Екатерина Боброва: «Хочется, чтобы Малинин наработал вторую оценку, приблизился к званию короля фигурного катания»

Теги Екатерина Боброва сборная США сборная Японии мужское катание Андрей Журанков Илья Малинин Фигурное катание

Екатерина Боброва отметила недостатки в катании Ильи Малинина.

«Безмерно глубоко уважаю Илью Малинина, люблю и восхищаюсь, но... Выходит Кагияма, катается, выходит Шома Уно, катается. Выходит Малинин, и ты четко видишь разницу в работе ног, в работе колена, в работе пластики. Это видно невооруженным глазом.

Задают вопрос: «А что ему тогда делать?» Работать. Мне хочется, чтобы он наработал вторую оценку, хочется, чтобы он приблизился к званию короля фигурного катания», – сказала олимпийская чемпионка в подкасте «Ход коньком».

«Ты очень четко разложила, это правда было видно. Но нельзя сказать, что он человек, который не владеет коньком. Он умеет кататься, и конек у него есть.

У него нет той тягучести и пластики, которая есть у японцев, такого артистизма и энергетики, которую выдает Адам Сяо Хим Фа, но у него другая энергетика», – добавил комментатор Андрей Журанков.

Вот это залп от Малинина! Соперники будто заранее сдались, а он поставил еще один рекорд

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11 комментариев
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Он и так уже Король фигурного катания! Его прыжки восхищают своей красотой, и эта красота ничуть не хуже плавности, тягучести, артистизма. Очень редко бывает, чтобы фигурист обладал и тем, и другим талантом и был максимально сбалансированным, энергия и силы не безграничны
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Нет предела совершенству,но Илья уже сейчас космически хорош! И верю,что он будет ещё круче!
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Боброва предсказуемо туда же, и все из "лучших побуждений".
посмотрим как вы полировку льда от Петросян и Ками откомментите, и вторую оценку Петросян, и их недокруты и ребра-с нетерпением жду -РАВНОГО подхода в оценках спортсменов и правильного штаба, а то что-то как то-им столь притязательного подхода не хватает.
Или Вы оба слепните на выступлениях этих двоих)))
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Он в этом году улучшился в презентации и катит лучше,я против Шомы и Кагиямы,Илья уже король
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Не знаю кому как, но мне по душе Юдзуро Ханю-великий романтик и король ФК!
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Король-это Ханю. Когда ты смотришь прокат и не видишь прыжков и отдельных элементов, забываешь о них- видишь какое-то творение искусства, магию. И идёшь пересматривать снова и снова.
А Малинин просто технический гений, посмотрели, похлопали, сказали "это было круто" и забыли.
Сурия Бонали тоже прыгала много чего, но королевой от этого не стала.
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Видно, что над этим работают, и с прошлым сезоном если сравнивать, то просто небо и земля. Он и едет по-другому и корпусом работает по-другому и все музыкальные акценты отрабатывает. Не надо ему ставить в пример маленьких мягких японцев, надо сравнивать с самим собой, чтобы видеть прогресс. У Шомы последняя часть ПП вообще мимо музыки, музыка играет одно, а он едет другое, это никто не видит? Фишка такая?😏
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Все впереди. О Хавьере Фернандесе в его годах мало кто вообще слышал .
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