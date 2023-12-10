Максим Ковтун: «Малинин способен сделать пятерной сальхов и тулуп. Предполагаю, что он уже делает пятерные, но ждет правильного момента»

Максим Ковтун считает, что Илья Малинин может исполнить прыжок в пять оборотов.

— При его возможностях он способен сделать пятерной сальхов и тулуп, так как там идет 4,5 оборота из‑за отталкивания вперед, с правильной техникой можно еще чуть‑чуть украсть. Предполагаю, что он уже делает пятерные, но ждет правильного момента для того, чтобы показать, преподнести это правильно, — сказал.

— Может ли кто‑то из российских одиночников выйти на уровень ?

— Пока что четверной аксель прыгает один человек на земле. Это максимально сложный элемент.

Я не представляю, как бы сам заходил на четверной аксель. Я делал четверной лутц, риттбергер, это было прямо изо всех сил. Не факт, что вообще кто‑то повторит. много лет пытался сделать первым четверной аксель, были хорошие попытки, чуть‑чуть не хватало.

Пришел Илья и сделал, может быть, и у нас кто‑то появится и сделает все на свете сразу. Хотелось бы уже конкуренции на международном уровне, а не так, что мы здесь сами по себе, они сами по себе. Это грустно.

— Вы сказали, что не представляете, как сами заходили бы на этот прыжок. Почему?

— Ну представить‑то могу, делал прыжки миллион раз каждый день. Дело в другом, физически нужен запас, а морально стоит понимать, что права на ошибку нет при изучении такого прыжка, если делать его без удочки. На удочке можно тренировать, но, когда без — страховки нет, любая ошибка неизбежно приведет к травме, — цитирует «Матч ТВ».