Мухортова о новом катке: «Потихоньку осваиваемся, привыкаем к просторным залам с большими зеркалами и высокими потолками»
Фигуристка Анастасия Мухортова рассказала о новом катке группы Этери Тутберидзе.
Центр фигурного катания Этери Тутберидзе в московском районе Ясенево достроили в сентябре. Сегодня фигуристы провели первую тренировку на новом катке.
«Потихоньку осваиваемся, привыкаем к просторным залам с большими зеркалами и высокими потолками. Все очень нравится, комфортные раздевалки, все стильно и красиво», – сказала Мухортова, выступающая в парном катании с Дмитрием Евгеньевым.
У них ещё каток открывается в этом месяце.