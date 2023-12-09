Мэдисон Чок: «Мы выступали в семи финалах, но этот ощущается по-особенному. У нас еще много целей на льду и за его пределами»

Теги танцы на льду сборная США Эван Бейтс Мэдисон Чок Фигурное катание

Мэдисон Чок и Эван Бейтс прокомментировали победу в финале Гран-при в танцах.

Сегодня американский дуэт занял первое место на соревнованиях в Пекине.

«Мы так счастливы. Нам довелось выступать в семи финалах, но этот ощущается по-особенному. А еще интереснее находиться здесь вместе с партнерами по команде. У нас еще много целей на льду и за его пределами», – сказала Чок.

«Для нас большая честь соревноваться здесь с лучшими в мире. Мы очень довольны тем, чего достигли в сезоне на данный момент.

Встретить друг друга – лучший для нас подарок от фигурного катания, который только мог быть. И мы очень рады стать еще ближе, когда поженимся», – сказал Бейтс.

1 комментарий
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" ближе, когда поженимся" - у нас столько экспертов могут по этому поводу высказаться!))
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