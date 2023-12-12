Алексей Ягудин: «Малинин – американский фигурист, но это не американский четверной аксель, а четверной аксель мира фигурного катания»
Алексей Ягудин высказался о выступлениях американского фигуриста Ильи Малинина.
«Я не понимаю, откуда он такой взялся. Просто единственный. Он один и есть все остальные. То, что говорил японский фигурист (Юдзуру Ханю), оно не происходило, а тут человек говорит и делает. Недавно он выложил видео каскада двойной тулуп и сразу четверной аксель. Честно, таких других тупо в мире просто нет.
Мы, когда нам надо, говорим, что он наш. Когда спрашиваем про четверной аксель, мы говорим: он не наш, что его обсуждать? Были такие высказывания несколько дней назад. Да, он американский фигурист, но это не американский четверной аксель, а четверной аксель мира фигурного катания.
Зачастую говорят «не произноси слово «гениальный». Гениальные — Пушкины, а это — просто мегаталантливый и мегаодаренный спортсмен. Но одно дело — родиться, а другое дело — это потом показывать на соревнованиях.
Видишь его контент в произвольной программе и… Просто руками разводишь и не понимаешь», — сказал Ягудин.
Вот это залп от Малинина! Соперники будто заранее сдались, а он поставил еще один рекорд
А Илья молодец, что тут говорить. Творит революцию в мужском одиночном, и это сразу после Чена, который задал нереально высокую планку, до которой остальным ещё лет 5-10 тянуться. Малинин может поднять её ещё лет на 10. Я верю, что он рано или поздно сделает и пятерной
Только надо добавить, вот что бывает, когда встречаются гениальный спортсмен и гениальный тренер.