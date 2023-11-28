Наталья Бестемьянова: «Я не считаю, что отстранение ударило по нам. Просто девочки взрослеют – и элементы ультра-си даются хуже»

Теги сборная России женское катание Наталья Бестемьянова Фигурное катание

Наталья Бестемьянова считает, что недопуск не повлиял на уровень фигуристок в РФ.

Сейчас россияне отстранены от турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

«Я не считаю, что отстранение ударило по нам. Просто девочки взрослеют – и элементы ультра-си даются хуже. Это нормальный процесс, но он никак не связан с тем, что нас отстранили.

Нельзя тройной аксель, четверные прыжки, которые являются уникальными элементами, вставлять в статистику. Вы не представляете, сколько пота и крови нужно, чтобы исполнить один такой прыжок», – сказала Бестемьянова.

За последние четыре этапа Гран-при России ни одна фигуристка не исполнила прыжок ультра-си.

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43 комментария

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Kareglazaya
На уровень, может, и не повлиял, а вот на желание соревноваться - повлиял. Та же Лиза Туктамышева прямым текстом сказала, что если б было за что бороться, то может, и покаталась бы еще. Вполне возможно, что и Тарасова с Морозовым покатались бы еще.
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Ольга Воеводина
Ну сколько можно то? В том то и дело, что девочкам сейчас незачем убиваться о квады раз нет международных стартов. Ну нет у них большой мотивации ломать себе организм и ничего не кушать без возможности стать ЧМ и ОЧ. А так то да, никак не связано)
+12
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m_z_x
Спортивные характеры Щербаковой, Трусовой и Косторной, когда они соревновались в одной группе, это был просто кремень и закаленная сталь. Отсюда и достижения.
+10
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Здравый@смысл@
Ответ 22somebody22
А у нас только девочек,оказывается,отстранили?
У мужчин нет такой зависимости от пубертата , как у девушек
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Angelizer
Ответ Lennuci
Делать 5 и незачем, за это золото ОИ не дают. Ну, запись в книге рекордов едоков сотен бургеров на время еще есть. Поэтому никто больше и не будет пытаться, желающих проиграть золото ОИ ради 5 четверных вряд ли еще увидим. Хотя физически некоторые может и смогут.
"...Делать 5 и незачем, за это золото ОИ не дают."

Так я же про это и говорю, за закатывание глазок золото и рисуют.

"...Хотя физически некоторые может и смогут."
Да разумеется смогут, лол, уже даже один четверной на всех за сезон осилили.

p.s. всегда забавляло, когда про "едоков бургеров" в контексте книги рекордов говорится. Там это, есть вот такие пареньки например:

Болт:
https://www.guinnessworldrecords.com/Images/Usain-Bolt-GWR-certificate_tcm25-438792.jpg

Джокович:
https://scontent-fra3-2.xx.fbcdn.net/v/t31.18172-8/12605537_10153504048194032_5466201166300119758_o.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=c2f564&_nc_ohc=kBZKAXba58AAX-NdA0A&_nc_ht=scontent-fra3-2.xx&oh=00_AfARDeyFuSmcJY8VJUXNmuu4ud-73vWLCW89eNf8HU8_mg&oe=658D3EC3

Роналду и Месси:
https://assets-webp.khelnow.com/news/uploads/2023/08/01.08.23.5.png.webp?imwidth=1920
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alexnew
Девочек, которые стабильно показывали ультра-си, нет ни молодых, ни старых, никаких. Старые закончили, молодых не появилось. А если кто не закончил, то катает хуже и не только ультра-си. Конечно, если бы не отстранение, то многое бы работали иначе, хотя бы правила читали бы и хотя бы полсезона не прогуливали бы тренировки, другие не ушли бы в шоу, у третьих была бы мотивация катать, а не мучиться, четвертые не сбежали бы в Казахстан... А так вот остается только рассказывать, что причина не в отстранении.
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alexnew
Но с другой стороны, разве не этого добивались наши тренеры, которые кричали за повышение возраста?
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Роман Цыренков
Ответ 22somebody22
А у нас только девочек,оказывается,отстранили?
У мужчин напротив мотивации больше. что они ловили на гран-при в мире? Редкие успехи, половина ничего, не отбирались особо никуда. А сейчас у них рубилово постоянное на российском Гран-при.
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Ира Полубоярова
Отстранение влияет на мотивацию у взрослых девочек. Даже хорошо, что они себя берегут. Может быть мы увидим марафон, а не спринт, как говорила Валиева?

Титовой, Жилиной, Садковой, Горбачевой, Петросян по 14, 15 и 16 лет соответственно, а стабильных квадов нет. Хотя тут стоит отметить то, что у Ники, Даши и Алины были травмы.
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Angelizer
Ответ Lennuci
Достижения их, как и Саши, записаны в истории их видов спортa. Только у всех вами перечисленных еще куча титулов, а тут книга рекордов. Оставим Сашу в покое. Она хотела 5 четверных, она их сделала, хотя и несколько кое-как. Но чемпионкой ЧЕ, ЧМ, ОИ так и не стала.
"...Оставим Сашу в покое."

Ну как бы это, вас в эту ветку комментариев никто вроде особо и не звал :)

"...Она хотела 5 четверных, она их сделала, хотя и несколько кое-как."

Если под "кое-как" понимать "лучше, чем призеры, кроме золотого, ОИ и победитель ЧМ, в мужской одиночке", то да "кое-как" :) Хорошо, что сейчас не "кое-как" штампуют, глаз просто радуется :)
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Lennuci
Ответ alexnew
Да был же триксель у нее на открытых прокатах. Просто она поняла, что на олимпиаде наших не будет, а ждать еще одну она уже не может себе позволить. Вот и ушла. Ну, и потом, 2 года и она свободна, может всплыть в любой сборной, кто знает, может, еще и всплывет, если карьера в шоу и на телевидении забуксует.
100500 2А у нее было, 3А не было. Тогда и не нужен был. А позже поняла , что он так в сезон и не пришел, и ушла. И правильно сделала. Давно пора искать стабильный доход.
Но прикрываться отсутствием МС не стоит. У нее 2/3 карьеры их не было и все заканчивалось после ЧР (Бэшки не в счет, там и призовых то нет).
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Дружба11
Ответ Anneta28
Лизоньке 27 лет исполнится через месяц. В ее возрасте уже вообще никто ничего не штампует.
А кому то и 20 нет и уже не але)))что мы и наблюдаем на гранпри-лидеры))),минимум 2,а то и 3 падения за две проги.Я представляю куда бы откатили Лизоньку с 2-мя или 3 падениями,дай Бог в первой 10-ку была бы, а тут все на пьедестал втаскивают главных полировщиков льда.
Уровень.
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Anneta28
Ответ Lennuci
А Лизонька без коктейлей что штампует в этом сезоне, напомните? Пока только 5 2А видели.
Лизоньке 27 лет исполнится через месяц. В ее возрасте уже вообще никто ничего не штампует.
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Amneris
От отстранения ситуативно выиграла только Валиева, тк ее бы точно не допустили до международки с открытым допинг-делом. Ей бы, конечно, было обидно сидеть одной дома.
А так Трусова или Щербакова стали бы чемпионками мира и призеркой, может, остались бы еще на один сезон. С забаненной Валиевой и слабыми младшими Саша и Аня легко бы царствовали на пьедестале еще один год.
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Адриана
Очень даже повлиял, и не видит этого только слепой и глупый, я уверена, что если бы допустили, то и Саша и Аня вернулись бы, да и Лиза тоже. А так, зачем убиваться, здесь Бестемьянова права, кто был на мировой вершине, тот не может довольствоваться соревнованиями в "ЖЭКах". И это очевидно, если ничего не изменится в ближайшее время ( а скорее не изменится), то к моменту, когда Россию допустят выступать на взрослом уровне будет некому, и вернется уровень прошлого века. Уже сейчас в лидеры выходят Синицина, Фролова с контентом Слуцкой.
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KMR
Одни взрослеют в 16,,другие не доросли в 15
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22somebody22
А у нас только девочек,оказывается,отстранили?
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Ad notam
Все объективно сводится к женской физиологии и механике вращательного тела. Типично девушки до взросления 150 см, 30 кг, узкий корпус (нет бедер, плеч, и др.), после взросления 160 см, 45 кг, широкий женский корпус (бедра, талия, плечи и др.) Даже двоечнику по физике понятно, что поднять и раскрутить гантелю в 2 кг намного легче чем гантелю в 10 кг. IMHO
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Роман Волков
Неудачи на Ультра-си скорее связаны с Ростом, то есть с периодом Постоянных изменений в теле и с Травмами в начале сезона.
А также с Потерей Сильнейших Фигуристок.
Реально ВСЁ смешалось в Кучу.
Прыгать Четверные стало почти некому.
(Минус – Акатьева, Жилина, Туктамышева, Зинина.)
Но Настрой Девчонок на Ультра-си по хорошему поражает!
Достаточно посмотреть интервью Софьи Муравьёвой после её проката на этапе в Москве, где она прямо, со слезами на глазах, говорила, примерно: Я хочу прыгать Акселя и мне плевать на Медали!
Я смотрел и это было реально сильно.
Настрой наших девчонок добавляет уважения.
С таким настроем наши девчонки всё осилят.
(Это очень сильно отличается от того, что я вижу за рубежом)
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Франтин
Всё верно Бестемьянова говорит. Юниорки по-прежнему активно прыгают квады, несмотря на бан. А у взрослых поднялся возраст и сейчас остались лишь те, кто в сейчас пубертате, и те, кто и раньше ультра-си не прыгал.
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Angelizer
" Вы не представляете, сколько пота и крови нужно, чтобы исполнить один такой прыжок"

Да не, быть не может. Даже пять сделать в принципе несложно, вот глазки закатывать это другое дело, за это можно и олимпийское золото нарисовать :)
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vanessa2021
Ответ Lennuci
Делать 5 и незачем, за это золото ОИ не дают. Ну, запись в книге рекордов едоков сотен бургеров на время еще есть. Поэтому никто больше и не будет пытаться, желающих проиграть золото ОИ ради 5 четверных вряд ли еще увидим. Хотя физически некоторые может и смогут.
На 6 этапах кр был сделан ОДИН квад. Остальные попадали

Причем этот один квад сделала Петросян в теле подростка в 16 лет. Из 5 попыток квада одна оказалась удачной.

После вот таких итогов заявления о том, что ктото "физически может и сможет’ 5 квадов прыгнуть, как Саша на ОИ - смешны))) притом Саше 17 лет было.

Вероятность, что наши девушки когдато 5 квадов прыгнут в пп примерно равна вероятности того, что они на Луну полетят)))
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Angelizer
Ответ Lennuci
А есть и такие: https://alexkolos.livejournal.com/1495421.html Но ни Джокович, ни Месси, ни Болт этим нигде не хвалились, потому как это просто кустарная книга pекордов, на которой издатели делают деньги. Достаточно просто туда отправить заявку рекорда, что папа Трусов и сделал. Только дохода это ему не дало. А вот издатели в шоколаде.
"А есть и такие:"
Я и не спорю с этим. Суть в том, что книга рекордов выявляет лучшие результаты в любой сфере.

"...Но ни Джокович, ни Месси, ни Болт этим нигде не хвалились"

Чем "этим"? Не запись как таковая важна, а достижение, которому она соответствует. Что не помешало им сфотографироваться с сертификатом от книги.

"...Достаточно просто туда отправить заявку рекорда, что папа Трусов и сделал."

Я вас возможно удивлю, но для того, чтобы получить запись, нужно... выполнить рекорд, отправка заявки немного проще.
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Lennuci
Ответ Angelizer
"А есть и такие:" Я и не спорю с этим. Суть в том, что книга рекордов выявляет лучшие результаты в любой сфере. "...Но ни Джокович, ни Месси, ни Болт этим нигде не хвалились" Чем "этим"? Не запись как таковая важна, а достижение, которому она соответствует. Что не помешало им сфотографироваться с сертификатом от книги. "...Достаточно просто туда отправить заявку рекорда, что папа Трусов и сделал." Я вас возможно удивлю, но для того, чтобы получить запись, нужно... выполнить рекорд, отправка заявки немного проще.
Достижения их, как и Саши, записаны в истории их видов спортa. Только у всех вами перечисленных еще куча титулов, а тут книга рекордов.
Оставим Сашу в покое. Она хотела 5 четверных, она их сделала, хотя и несколько кое-как.
Но чемпионкой ЧЕ, ЧМ, ОИ так и не стала.
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Франтин
Ответ alexnew
Они не выступали на международных стартах, но... те юниорки, которые сейчас выступают, начинали карьеру во времена Липницкой. Отсчитайте еще лет 5, к тому времени все предыдущие волны закончатся, а новых уже не будет при сохранении текущей ситуации.
Так я про сейчас, а не про будущее.
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alexnew
Ответ Франтин
Всё верно Бестемьянова говорит. Юниорки по-прежнему активно прыгают квады, несмотря на бан. А у взрослых поднялся возраст и сейчас остались лишь те, кто в сейчас пубертате, и те, кто и раньше ультра-си не прыгал.
Они не выступали на международных стартах, но... те юниорки, которые сейчас выступают, начинали карьеру во времена Липницкой. Отсчитайте еще лет 5, к тому времени все предыдущие волны закончатся, а новых уже не будет при сохранении текущей ситуации.
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vanessa2021
Ответ ретроградный меркурий
Катание с бабонами и двойными прыжками, программы с вращениями и шагами на отвали, даже без намека на чистый квад - это для вас прекрасно? Я всегда знал, что у фанатов Трусовой альтернативное видение фигурного катания, но не настолько же
Я же написала, что учитывая ситуацию Саши на первом этапе - травму спины, изза которой не тренилась. Переход в другой тш- да, прекрасно катала прошлый сезон. .
Саша сильно набрала к этапу в Самаре и потом к ЧР вошла в спортивную форму.

И Саше было уже 18 лет, перед этим отпахала ои сезон, и вообще примерно 15 лет с катка не вылезала. . Перед прошлым сезоном хоть чуть отдохнула и даже покушала))) спортсмены- не роботы.
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Ad notam
Ответ AAPolyansky
Трусова и Щербакова прекрасно прыгали и после изменения своих тел - да, техника корректируется, пота и крови требуется больше, но сохранить ультраси вполне реально - это подтверждено эмпирически
У Щербаковой и Трусовой реальное взросление началось в 18 лет (это индивидуально) в сезон 22-23, Трусова потеряла квады и провалила сезон, Щербакова вообще отказалась соревноваться. С тех пор про их квады ни слуху ни духу.
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alexnew
Ответ vanessa2021
Я думаю, что если бы Саша осталась в этом сезоне, то и остальные подтянулись бы с техникой.
Подтянулись бы к чему? Напомнить, как она катала в прошлом сезоне?
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Дружба11
Ответ Lennuci
Лизонька поняла, что 3А больше нет и ушла в шоу. Без него ей ничего не светит. А кто-то и не в 20 лет с титулами повыше ее и намного. Не забывайте, что Лакерник уже не у дел в ИСУ. И Лизоньку с 3А, не всегда докрученным или на зубце, но разваленным всем остальным и каскадами 3-2 или секвенцией во второй половине и ходьбой по катку поставят на ее реальное место. При всем уважении к ее годам, проведенным в спорте, она не добытчик квот и тащили ее ради престижа возраста последние 2-3 года. Особенно на российских стартах.
Вы эти сказочки хрусталям заливайте, мне не надо))).Лизонькиным трикселем восхищаются во всем мире и судьи на международке его оценивали___.Но я понимаю на фоне полировки льда лидерами остается только на Лизоньку и набрасывать.
А сейчас полировщиц для чего тащат?? тоже для престижа)))
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alexnew
Ответ Lennuci
Лизонька поняла, что 3А больше нет и ушла в шоу. Без него ей ничего не светит. А кто-то и не в 20 лет с титулами повыше ее и намного. Не забывайте, что Лакерник уже не у дел в ИСУ. И Лизоньку с 3А, не всегда докрученным или на зубце, но разваленным всем остальным и каскадами 3-2 или секвенцией во второй половине и ходьбой по катку поставят на ее реальное место. При всем уважении к ее годам, проведенным в спорте, она не добытчик квот и тащили ее ради престижа возраста последние 2-3 года. Особенно на российских стартах.
Да был же триксель у нее на открытых прокатах. Просто она поняла, что на олимпиаде наших не будет, а ждать еще одну она уже не может себе позволить. Вот и ушла. Ну, и потом, 2 года и она свободна, может всплыть в любой сборной, кто знает, может, еще и всплывет, если карьера в шоу и на телевидении забуксует.
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alexnew
Ответ 22somebody22
А у нас только девочек,оказывается,отстранили?
Дело в том, что мальчикам и раньше ничего не светило на международном уровне и по большому счету там потеряли что-то только те, кто уже выступали на международном уровне. А кто это? Ну, вот Алиев, Самарин, Кондратюк, Семененко и что они прямо феерят?
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сондра
Мутит Филимоновна! Отстранение сказалось! Особенно видно в этом сезоне! Уровень очень снизился! Как специалист может это не замечать?
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