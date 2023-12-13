Екатерина Боброва: «Хочется, чтобы Малинин наработал вторую оценку, приблизился к званию короля фигурного катания»

Екатерина Боброва отметила недостатки в катании Ильи Малинина.

«Безмерно глубоко уважаю Илью Малинина, люблю и восхищаюсь, но... Выходит Кагияма, катается, выходит , катается. Выходит Малинин, и ты четко видишь разницу в работе ног, в работе колена, в работе пластики. Это видно невооруженным глазом.

Задают вопрос: «А что ему тогда делать?» Работать. Мне хочется, чтобы он наработал вторую оценку, хочется, чтобы он приблизился к званию короля фигурного катания», – сказала олимпийская чемпионка в подкасте «Ход коньком».

«Ты очень четко разложила, это правда было видно. Но нельзя сказать, что он человек, который не владеет коньком. Он умеет кататься, и конек у него есть.

У него нет той тягучести и пластики, которая есть у японцев, такого артистизма и энергетики, которую выдает , но у него другая энергетика», – добавил комментатор .

Вот это залп от Малинина! Соперники будто заранее сдались, а он поставил еще один рекорд

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