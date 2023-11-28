Наталья Бестемьянова: «Я не считаю, что отстранение ударило по нам. Просто девочки взрослеют – и элементы ультра-си даются хуже»

Наталья Бестемьянова считает, что недопуск не повлиял на уровень фигуристок в РФ.

Сейчас россияне отстранены от турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

«Я не считаю, что отстранение ударило по нам. Просто девочки взрослеют – и элементы ультра-си даются хуже. Это нормальный процесс, но он никак не связан с тем, что нас отстранили.

Нельзя тройной аксель, четверные прыжки, которые являются уникальными элементами, вставлять в статистику. Вы не представляете, сколько пота и крови нужно, чтобы исполнить один такой прыжок», – сказала Бестемьянова.

За последние четыре этапа Гран-при России ни одна фигуристка не исполнила прыжок ультра-си.