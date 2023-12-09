«Многих людей может тронуть эта история». Гиллес и Пуарье о произвольном танце в финале Гран-при

Теги танцы на льду Гран-при сборная Канады Финал Гран-при по фигурному катанию Поль Пуарье Пайпер Гиллес Фигурное катание

Пайпер Гиллес и Поль Пуарье прокомментировали выступление в финале Гран-при.

Сегодня дуэт из Канады исполнил произвольный танец и занял итоговое третье место. Победили американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс.

«Страсть – это действительно то, что мы хотим видеть в развитии программы. Считаем, что так можем понравиться зрителям и судьям.

Думаю, что многих людей может тронуть эта история о крепких отношениях между двумя людьми», – сказал Пуарье.

«Мы очень рады. Мы действительно погрузились в программу. С ней было сложно, но чем больше мы тренировали ее, тем лучше понимали, в каком направлении двигаться», – сказала Гиллес.

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