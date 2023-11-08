Ирина Роднина: «МОК уже может наконец-то сказать, кто их хозяева. Скажи уже нам, все понимают, что это по чьей-то указке»

Теги Ирина Роднина МОК Политика Фигурное катание

Ирина Роднина назвала кошмаром последнее заявление МОК.

В октябре Международный олимпийский комитет (МОК) предостерег от дискриминации на фоне палестино-израильского конфликта: «Спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств».

«МОК наделал столько ошибок, что и посчитать невозможно. Последнее заявление – ужас и кошмар! Почему к Израилю такое отношение? Чем Россия отличается от других?

Почему Грузия начинала военные действия в Южной Осетии во время Олимпиады и им ничего не было? Почему Америку спокойно допускали до всех Игр, когда шла война во Вьетнаме? У них такая короткая память? Зато у нас она хорошая, поэтому нужно отстаивать свои права! А МОК уже может наконец-то сказать, кто их хозяева. Скажи уже нам, все понимают, что это по чьей-то указке.

Дело в деньгах? Россия всегда платит во все международные спортивные организации вовремя или даже на год вперед. А вот некоторые другие страны, которые нас не любят, платят очень неохотно.

ПАСЕ без России увидели, что, например, туалеты грязные на соревнованиях и денег на организацию не хватает. В чем тогда дело, МОК?» – сказала депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

В России уверены, что Америка спонсирует МОК, поэтому Бах отстраняет наших. А это правда?

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35 комментариев

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Aleksey Yashin
Хозяева из страны, где у Родниной есть гражданство, верно?
+28
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gimmefive
Просто у самой Родниной хозяин один уже третье десятилетие, когда у кого-то не так ей сразу некомфортно
+23
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summerglau
Роднина, а зачем тебе недвижимость в стране, которая так не любит Россиюшку? А зачем твоей дочери гражданство страны, которая настраивает МОК против нас?
+21
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Михаил Михайлов
Ответ Oleandra
Начала обеляться..
Почему-то пришла в голову пословица, что чёрного кобеля не отмоешь добела. :-)
Роднина конечно не кобель, а скорее ..., но тоже сомневаюсь, что можно отмыть.
+9
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Oleandra
Начала обеляться..
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Михаил Михайлов
Вам бы Ирина начать с камингаута. Разоружиться, так сказать, перед своей партией, да и перед народом.
Для начала признаться, по чьёму заданию Вы решили валить Камилу Валиеву перед заседанием КАС?
Отмазок вроде "простите меня дуру грешную" не предлагать.
В этом случае Вы просто обязаны сложить с себя полномочия депутата Государственной Думы. Согласитесь, настолько глупым там не место. Значит?
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special_k
Ок, я всё понимаю, но почему Парламентская Ассамблея Совета Европы проверяет чистоту туалетов на соревнованиях? И как она вообще связана с организацией соревнований?
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S Works Tarmac SL7
Ирина Роднина.Привыкла жить по указке
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Илья Савчук
Так, вроде, в МОК входят и Китай, и Индия, и другие ваши "братушки", получается, они все под Хозяевами?!
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Санитар-волк
А как там у вас с паспортом, мадам? Кричим много, па паспорт в кармашке придерживаем?
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Vladislav Zhalobkevich
"Хозяева" МОК - это страны-участницы. Вернее делегаты, которые избирают его руководителей.
Странно что депутат госдумы не понимает сущность выборного процесса. В отношении РФ в мире сложился консенсус(за исключением 6 стран), если выйти из телевизора где распрягают про некий "западный мир против России". Поэтому по отношению к РФ принимают достаточно жёсткие меры.
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Алар
У МОК одни хозяева, у Родниной другие хозяева... Вообщем, лаются собачонки)))
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Alexander Poljakov
неужели россияне и правда думают, что всех есть хозяин?
или это просто проекция от тех, у кого он реально есть?)
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Поникший Руй
Ответ Бене Гессерит
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Скажи уже нам, все понимают, что это по чьей-то указке
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Melnikov1968
А МОК и не скрывает кто их хозяева. Достаточно посмотреть кто является генеральным и титульными спонсорами ОИ. Странно, что депутат ГД не в курсе и делает удивлённое лицо.
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Oleandra
Ответ Михаил Михайлов
Почему-то пришла в голову пословица, что чёрного кобеля не отмоешь добела. :-) Роднина конечно не кобель, а скорее ..., но тоже сомневаюсь, что можно отмыть.
она как всегда подумала, что ТШТ и Камилу можно безнаказанно шпынять, но зашла уже в интересы ОКР и осадили её сразу.. пришлось лай на другого виноватого переводить)
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Ilya Kurepa
достала уже .....истеричка ..
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Nbveh Nbvehjd
Роднина, как верная Жучка, ищет хозяина, эти навыки отработаны на все 100 в теплом месте депутата!
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A K
Чистота туалетов - не самая сильная сторона расеюшки, поаккуратнее с предъявами надо ) И Грузия напала, и Израиль негодяйствует, и про Вьетнам вспомнила. Не проще было просто к соседям не лезть и допинг горстями не жрать?
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учись упорно
Она думает что МОК это какой-то отдельный человек? К кому она обращается?
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svas17
Если в России привыкли жить по указке, то это совсем не значит, что везде живут по указке.
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Vasily Ivanov
МОК и его хозяева трижды наградили эту мадам олимпийским золотом ....может она вернет свои олимпийские медали настоящим хозяевам?
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Александр Толмаков
я скажу, кто хозяева, это рептилоиды и масоны
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Qwarrz Qaqa
Как хорошо,что Россией управляют такие умные люди. Вы,всех подебите с таким руководством.
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Бене Гессерит
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