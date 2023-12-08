Медведева и Траньков – ведущие церемонии вручения премии ТЭФИ-2023
Евгения Медведева и Максим Траньков будут ведущими церемонии вручения премии ТЭФИ.
Церемония награждения лауреатов национальной телевизионной премии ТЭФИ-2023 проходит в два этапа: 7 декабря в Государственном академическом Малом театре России, а также 8 декабря в отеле «Марриотт Империал Плаза».
Сегодня будут объявлены премии в номинациях категории «Информационное и общественно-политическое вещание».
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