Медведева и Траньков – ведущие церемонии вручения премии ТЭФИ-2023

Теги Максим Траньков телевидение фото Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева и Максим Траньков будут ведущими церемонии вручения премии ТЭФИ.

Церемония награждения лауреатов национальной телевизионной премии ТЭФИ-2023 проходит в два этапа: 7 декабря в Государственном академическом Малом театре России, а также 8 декабря в отеле «Марриотт Империал Плаза».

Сегодня будут объявлены премии в номинациях категории «Информационное и общественно-политическое вещание».

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27 комментариев
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Какой интересный образ у Евгении! Браво стилист!
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Фанаты Жени на меня постоянно обижаются, но вот здесь , скорее всего , она в шикарном платье. и то что ведет ТЭФи, тоже круто.
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ТЭФИ это круто! Женя и Макс конечно неожиданный состав прям, даже намеков не было никаких
Образ у Жени красивый очень)
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Ух ты, круто!
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Очень красивое платье у Евгении!
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Ответ Lapo Elkann
Интересно Женя наградит Алину , как лучшую ведущую?
"Золотая малина"))
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Ответ Lapo Elkann
Интересно Женя наградит Алину , как лучшую ведущую?
Её нет в номинации. Её даже в комсомольской правде не номинировали. Вложики снимать, да пиариться луками на фоне действующих спортсменов ее удел.
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Великолепно!
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Круто! Красивый образ у Жени, мисс элегантность❤️‍🔥
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Ведущие на стиле!!! ❤️❤️❤️❤️❤️
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Очень круто и почётно, поздравляю ребят
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А парочка-то очень даже!
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Круто! Женя и Макс ведущие! Платье очень красивое и Жене идет такой стиль.
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Отличный образ у Жени. Мне доставляет радость видеть её ведущей на вручении ТЭФИ. Неплохо смотрятся в месте. И оба дружат с речью
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Ответ esctyyyyy
ТЭФИ это круто! Женя и Макс конечно неожиданный состав прям, даже намеков не было никаких Образ у Жени красивый очень)
Да ,совместно с Максом неожиданно )
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Вот это круто!
Образ у Жени шикарный! 😍🔥
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Женя ! Какая же она красивая , стильная , естественная , и говорит всегда красиво .Женя -это высокий уровень во всем .
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Ответ Ритт
Её нет в номинации. Её даже в комсомольской правде не номинировали. Вложики снимать, да пиариться луками на фоне действующих спортсменов ее удел.
Знаю. Я всего лишь пошутила.
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Красивый образ. Максим и Женя классный тандем ведущих. Браво
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Отличный выбор ведущих👍
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Неожиданность вечера! Умеет Женя удивить!
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Какие красивые! Отличный выбор!
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А что в мешке у МЖ?
Грибочки?
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