Екатерина Боброва: «Хочется, чтобы Малинин наработал вторую оценку, приблизился к званию короля фигурного катания»
Екатерина Боброва отметила недостатки в катании Ильи Малинина.
«Безмерно глубоко уважаю Илью Малинина, люблю и восхищаюсь, но... Выходит Кагияма, катается, выходит Шома Уно, катается. Выходит Малинин, и ты четко видишь разницу в работе ног, в работе колена, в работе пластики. Это видно невооруженным глазом.
Задают вопрос: «А что ему тогда делать?» Работать. Мне хочется, чтобы он наработал вторую оценку, хочется, чтобы он приблизился к званию короля фигурного катания», – сказала олимпийская чемпионка в подкасте «Ход коньком».
«Ты очень четко разложила, это правда было видно. Но нельзя сказать, что он человек, который не владеет коньком. Он умеет кататься, и конек у него есть.
У него нет той тягучести и пластики, которая есть у японцев, такого артистизма и энергетики, которую выдает Адам Сяо Хим Фа, но у него другая энергетика», – добавил комментатор Андрей Журанков.
Вот это залп от Малинина! Соперники будто заранее сдались, а он поставил еще один рекорд
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посмотрим как вы полировку льда от Петросян и Ками откомментите, и вторую оценку Петросян, и их недокруты и ребра-с нетерпением жду -РАВНОГО подхода в оценках спортсменов и правильного штаба, а то что-то как то-им столь притязательного подхода не хватает.
Или Вы оба слепните на выступлениях этих двоих)))
А Малинин просто технический гений, посмотрели, похлопали, сказали "это было круто" и забыли.
Сурия Бонали тоже прыгала много чего, но королевой от этого не стала.