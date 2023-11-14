Бойкова и Козловский исполнили четверной выброс на тренировке

Чемпионы России и Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский исполнили выброс четверной сальхов на тренировке.

Видео опубликовано в инстаграме команды Этери Тутберидзе.

В октябре дуэт одержал победу на третьем этапе Гран-при России в Красноярске.