Вера Базарова: «Бойкова и Козловский никак не могут показать чистые прокаты, чего ранее не наблюдалось. Мне непонятно, зачем менять технику выброса»

Вера Базарова поделилась мнением о работе Бойковой и Козловского с новыми тренерами.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский перешли в группу Этери Тутберидзе от Тамары Москвиной.

«Ребята никак не могут показать чистые прокаты, чего ранее не наблюдалось. В прошлом сезоне они были более стабильны. Видимо, это связано с притиркой друг к другу, хотя мне непонятно, зачем менять технику выброса, если она и так работала. Возможно, были проблемы с приземлением у Саши, может, поэтому они решились на перемены.

Есть более силовая техника выброса, когда партнер больше контролирует элемент и за счет своей силы выбрасывает партнершу. Но такой выброс труднее приземлить. Другая техника, когда партнер и партнерша работают примерно одинаково, партнерша делает свою работу, партнер под нее подстраивается.

А бывает, когда партнерша по сути прыгает сама, а партнер показывает, что он рядом, тоже что-то делает... Но при такой технике ни высоты, ни длины выезда мы никогда не увидим. Поэтому чаще подстраивают все так, чтобы оба партнера выкладывались, чтобы добиться пролетности, высоты, чистоты приземления.

Саше с Димой удобнее было бы работать вдвоем, у них нет большой разницы в росте и весе. Она, конечно, есть, но, скажем так, в стандартных рамках. Если партнерша намного меньше партнера, то он берет на себя всю нагрузку», – сказала серебряный призер чемпионата Европы в парном катании.