Бойкова и Козловский исполнили четверной выброс на тренировке
Чемпионы России и Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский исполнили выброс четверной сальхов на тренировке.
Видео опубликовано в инстаграме команды Этери Тутберидзе.
В октябре дуэт одержал победу на третьем этапе Гран-при России в Красноярске.
Как я за них болею еще с юниоров. Пусть все получится в сезоне!
Какая высота выброса 😍🔥
Побед ребятам !
Они все учат, усложняются не для того, чтобы высшим достижением был очередной титул ЧР
надо на официальных стартах результат показывать
Я не понимаю, зачем так рискуют БК, если и баллов это не приносит существенных, и риск травмы большой, и тройной не всегда стабильно получается при этом.
Вряд ли это оправдано. Быстрее травму получишь, чем на соревнованиях хорошо исполнишь. Да и на тренировках это лишнее.