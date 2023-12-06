Мухортова о новом катке: «Потихоньку осваиваемся, привыкаем к просторным залам с большими зеркалами и высокими потолками»

Теги сборная России пары Анастасия Мухортова Дмитрий Евгеньев Фигурное катание

Фигуристка Анастасия Мухортова рассказала о новом катке группы Этери Тутберидзе.

Центр фигурного катания Этери Тутберидзе в московском районе Ясенево достроили в сентябре. Сегодня фигуристы провели первую тренировку на новом катке.

«Потихоньку осваиваемся, привыкаем к просторным залам с большими зеркалами и высокими потолками. Все очень нравится, комфортные раздевалки, все стильно и красиво», – сказала Мухортова, выступающая в парном катании с Дмитрием Евгеньевым.

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1 комментарий
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Ждём ответку от другой академии.
У них ещё каток открывается в этом месяце.
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