбо, поэтому не могу сказать, есть ли уже группы, которые будут вместо Тутберидзе в «Хрустальном», – сказал президент «Самбо-70».

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10 комментариев

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lepestok
что за глупый вопрос? В Хрусте, конечно, вырастили множество чемпионок, но условий там никаких. Наши девочки заслуживают лучшее. И на новом катке, даст бог, все будет.
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Katerina Sunny
Лайшев говорит, как собственник Хрустального. Он там такой же наёмный работник.
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Elena Polkina
Божечки, ну что он несет ??? 🙈🙈🙈🙈🙈
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Delirium
Хрустальный уже вроде год как не входит в Самбо-70. Чего там Лайшев, который ушел на пенсию, собрался решать вообще непонятно. Дед просто любит похвалиться перед журналистами, очевидно.
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Wintersun
Этери же в недавнем интервью Слуцкому ясно сказала, что Хрустальный они не оставляют.
+2
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Renki
А что, Лайшев всё ещё президент «Самбо-70»?
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tvo
То есть цветы при расставании подарила?
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Лакс
Ответ Delirium
Хрустальный уже вроде год как не входит в Самбо-70. Чего там Лайшев, который ушел на пенсию, собрался решать вообще непонятно. Дед просто любит похвалиться перед журналистами, очевидно.
не на пенсии он, а типа президент Самбо.
Он просто вынужден вещать про ФК потому что спортс ошибочно повесил на него тег ФК а не борцовских видов.
Он может и не хотел бы про ФК говорить, но тег Спортса обязывает. )
И просьба не называть тех кому слегка за 60 дедом, тем более что вам то на пенсию наверно только в 65.
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Лакс
Ответ Renki
А что, Лайшев всё ещё президент «Самбо-70»?
он то президент, но не директор и не рулит там.
И Хрустальный не в Самбо, как и до 2013 года.
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