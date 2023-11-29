Вера Базарова: «Бойкова и Козловский никак не могут показать чистые прокаты, чего ранее не наблюдалось. Мне непонятно, зачем менять технику выброса»

Теги сборная России Вера Базарова пары Этери Тутберидзе Александра Бойкова Дмитрий Козловский Спорт-Экспресс Фигурное катание

Вера Базарова поделилась мнением о работе Бойковой и Козловского с новыми тренерами.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский перешли в группу Этери Тутберидзе от Тамары Москвиной. 

«Ребята никак не могут показать чистые прокаты, чего ранее не наблюдалось. В прошлом сезоне они были более стабильны. Видимо, это связано с притиркой друг к другу, хотя мне непонятно, зачем менять технику выброса, если она и так работала. Возможно, были проблемы с приземлением у Саши, может, поэтому они решились на перемены.

Есть более силовая техника выброса, когда партнер больше контролирует элемент и за счет своей силы выбрасывает партнершу. Но такой выброс труднее приземлить. Другая техника, когда партнер и партнерша работают примерно одинаково, партнерша делает свою работу, партнер под нее подстраивается.

А бывает, когда партнерша по сути прыгает сама, а партнер показывает, что он рядом, тоже что-то делает... Но при такой технике ни высоты, ни длины выезда мы никогда не увидим. Поэтому чаще подстраивают все так, чтобы оба партнера выкладывались, чтобы добиться пролетности, высоты, чистоты приземления.

Саше с Димой удобнее было бы работать вдвоем, у них нет большой разницы в росте и весе. Она, конечно, есть, но, скажем так, в стандартных рамках. Если партнерша намного меньше партнера, то он берет на себя всю нагрузку», – сказала серебряный призер чемпионата Европы в парном катании. 

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54 комментария
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Oleandra
Можно также спросить, а что получила Кадырова от перехода к Москвиной? сейчас все пары Слюсаренко их начисто перекатывают.
+66
-12
+54
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Elenavasilevna
Второй выброс у ребят редко получается без косяка, это было и в прошлом сезоне. Не разбираюсь в технике выбросов, но видимо менять что то в этом плане нужно было. Меня часто удивляют эксперты от ФК : Вера всё разложила по полочкам, но если так все ясно , понятно, почему в их паре с Ларионовым стабильности не было.
+47
-5
+42
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22somebody22
Верочка,это ты никогда не могла показать чистые прокаты,а у Саши и Димы и раньше бывали срывы,невозможно всегда кататься чисто,особенно,при такой сложности.Главное,чтобы их подвели к главным стартам (если их можно так назвать) в пиковой форме.
+36
-10
+26
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Ayla
Саша с Димой никогда не славились полностью чистыми прокатами, они скорее рисковые ребята, не вижу здесь большой проблемы. В нужные моменты часто умеют собираться.
+25
0
+25
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Charliz
Вообще то были проблемы со стабильностью). Выброс чуть ли не каждом старте был с ошибкой.
+24
-2
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Алена Иванова
Это когда БК были интересно стабильными?! С выбросом вечно что то не так. Да и по прокату бывали ошибки. С другой стороны если они столько лет бились и всё равно в чистую не получалось, почему сейчас что то не поменять когда даже не маячат международные соревнования.
+23
-1
+22
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versa
Ответ Elenavasilevna
Второй выброс у ребят редко получается без косяка, это было и в прошлом сезоне. Не разбираюсь в технике выбросов, но видимо менять что то в этом плане нужно было. Меня часто удивляют эксперты от ФК : Вера всё разложила по полочкам, но если так все ясно , понятно, почему в их паре с Ларионовым стабильности не было.
Вера не умела прыгать. Парные элементы у них хороши были.
+24
-3
+21
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Oleandra
Ответ Беглый*
Рудковские откопали очередную "базарную бабку" в преддверии ЧР для набросов на Хрустальный. Четыре года одни и те же пыльные пластинки
все подкасты начинаются с разборки - как Валиева победила с двумя падениями и что получили БК после перехода в ТШТ.. ни провалы Алиева и Даниэляна, ни третье место с падениями Муравьёвой, ничего больше неинтересно.
+29
-9
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Elenavasilevna
Ответ Oleandra
Можно также спросить, а что получила Кадырова от перехода к Москвиной? сейчас все пары Слюсаренко их начисто перекатывают.
Нового партнера)) Кстати, куда делся Ваня Бальченко. Они мне так нравились с Кадыровой, ждала , что именно они будут бороться за третье место , сейчас жду, что хотя бы в шестерку заехали на ЧР.
+19
0
+19
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Evgeniya777
Да, Вера Базарова всегда каталась чисто, даже не понимает, как срывать прыжки.
+22
-4
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imaxim
Ответ versa
Вера не умела прыгать. Парные элементы у них хороши были.
В самый нужный момент Базарова прыгнула, а Ларионов нет
+18
-1
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Kareglazaya
У этой пары и раньше были ошибки на выбросах, и теперь они есть. Скорее всего, поэтому и стали менять технику - пытаются найти решение проблемы.
+17
-1
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Anna
Сама ответила на свой вопрос: были проблемы с приземление, поэтому и решили поменять
+17
-2
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Elenavasilevna
Ответ versa
Вера не умела прыгать. Парные элементы у них хороши были.
Я помню , что именно Вера не умела прыгать, при этом она всегда была элегантна, утонченна, пластична, музыкальна. Ну и парные были на высоте. Вот я и говорю, если вот так вот можно всё разложить по полочкам и понимать, что и как надо делать, почему самой то было не научиться прыгать?
+15
-1
+14
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Адриана
У них очень редко получались чистыми 2 выброса в ПП, практически никогда, Саша всегда косячила, поэтому и не понятны разговоры о четверном выбросе.
+14
-3
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versa
Ответ Elenavasilevna
Я помню , что именно Вера не умела прыгать, при этом она всегда была элегантна, утонченна, пластична, музыкальна. Ну и парные были на высоте. Вот я и говорю, если вот так вот можно всё разложить по полочкам и понимать, что и как надо делать, почему самой то было не научиться прыгать?
Некоторым прыжки наверно просто не даны, помню комментаторы сдержанно говорили об этом. Панфилова тоже так и не смогла запрыгать.
+11
-1
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Kontiolahti
Ответ Elenavasilevna
Нового партнера)) Кстати, куда делся Ваня Бальченко. Они мне так нравились с Кадыровой, ждала , что именно они будут бороться за третье место , сейчас жду, что хотя бы в шестерку заехали на ЧР.
На пароход Ваня Бальченко делся. 😒
И это очень грустно..
А с Валерием, при всей симпатии, они на мой взгляд не смотрятся, и впечатление от их пары, опять же на мой взгляд, немного странное.
+11
-1
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Elenavasilevna
Ответ Алла Рогальская
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Куда делась? ))))
+13
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Cler
Еще одного «специалиста» откопали журналисты… хочется спросить у этих «комментаторов»- а БК или их нынешнее тренеры У ВАС мнение и рекомендации спрашивали ?! Чего вы все лезите в тренировочный процесс спортсмена, когда ни он, ни его ТШ вас тб этом не просят? Может хватит уже свои комплексы спортивной неполноценности на др.спортсменах вымещать?
+10
-1
+9
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Ayla
ну уж если у БК нет разницы в параметрах по мнению Веры, то что сказать про ЧЯ?..
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Oleandra
Ответ Elenavasilevna
Нового партнера)) Кстати, куда делся Ваня Бальченко. Они мне так нравились с Кадыровой, ждала , что именно они будут бороться за третье место , сейчас жду, что хотя бы в шестерку заехали на ЧР.
ну и толку от этого нового партнёра? получила ТНМ от Великовых МГ, сохранила пару, вот и пожинает сейчас результаты..
+16
-8
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Док Аксель
Рассуждать и пытаться самой себе объяснить причины ошибок на выбросе то ещё занятие. На этом элементе многие ошибаются при приземлении. Падения и степ-ауты частое явление из-за сложности его исполнения. БК сами с ТШ знают имеющиеся проблемы, поэтому и вносят коррективы при исполнении этого элемента.
+9
-1
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CrazyAboutFS
А кто из всех пар на этом этапе в ПП сделал 2 чистых выброса?
Видно, не так все просто с выбросами, хотя все теорию знают.
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versa
Ответ imaxim
В самый нужный момент Базарова прыгнула, а Ларионов нет
И такое бывает. Но это всегда была лотерея прыгнет Вера или нет.
+4
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Oleandra
Ответ Vendetta4111323
Как минимум партнера. Она выросла для Бальченко, а Колесов вряд ли бы уехал из Питера в Пермь
ну пока они с новым партнёром в глухой з..це..
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Здравый@смысл@
Ответ 22somebody22
Верочка,это ты никогда не могла показать чистые прокаты,а у Саши и Димы и раньше бывали срывы,невозможно всегда кататься чисто,особенно,при такой сложности.Главное,чтобы их подвели к главным стартам (если их можно так назвать) в пиковой форме.
Что что , а это Тутберидзе умеет делать )
+5
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Svetmel
Ответ Алла Рогальская
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А сейчас плохая стала?)
+5
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Emma Dunn
Вера явно не видела старых соревнований БК. Смена техники и ее совершенствование - это хорошо. К тому же, если у них есть изменения техника, то это потому, что она не работала хорошо. Я думаю, что Транков и Слюсаренко хорошо работают с ними. Ребятам еще нужно привыкнуть к переменам, но они привыкнут. Пока я счастлив, и самое главное, что они тоже счастливы. Дима сказал в интервью, что он не знает, почему техника определенных элементов не была исправлена раньше и что они почувствовали улучшения немедленно. Плюс, ни одна пара не является 100% стабильной. Даже Савченко или Волосошар не были стабильными все время. И это не плохо.
+3
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tim55555
ЭТ подправит им технику выброса.
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Emma Dunn
Ответ Дружба11
Я давний поклонник этой пары, если ребята посчитали нужным уйти значит было тяжело психологически оставаться им,плюс основное в приоритете у Тамары Николаевны были МИГИ, но я понимал,что эта кагорта тренеров новых полезут в технику Москвиной со своими ноухау условно,переучиваниями,Я очень этого боялся-никакие условно грибы-бонусы от Тутберидзе не компенсируют им утрату техники. Я просто знаю,что они оба профи и требовательны к себе по максимому,так же понимаю,что они уважают людей к которым перешли-иначе бы ушли уже снова, поэтому они по максимому постараются углы новой навязываемой им техники сгладить-но они не боги условно,только люди-не устанут ли в таком возрасте переучиваться, тем более им как всем Питерцам вначале не просто в Москве-тоска по Питеру она гложит всех-от этого не деться никуда. Может я не прав, но посмотрев несколько раз ПП ребят-я увидел усталость в Диме огромную усталость, что ему вообще трудно уже поднимать Сашу-какой то он не тот физически-до сих пор волнуюсь.но я Ребятам говорю-мы примем любое ваше решение как возврат, так и ваш эксперимент этот-только уж пожалуйста-если вам навязывают не возможное-пошлите корректно и делайте так как учила Москвина.
Они имели полное право уехать в другое место. Почему они должны оставаться в месте, где тренеры ждут их отъезда? Я рад, что они уехали, я не хотел, чтобы они больше испытывали психологические страдания. Это было нездорово. Теперь, относительно темы техники. 3Lo работал в прошлом году, но 3F нет. В этом году наоборот. 3Ф стал стабильным и Саша может посадить его, даже когда Дима не бросает ее хорошо. Это хорошо. Это означает, что есть улучшение. Техника 3Lо имеет изменения и ребята должны привыкнуть к этому. И они будут. Они знают, как собраться вместе в нужное время. Кроме того, они поправили спину Димы, которая очень заметна, а также позицию Саши в воздухе и вход Саши в спираль. Плюс, поворот также был исправлен, и теперь он выше и шире. Все это улучшения, которые я рад видеть. И они будут продолжать исправлять и убирать. Теперь, мой вопрос в том, почему старые тренеры не исправили все это? Разве они не видели этого? Или они не хотели?
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Vendetta4111323
Ответ Oleandra
Можно также спросить, а что получила Кадырова от перехода к Москвиной? сейчас все пары Слюсаренко их начисто перекатывают.
Как минимум партнера. Она выросла для Бальченко, а Колесов вряд ли бы уехал из Питера в Пермь
+3
-1
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Lennuci
Ничего не поняла. Т е получается их учат "силовому" варианту, где партнер имеет больше контроля, но труднее приземлять чтоли? А надо бы поровну? И зачем им приземление потруднее, если с ним и так проблемы?
Какой-то Траньковский вариант, это он ростом почти 2 метра (1.97).
Хотя, их тренеры лучше знают, что им надо.
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alexnew
Насчет ранее не наблюдалось - чушь. В прошлом сезоне они вроде не плохо выступали, но до этого в олимпийском сезоне ни одного чистого проката не было. :)
По поводу техники выброса не вникал, но они же там четверные выбросы разучивают, в таком случае, наверное, логично, что тройные становятся нестабильными, нет? :)
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thadius
Интересное описание, вот только непонятно как было, и что стало, у этой пары.
+2
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Anna Stefan
Ответ Svetmel
А сейчас плохая стала?)
Стала отличная✌
+6
-4
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lepestok
Вера вообще не следила за БК, что ли? Саша постоянно падала на выбросах.
+2
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Здравый@смысл@
Ответ Emma Dunn
Ты явно не смотрел их старые соревнования. Саша был очень стабилен.
У вас какие-то проблемы с восприятием рода существительных. Комментатор - она, и Саша в комментарии - тоже она)
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Emma Dunn
Ответ alexnew
Насчет ранее не наблюдалось - чушь. В прошлом сезоне они вроде не плохо выступали, но до этого в олимпийском сезоне ни одного чистого проката не было. :) По поводу техники выброса не вникал, но они же там четверные выбросы разучивают, в таком случае, наверное, логично, что тройные становятся нестабильными, нет? :)
Выступал чисто на чемпионате России.
+2
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armmaster
Ответ imaxim
Олимпийские Игры 2014. Парное катание, короткая программа
Спасибо! Пересмотрел. Причем он даже не упал, а безвольно сорвал.
Не мудрено, что Вера потом ушла к Депутату
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Emma Dunn
Ответ Алла Рогальская
Комментарий скрыт
Они все еще очень хорошая пара, которая улучшается время от времени.
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imaxim
Ответ armmaster
Спасибо! Пересмотрел. Причем он даже не упал, а безвольно сорвал. Не мудрено, что Вера потом ушла к Депутату
Кстати, по моему Ларионов был инициатором разрыва, если помню верно
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Djusik
Ответ Elenavasilevna
Нового партнера)) Кстати, куда делся Ваня Бальченко. Они мне так нравились с Кадыровой, ждала , что именно они будут бороться за третье место , сейчас жду, что хотя бы в шестерку заехали на ЧР.
Согласна, жаль разбили пару. Это сочетание не лучшее.
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Djusik
Ответ Vendetta4111323
Как минимум партнера. Она выросла для Бальченко, а Колесов вряд ли бы уехал из Питера в Пермь
Мне нравился больше бывший партнёр.
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imaxim
Ответ armmaster
А что за момент?
Олимпийские Игры 2014. Парное катание, короткая программа
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armmaster
Ответ imaxim
В самый нужный момент Базарова прыгнула, а Ларионов нет
А что за момент?
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Emma Dunn
Ответ Адриана
У них очень редко получались чистыми 2 выброса в ПП, практически никогда, Саша всегда косячила, поэтому и не понятны разговоры о четверном выбросе.
Ты явно не смотрел их старые соревнования. Саша был очень стабилен.
+1
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Kareglazaya
Ответ Elenavasilevna
Второй выброс у ребят редко получается без косяка, это было и в прошлом сезоне. Не разбираюсь в технике выбросов, но видимо менять что то в этом плане нужно было. Меня часто удивляют эксперты от ФК : Вера всё разложила по полочкам, но если так все ясно , понятно, почему в их паре с Ларионовым стабильности не было.
Физические возможности у всех разные. Со стороны видно, в чем проблема, а у себя даже если и понимаешь, что не так, не всегда получается это исправить.
+1
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moonriver
Ответ Lennuci
Ничего не поняла. Т е получается их учат "силовому" варианту, где партнер имеет больше контроля, но труднее приземлять чтоли? А надо бы поровну? И зачем им приземление потруднее, если с ним и так проблемы? Какой-то Траньковский вариант, это он ростом почти 2 метра (1.97). Хотя, их тренеры лучше знают, что им надо.
Вы сильно преувеличиваете рост Транькова - он скорее в районе 187.
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