Алексей Ягудин: «Малинин – американский фигурист, но это не американский четверной аксель, а четверной аксель мира фигурного катания»

Алексей Ягудин высказался о выступлениях американского фигуриста Ильи Малинина.

«Я не понимаю, откуда он такой взялся. Просто единственный. Он один и есть все остальные. То, что говорил японский фигурист ( ), оно не происходило, а тут человек говорит и делает. Недавно он выложил видео каскада двойной тулуп и сразу четверной аксель. Честно, таких других тупо в мире просто нет.

Мы, когда нам надо, говорим, что он наш. Когда спрашиваем про четверной аксель, мы говорим: он не наш, что его обсуждать? Были такие высказывания несколько дней назад. Да, он американский фигурист, но это не американский четверной аксель, а четверной аксель мира фигурного катания.

Зачастую говорят «не произноси слово «гениальный». Гениальные — Пушкины, а это — просто мегаталантливый и мегаодаренный спортсмен. Но одно дело — родиться, а другое дело — это потом показывать на соревнованиях.

Видишь его контент в произвольной программе и… Просто руками разводишь и не понимаешь», — сказал .

Вот это залп от Малинина! Соперники будто заранее сдались, а он поставил еще один рекорд