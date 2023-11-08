Ирина Роднина: «МОК уже может наконец-то сказать, кто их хозяева. Скажи уже нам, все понимают, что это по чьей-то указке»
Ирина Роднина назвала кошмаром последнее заявление МОК.
В октябре Международный олимпийский комитет (МОК) предостерег от дискриминации на фоне палестино-израильского конфликта: «Спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств».
«МОК наделал столько ошибок, что и посчитать невозможно. Последнее заявление – ужас и кошмар! Почему к Израилю такое отношение? Чем Россия отличается от других?
Почему Грузия начинала военные действия в Южной Осетии во время Олимпиады и им ничего не было? Почему Америку спокойно допускали до всех Игр, когда шла война во Вьетнаме? У них такая короткая память? Зато у нас она хорошая, поэтому нужно отстаивать свои права! А МОК уже может наконец-то сказать, кто их хозяева. Скажи уже нам, все понимают, что это по чьей-то указке.
Дело в деньгах? Россия всегда платит во все международные спортивные организации вовремя или даже на год вперед. А вот некоторые другие страны, которые нас не любят, платят очень неохотно.
ПАСЕ без России увидели, что, например, туалеты грязные на соревнованиях и денег на организацию не хватает. В чем тогда дело, МОК?» – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.
В России уверены, что Америка спонсирует МОК, поэтому Бах отстраняет наших. А это правда?
Роднина конечно не кобель, а скорее ..., но тоже сомневаюсь, что можно отмыть.
Для начала признаться, по чьёму заданию Вы решили валить Камилу Валиеву перед заседанием КАС?
Отмазок вроде "простите меня дуру грешную" не предлагать.
В этом случае Вы просто обязаны сложить с себя полномочия депутата Государственной Думы. Согласитесь, настолько глупым там не место. Значит?
Странно что депутат госдумы не понимает сущность выборного процесса. В отношении РФ в мире сложился консенсус(за исключением 6 стран), если выйти из телевизора где распрягают про некий "западный мир против России". Поэтому по отношению к РФ принимают достаточно жёсткие меры.
или это просто проекция от тех, у кого он реально есть?)