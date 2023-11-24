Александра Трусова: «Набор, который я катала на ОИ, по технической стоимости сильнее набора олимпийского чемпиона в мужском катании. Это факт»

Александра Трусова высказалась о своем прокате произвольной программы на ОИ-2022.

– Комментарий под интервью в «Дерзкой готовке»: «Не хочу никак обидеть Сашу, но было странно, когда она сказала, что на Олимпиаде у нее не было никакого сбоя. Хотя она же упала с тройного акселя, а четверной тулуп не чисто приземлила. Каскад двойной аксель – тройной тулуп не докрутила, и вращение было одно с помаркой. Странно, что она не засчитала эти помарки».

Что в твоем понимании сбой? Говорила ли ты это вообще?

– Я говорила, что я считаю, что сделала все, что могла. Также говорила, что аксель – я не понимаю до сих пор, и тогда не понимала, почему я упала. Всегда я падала из-за того, что волнуюсь сильно, а на тот момент я не волновалась совершенно.

И мы больше разговаривали про произвольную программу. Набор, который я катала на Олимпиаде, он по технической стоимости сильнее набора олимпийского чемпиона в мужском катании. Это факт. И олимпийский чемпион в мужском тоже ошибся.

Да, я сделала степ-аут, но я просто поставила ногу – не касалась руками, не наклонялась, я просто переступила. Я просто не могу сказать, что кто-то тогда идеально чисто катался. Все где-то чуть-чуть наклоняются... Да, бывают идеальные прокаты, не спорю.

– Но на Олимпиаде тогда этого не случилось. Какого-то идеального проката у кого-либо.

– Да. Я считаю так. Тогда мне надо привести пример идеального проката: где никто вообще нигде не ошибся, идеально чисто. Мы все-таки не роботы, – сказала фигуристка в интервью Евгении Медведевой на ее ютуб-канале.