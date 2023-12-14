Тарасова о словах главы USADA про допуск россиян: «Меня совершенно не задевает непрофессиональное мнение»

Теги Татьяна Тарасова Олимпийская сборная России USADA Париж-2024 Трэвис Тайгерт Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала непрофессиональным мнение главы USADA о допуске россиян.

Ранее глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт заявил, что ведущие российские спортсмены не прошли достаточного тестирования для участия в Олимпиаде-2024 в Париже. 

«Не понимаю, почему их (слова Тайгерта – Sports.ru) печатают. Это вопрос к тем, кто публикует мнение людей, которые не имеют отношения ни к чему.

Меня совершенно не задевают никакие слова. Тем более непрофессиональное мнение», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Глава USADA о тестировании на допинг в РФ: «Сказать, что к россиянам предъявляются те же стандарты, что и к другим, – это пощечина чистым спортсменам»

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3 комментария
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Всё-таки задело
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