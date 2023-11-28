Наталья Бестемьянова: «Я не считаю, что отстранение ударило по нам. Просто девочки взрослеют – и элементы ультра-си даются хуже»
Наталья Бестемьянова считает, что недопуск не повлиял на уровень фигуристок в РФ.
Сейчас россияне отстранены от турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).
«Я не считаю, что отстранение ударило по нам. Просто девочки взрослеют – и элементы ультра-си даются хуже. Это нормальный процесс, но он никак не связан с тем, что нас отстранили.
Нельзя тройной аксель, четверные прыжки, которые являются уникальными элементами, вставлять в статистику. Вы не представляете, сколько пота и крови нужно, чтобы исполнить один такой прыжок», – сказала Бестемьянова.
За последние четыре этапа Гран-при России ни одна фигуристка не исполнила прыжок ультра-си.
Так я же про это и говорю, за закатывание глазок золото и рисуют.
"...Хотя физически некоторые может и смогут."
Да разумеется смогут, лол, уже даже один четверной на всех за сезон осилили.
p.s. всегда забавляло, когда про "едоков бургеров" в контексте книги рекордов говорится. Там это, есть вот такие пареньки например:
Болт:
https://www.guinnessworldrecords.com/Images/Usain-Bolt-GWR-certificate_tcm25-438792.jpg
Джокович:
https://scontent-fra3-2.xx.fbcdn.net/v/t31.18172-8/12605537_10153504048194032_5466201166300119758_o.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=c2f564&_nc_ohc=kBZKAXba58AAX-NdA0A&_nc_ht=scontent-fra3-2.xx&oh=00_AfARDeyFuSmcJY8VJUXNmuu4ud-73vWLCW89eNf8HU8_mg&oe=658D3EC3
Роналду и Месси:
https://assets-webp.khelnow.com/news/uploads/2023/08/01.08.23.5.png.webp?imwidth=1920
Титовой, Жилиной, Садковой, Горбачевой, Петросян по 14, 15 и 16 лет соответственно, а стабильных квадов нет. Хотя тут стоит отметить то, что у Ники, Даши и Алины были травмы.
Ну как бы это, вас в эту ветку комментариев никто вроде особо и не звал :)
"...Она хотела 5 четверных, она их сделала, хотя и несколько кое-как."
Если под "кое-как" понимать "лучше, чем призеры, кроме золотого, ОИ и победитель ЧМ, в мужской одиночке", то да "кое-как" :) Хорошо, что сейчас не "кое-как" штампуют, глаз просто радуется :)
Но прикрываться отсутствием МС не стоит. У нее 2/3 карьеры их не было и все заканчивалось после ЧР (Бэшки не в счет, там и призовых то нет).
Уровень.
А так Трусова или Щербакова стали бы чемпионками мира и призеркой, может, остались бы еще на один сезон. С забаненной Валиевой и слабыми младшими Саша и Аня легко бы царствовали на пьедестале еще один год.
А также с Потерей Сильнейших Фигуристок.
Реально ВСЁ смешалось в Кучу.
Прыгать Четверные стало почти некому.
(Минус – Акатьева, Жилина, Туктамышева, Зинина.)
Но Настрой Девчонок на Ультра-си по хорошему поражает!
Достаточно посмотреть интервью Софьи Муравьёвой после её проката на этапе в Москве, где она прямо, со слезами на глазах, говорила, примерно: Я хочу прыгать Акселя и мне плевать на Медали!
Я смотрел и это было реально сильно.
Настрой наших девчонок добавляет уважения.
С таким настроем наши девчонки всё осилят.
(Это очень сильно отличается от того, что я вижу за рубежом)
Да не, быть не может. Даже пять сделать в принципе несложно, вот глазки закатывать это другое дело, за это можно и олимпийское золото нарисовать :)
Причем этот один квад сделала Петросян в теле подростка в 16 лет. Из 5 попыток квада одна оказалась удачной.
После вот таких итогов заявления о том, что ктото "физически может и сможет’ 5 квадов прыгнуть, как Саша на ОИ - смешны))) притом Саше 17 лет было.
Вероятность, что наши девушки когдато 5 квадов прыгнут в пп примерно равна вероятности того, что они на Луну полетят)))
Я и не спорю с этим. Суть в том, что книга рекордов выявляет лучшие результаты в любой сфере.
"...Но ни Джокович, ни Месси, ни Болт этим нигде не хвалились"
Чем "этим"? Не запись как таковая важна, а достижение, которому она соответствует. Что не помешало им сфотографироваться с сертификатом от книги.
"...Достаточно просто туда отправить заявку рекорда, что папа Трусов и сделал."
Я вас возможно удивлю, но для того, чтобы получить запись, нужно... выполнить рекорд, отправка заявки немного проще.
Оставим Сашу в покое. Она хотела 5 четверных, она их сделала, хотя и несколько кое-как.
Но чемпионкой ЧЕ, ЧМ, ОИ так и не стала.
Саша сильно набрала к этапу в Самаре и потом к ЧР вошла в спортивную форму.
И Саше было уже 18 лет, перед этим отпахала ои сезон, и вообще примерно 15 лет с катка не вылезала. . Перед прошлым сезоном хоть чуть отдохнула и даже покушала))) спортсмены- не роботы.
А сейчас полировщиц для чего тащат?? тоже для престижа)))