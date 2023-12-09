Golden Spin. Йоос, Гленн, Микутина, Эндрюс, Пеццетта, Гутманн представят произвольные программы

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9 декабря на турнире Golden Spin of Zagreb разыграют медали в женском катании.

ISU Challenger

Golden Spin of Zagreb

Сисак, Хорватия

Женщины

Произвольная программа

Начало – 19:15 по московскому времени.

Вторая разминка

7. Эма Добошова (Словакия)

8. Лара Наки Гутманн (Италия)

9. Кристина Лисовская (Эстония)

10. Анна Пеццетта (Италия)

11. Кристен Спурс (Великобритания)

Третья разминка

12. Старр Эндрюс (США)

13. Анастасия Гожва (Украина)

14. Клеманс Майинду (Франция)

15. Ольга Микутина (Австрия)

16. Эмбер Гленн (США)

17. Сарина Йоос (Италия)

Положение после короткой программы

1. Сарина Йоос (Италия) – 63,59

2. Эмбер Гленн (США) – 63,09

3. Ольга Микутина (Австрия) – 58,08

4. Клеманс Майинду (Франция) – 54,34

5. Анастасия Гожва (Украина) – 54,19

6. Старр Эндрюс (США) – 53,98

7. Кристен Спурс (Великобритания) – 53,43

8. Анна Пеццетта (Италия) – 52,32

9. Кристина Лисовская (Эстония) – 52,07

10. Натали Лангербаур (Эстония) – 50,93

11. Лара Наки Гутманн (Италия) – 50,60

12. Эма Добошова (Словакия) – 49,38

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