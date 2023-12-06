Мухортова о новом катке: «Потихоньку осваиваемся, привыкаем к просторным залам с большими зеркалами и высокими потолками»

Фигуристка Анастасия Мухортова рассказала о новом катке группы Этери Тутберидзе.

Центр фигурного катания Этери Тутберидзе в московском районе Ясенево достроили в сентябре. Сегодня фигуристы провели первую тренировку на новом катке.

«Потихоньку осваиваемся, привыкаем к просторным залам с большими зеркалами и высокими потолками. Все очень нравится, комфортные раздевалки, все стильно и красиво», – сказала , выступающая в парном катании с .