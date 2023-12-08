Эван Бейтс: «Мы наслаждались нашим прокатом сегодня – и он получился очень качественным. Это наше лучшее выступление в сезоне»

Теги танцы на льду Финал Гран-при по фигурному катанию сборная США Эван Бейтс Мэдисон Чок Фигурное катание

Мэдисон Чок и Эван Бейтс оценили свое выступление с ритм-танцем в Финале Гран-при.

Их слова передает корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева.

«Мы наслаждались нашим прокатом сегодня – и он получился очень качественным. Кстати, мы уже поняли, что чаще всего это совпадает. Мы хорошо готовы, и это лучшее наше выступление в сезоне.

После этапов Гран-при мы еще раз перепроверили обе программы и «почистили» их. Но над уровнями на некоторых элементах нам еще предстоит поработать – особенно на шагах в паттерне», – сказал Бейтс

«Нам очень нравятся наши костюмы для ритм-танца. Мое платье – реконструкция легендарного пиджака Фредди Меркьюри, оно очень подходит под программу. Я всегда хотела кататься в желтом платье, и моя мечта сбылась», – добавила Чок. 

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7 комментариев
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Чоки молодцы!
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Костюмы как всегда отличные. Меди талантливый дизайнер.
И в целом оба танца у них классные!
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Красавцы! Отличный прокат! Очень хочется, чтобы получили титул, у них его еще нет!
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Отличный прокат и один из лучших ритм-танцев сезона. Молодцы! Удачи в произвольной!
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итальянцы сегодня катались лучше
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Ответ Оз
Костюмы как всегда отличные. Меди талантливый дизайнер. И в целом оба танца у них классные!
Да их костюмы всегда топ, если сравнивать их и например Дэвисов или Худайбердиеву, то тут стиль вышел из группы.
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