Алексей Ягудин: «Малинин – американский фигурист, но это не американский четверной аксель, а четверной аксель мира фигурного катания»

Теги Алексей Ягудин сборная России сборная США мужское катание Илья Малинин Фигурное катание

Алексей Ягудин высказался о выступлениях американского фигуриста Ильи Малинина.

«Я не понимаю, откуда он такой взялся. Просто единственный. Он один и есть все остальные. То, что говорил японский фигурист (Юдзуру Ханю), оно не происходило, а тут человек говорит и делает. Недавно он выложил видео каскада двойной тулуп и сразу четверной аксель. Честно, таких других тупо в мире просто нет.

Мы, когда нам надо, говорим, что он наш. Когда спрашиваем про четверной аксель, мы говорим: он не наш, что его обсуждать? Были такие высказывания несколько дней назад. Да, он американский фигурист, но это не американский четверной аксель, а четверной аксель мира фигурного катания.

Зачастую говорят «не произноси слово «гениальный». Гениальные — Пушкины, а это — просто мегаталантливый и мегаодаренный спортсмен. Но одно дело — родиться, а другое дело — это потом показывать на соревнованиях.

Видишь его контент в произвольной программе и… Просто руками разводишь и не понимаешь», — сказал Ягудин

Вот это залп от Малинина! Соперники будто заранее сдались, а он поставил еще один рекорд

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30 комментариев
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Некрасиво так говорить про Юдзуру. Он реально пытался сделать кваксель и был очень близок к этому. Для меня тот факт, что он ради мечты сознательно отказался от шансов на медаль Олимпиады и года два карьеры убил на этот прыжок, говорит о масштабе его личности. Жаль, что у Ханю не получилось - он как никто этого заслуживал
А Илья молодец, что тут говорить. Творит революцию в мужском одиночном, и это сразу после Чена, который задал нереально высокую планку, до которой остальным ещё лет 5-10 тянуться. Малинин может поднять её ещё лет на 10. Я верю, что он рано или поздно сделает и пятерной
+16
-3
+13
Слуцкую приложил культурно.
+11
-1
+10
Всё верно.
Только надо добавить, вот что бывает, когда встречаются гениальный спортсмен и гениальный тренер.
+10
-2
+8
Вот уж не думаю, что Малинин своё достижение общим считает. Это его личное достижение, его и его тренера.
+5
0
+5
"Мы, когда нам надо, говорим, что он наш." --- Это кто что понимает под "наш". Объективно, Малинин наш только для русских людей, ибо он русский по национальности.
+3
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+2
День откровений от всех говорящих голов. Такое ощущение, что они все только пришли в себя после новогоднего корпоратива у Авербуха на даче.
+3
-2
+1
У Ягудина амнезия после операции? У "японского фигуриста" имя и фамилия есть
+4
-3
+1
"Мы хотим всем рекордам. Наши гордые дать имена !" ( Из песни " Герои спорта" ). То, что Илья уникум как фигурист вне всякого сомнения. Его прыжковый контент и так поражает, а он всё его усложняет, добиваясь поставленной цели. Прыгает кваксель и пятерной ему может покориться. Удачи !
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Ответ Кукушкин
Правильно ли я понимаю Лёху Ягудина, что на Олимпиаде в городе-герое Соч три золотые медали Виктора Ана пошли не в копилку Российской Федерации, а всего мира и поэтому не должны считаться? Почему Лёха Ягудин так Россию ненавидит?
Неправильно. Леха не про медали говорит, а про уникальные достижения в конкретном виде спорта. Предыдущими уникальными достижениями были мультиквады Чена (к которым от единичных квадов Плющенко и Ягудина шли 20 лет), квады россиянок, мультиквады Трусовой и вот теперь кваксель Малинина. Это уникальное спортивное достижение. Которое пока не под силу повторить никому, даже тем, кого воспитывает эта же школа фигурного катания. Поэтому реально, причем тут Америка.
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Ответ Кукушкин
Это ты очень смешно сказал. А давай пойдем дальше. Зачем ты (вместе с Ягудиным) замыкаешься на мире, подразумевая под ним планету Солнечной системы Земля? Я предлагаю расширить уникальность достижения Малинина до Млечного пути. Кто больше?
Давай. Ссылочек на протоколы тамошних соревнований скинь как найдешь. Тогда и продолжим беседу
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Ответ Блинчик
Илюша наш! Как и Юрок был наш. Всё части одной коррупции.
Какая коррупция? Что ты несёшь?
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Ответ ретроградный меркурий
Некрасиво так говорить про Юдзуру. Он реально пытался сделать кваксель и был очень близок к этому. Для меня тот факт, что он ради мечты сознательно отказался от шансов на медаль Олимпиады и года два карьеры убил на этот прыжок, говорит о масштабе его личности. Жаль, что у Ханю не получилось - он как никто этого заслуживал А Илья молодец, что тут говорить. Творит революцию в мужском одиночном, и это сразу после Чена, который задал нереально высокую планку, до которой остальным ещё лет 5-10 тянуться. Малинин может поднять её ещё лет на 10. Я верю, что он рано или поздно сделает и пятерной
Не называть имени великого фигуриста некрасиво, да. Я очень хотела, чтоб мечта Юдзуру исполнилась, но честно говоря, у него не было ни одной близкой к исполнению на плюсы попытки.
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Ответ ретроградный меркурий
Некрасиво так говорить про Юдзуру. Он реально пытался сделать кваксель и был очень близок к этому. Для меня тот факт, что он ради мечты сознательно отказался от шансов на медаль Олимпиады и года два карьеры убил на этот прыжок, говорит о масштабе его личности. Жаль, что у Ханю не получилось - он как никто этого заслуживал А Илья молодец, что тут говорить. Творит революцию в мужском одиночном, и это сразу после Чена, который задал нереально высокую планку, до которой остальным ещё лет 5-10 тянуться. Малинин может поднять её ещё лет на 10. Я верю, что он рано или поздно сделает и пятерной
От медали он отказался только потому, что понимал, что Чена ему не перепрыгать, поэтому решил хайпиться на "впервые в мире" - первом квакселе. Но, к сожалению для него, у него этого прыжка и близко не было, даже Артур Дмитриев и то ближе к квакселю был. Малинин же просто деклассировал Ханю, став издевательски исполнять кваксель на регулярной основе, да еще и со сложного захода.
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Ответ NTLY
Зачем Ягудин так призывает ехать на ОИ, если сам имя двукратного олимпийского чемпиона не в состоянии произнести...
С Плющом они давние враги.
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Ответ Оскар Муравьёв
Американец с русскими корнями
У него не просто русские корни и родословном дереве, как у Лернардо Дикаприо и Харисона Форда - у него папа и мама русские, что делает его русским, НАВСЕГДА.
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Ответ Оскар Муравьёв
Американец с русскими корнями
Сколько таких по миру! Пол Голливуда наших! Во всех сферах, а в спорте: Даниеле де Росси, Вадим Демидов, Эдгар Приб (футбол), братья Зверевы, Аманда Анисимова (тенис), Хосе Бирюков ( баскетбол)- Алиса Дрей, Максим Завозин , Кристина Зайцева, Алиса Лисовская, братья Майоровы, Максим Наумов, Антон Пономаренко ( фигурное катание)- это только сразу на ум приходят, а сколько ещё!! Гордиться надо!
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ну тогда и рекорды Саши Трусовой не наши что ли) Не стоит примазываться... Как бы там ни было Малинин реализовал себя в США на американских катках...
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это не американский четверной аксель" --- Это аксель Малинина.
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Слово "гениальный" лепить не надо - это в спорте неприменимо.
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Лишь бы примазаться.
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Илюша наш! Как и Юрок был наш. Всё части одной коррупции.
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Малина клюква принадлежит всему человечеству, однозначно
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Последняя фраза, она же в заголовке, прекрасна! Красиво и достойно!
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Зачем Ягудин так призывает ехать на ОИ, если сам имя двукратного олимпийского чемпиона не в состоянии произнести...
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Американец с русскими корнями
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Ничего подобного. Это русский кваксель. 😁
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