Бойкова и Козловский исполнили четверной выброс на тренировке

Теги сборная России видео пары Этери Тутберидзе Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Чемпионы России и Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский исполнили выброс четверной сальхов на тренировке.

Видео опубликовано в инстаграме команды Этери Тутберидзе.

В октябре дуэт одержал победу на третьем этапе Гран-при России в Красноярске.

47 комментариев

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Ливия
Вау! Кисики огромные молодцы!
Как я за них болею еще с юниоров. Пусть все получится в сезоне!
+31
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Tacciana
Ничего себе! Просто нереальные! Откуда ж они мотивацию берут так усложняться?..
+22
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Daria Lyubeznova
Класс, молодцы ребята, усложняются!
+18
-1
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Рябиновые бусы
это опасно, но очень круто.
+16
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Orange carrot
Лишь бы не убились, пока этот выброс чаще приводил к травмам, чем к победам.
+18
-2
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Аленка_76
Молодцы ребята!
Какая высота выброса 😍🔥
+13
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Olga Krayz
Круто! Молодцы, не стоят на месте, пробуют новое.
+13
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Mari Gams
Круто ! Молодцы Саша с Димой , стабильного им выброса , удачно откатать на соревнованиях , здоровья и без травм !
Побед ребятам !
+12
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Елена Спирина
Кисики молодцы! Не стоят на месте, двигаются дальше, поздравляю!
+12
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Флер де Лис
Крутые!
+10
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Tytti
Супер! Молодцы!👏🏻👏🏻👏🏻
+10
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ретроградный меркурий
Дима, только береги Сашу. Очень круто, что освоили, но капец как страшно и травмоопасно
+9
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Анастасия Прудникова
Молодцы. Осталось теперь в прокате исполнить.
+8
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Tatiana Klm
Думаю, с чистым прокатом своих элементов, без ультра-си, они реально могут навязать МИГам интересную борьбу. Разучивая четверной выброс, можно сбить имеющийся тройной и не прийти к стабильному кваду. ИМХО
+8
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AAPolyansky
круто!
+7
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Emma Dunn
Бесстрашная Саша!!! И Дима гордо хлопает. Молодцы! Эта попытка выглядит лучше, чем та, что на шоу. Всегда двигаться вперед и пробовать новые вещи!!
+6
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King_bez_ice
Срочно МГ и БК на международку
Они все учат, усложняются не для того, чтобы высшим достижением был очередной титул ЧР
+8
-2
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floret
Не чисто и очень травмоопасно. Бойкова тройные по психологии не выезжает, а тут четверной учат. В результате не будет ни того, ни другого.
+15
-9
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Lapo Elkann
Красота.
+7
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AllaS
Ребята молодцы, но вот сетует Малинин , что за аксель 4,5 оборота мало баллов и если упаденный, то и вовсе можно отлететь назад , вот у парников такая же ситуация с четвёртым выбросом . Надо ИСУ поработать над этими элементами и хорошенько подумать . А то так и застопорят развитие , а ведь риск большой.
+8
-2
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Аврора кубик
Пусть все задуманное получится!!! Болею за Сашу и Диму!! удачи и успеха в сезоне❤️
+5
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Nikolay
на тренировке я играю лучше чем Ма Лонг...
надо на официальных стартах результат показывать
+8
-3
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Anna
Он бессмысленный, только если ради того, чтобы в историю войти
+6
-2
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Emma Dunn
Ответ Nikolay
на тренировке я играю лучше чем Ма Лонг... надо на официальных стартах результат показывать
Не волнуйтесь, они покажут результаты. И что плохого в том, чтобы попробовать новые элементы в обучении? 🤨
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Дружба11
Всегда верил в эту пару, всегда болел за них и интуиция опять не обманула во времени-все время в развитии, в поиске и интеллектуально, и как проф.спортсмены, улучшаются разносторонне.Мне они оба приятны, да строптивцы, но самые Лучшие!!!
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Вся в Витоне
Это абсолютно лишнее. Поберегите здоровье, поработайте лучше над чистотой программы.
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-2
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Елена Ковалёва
А для чего стоит так рисковать здоровьем своей партнёрши?
+7
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Emma Dunn
Ответ Anna
Он бессмысленный, только если ради того, чтобы в историю войти
Если они пытаются, это потому, что они хотят сделать это в программе. Они уже говорили об этом.
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Emma Dunn
Ответ Tatiana Klm
Думаю, с чистым прокатом своих элементов, без ультра-си, они реально могут навязать МИГам интересную борьбу. Разучивая четверной выброс, можно сбить имеющийся тройной и не прийти к стабильному кваду. ИМХО
Я сомневаюсь, что они сделают это на чемпионате России, но что плохого в том, чтобы попытаться? Если они думают, что существует огромный риск травм, они этого не сделают. Они сказали, что делают квад элемент, когда они думают, что их тело готово, и нет риска травмы.
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floret
Ответ Tatiana Klm
Думаю, с чистым прокатом своих элементов, без ультра-си, они реально могут навязать МИГам интересную борьбу. Разучивая четверной выброс, можно сбить имеющийся тройной и не прийти к стабильному кваду. ИМХО
Вот и я о том же. Тройной 50/50 выезжает, а они его ещё больше сбивают и что будет в голове у Саши на соревнованиях?
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Goga
Ответ AllaS
Ребята молодцы, но вот сетует Малинин , что за аксель 4,5 оборота мало баллов и если упаденный, то и вовсе можно отлететь назад , вот у парников такая же ситуация с четвёртым выбросом . Надо ИСУ поработать над этими элементами и хорошенько подумать . А то так и застопорят развитие , а ведь риск большой.
Так ИСУ наоборот уже уменьшил стоимость четверных элементов в парном, чтобы не убивались парницы. И так травмоопасный вид спорта(
Я не понимаю, зачем так рискуют БК, если и баллов это не приносит существенных, и риск травмы большой, и тройной не всегда стабильно получается при этом.
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artpal
Ответ Anna
Он бессмысленный, только если ради того, чтобы в историю войти
Про четвёртой подкрут Суй-Хань тоже так говорили, в итоге этот элемент решил судьбу золотой олимпийской медали
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ДИОНИС
Ответ Вся в Витоне
Это абсолютно лишнее. Поберегите здоровье, поработайте лучше над чистотой программы.
Тогда почему от многих наших одиночниц требуют в обязательном порядке на этапах Гран-При России квады и триксели (а иначе якобы начнётся деградация российского ЖО)? Это ведь тоже травмоопасно!
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Дружба11
Ответ floret
Не чисто и очень травмоопасно. Бойкова тройные по психологии не выезжает, а тут четверной учат. В результате не будет ни того, ни другого.
Что не чисто?Она докрутила, чуть коснулась рукой).Не наговаривайте.
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Emma Dunn
Ответ Alex Taurus
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продолжать мечтать.
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asusp527
Это наверное ответ Родниной с ее "ЖЭКом". И кто здесь ЖЭК?🤣
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Адриана
Бесстрашная Саша, может лучше тройные чисто делать, не дай бог травма, все знают, кого назовут виноватой.
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Zbra
Они же в прошлом году уже делали. Страшно, красиво, интересно. Увидим ли на стартах?
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КВАД
Ай молодцы ! Довести до стабильного и вперёд !))
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Дружба11
Ответ Goga
Так ИСУ наоборот уже уменьшил стоимость четверных элементов в парном, чтобы не убивались парницы. И так травмоопасный вид спорта( Я не понимаю, зачем так рискуют БК, если и баллов это не приносит существенных, и риск травмы большой, и тройной не всегда стабильно получается при этом.
Рискуют потому,что им нравится все новое, интересное, плюс зная их -хотят и Этери показать,что развиваются у нее,благодарят тоже по своему таким образом....они такие..
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Мурманчанин37
Молодцы! "Когда хорош, тогда хорош"
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Большое Путешествие Рузика
Это очень опасно. Но и очень красиво.
Вряд ли это оправдано. Быстрее травму получишь, чем на соревнованиях хорошо исполнишь. Да и на тренировках это лишнее.
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