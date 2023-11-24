Александра Трусова: «Набор, который я катала на ОИ, по технической стоимости сильнее набора олимпийского чемпиона в мужском катании. Это факт»

Теги Олимпиада-2022 Евгения Медведева Александра Трусова Фигурное катание

Александра Трусова высказалась о своем прокате произвольной программы на ОИ-2022.

– Комментарий под интервью в «Дерзкой готовке»: «Не хочу никак обидеть Сашу, но было странно, когда она сказала, что на Олимпиаде у нее не было никакого сбоя. Хотя она же упала с тройного акселя, а четверной тулуп не чисто приземлила. Каскад двойной аксель – тройной тулуп не докрутила, и вращение было одно с помаркой. Странно, что она не засчитала эти помарки». 

Что в твоем понимании сбой? Говорила ли ты это вообще?

– Я говорила, что я считаю, что сделала все, что могла. Также говорила, что аксель – я не понимаю до сих пор, и тогда не понимала, почему я упала. Всегда я падала из-за того, что волнуюсь сильно, а на тот момент я не волновалась совершенно.

И мы больше разговаривали про произвольную программу. Набор, который я катала на Олимпиаде, он по технической стоимости сильнее набора олимпийского чемпиона в мужском катании. Это факт. И олимпийский чемпион в мужском тоже ошибся.

Да, я сделала степ-аут, но я просто поставила ногу – не касалась руками, не наклонялась, я просто переступила. Я просто не могу сказать, что кто-то тогда идеально чисто катался. Все где-то чуть-чуть наклоняются... Да, бывают идеальные прокаты, не спорю.

– Но на Олимпиаде тогда этого не случилось. Какого-то идеального проката у кого-либо. 

– Да. Я считаю так. Тогда мне надо привести пример идеального проката: где никто вообще нигде не ошибся, идеально чисто. Мы все-таки не роботы, – сказала фигуристка в интервью Евгении Медведевой на ее ютуб-канале. 

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142 комментария

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Vendetta4111323
Пример проката, где ни с одного прыжка не шатало настолько, чтобы ставить минус - оба у Щербаковой, Саш. Потому она и Олимпийская чемпионка.

И странно отвечать - ну упала, но не понимаю почему, ну переступила всего лишь - это вот именно не всего лишь, это не просто отсутствие плюсов, это минусы. И потеря баллов значительная.
+91
-17
+74
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ЛисаАлиса78
Саша никак не поймёт, что программа, где она три минуты катается между пятью прыжками не ровня прокату Нейтана, у которого и хореография и динамика и прыжки лёгкие
Такие как Нейтан и Шома легко совмещают техническую сложность и артистизм.
+71
-14
+57
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Raduga
Трусова сравнила себя с Ченом?) Ухаха). Чен не попрыгун). И у него есть программа, а не катание по кругу от прыжка к прыжку.
+65
-11
+54
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Грибная Фея
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
был грязный прокат с грубыми ошибками на прыжках. а ещё падение на прыжке в короткой программе. это не золотая медаль однозначно.
+45
-7
+38
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EmperorNazer
Да что ты говоришь) Ну можешь пересмотреть прокаты фигуристок, которые рядом с тобой на пьедестале стояли, увидишь, что не все наклонялись и подставляли ногу. И в короткой, представляешь, не падали. Откатала бы ты так же чисто, как Аня или Каори, на каждом интервью бы пела про идеальные прокаты (хотя и так везде говоришь, что откатала чисто, просто здесь Медведева уже в лоб про ошибки спросила). Ну а так, конечно, можно набрасывать на соперницу и подогревать своих истеричных фанатов, которые с новыми силами будут орать про бедную засуженную Сашулю.
+45
-9
+36
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N-fox
Набор очень крутой, это факт! И Саша даже с не совсем чистым прокатом впечатляла очень. Но.... чтобы побеждать, надо было выкатывать. Лучший сашин прокат был, имхо на открытых прокатах. А Аня, кстати, выкатала чисто обе программы
+39
-6
+33
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Алёна Вода
Ответ Gilonjon862
База произвольных: Чен - 94.34 Трусова - 95.39
База сама по себе--ничего не значит! Важно исполнить свою (даже не самую высокую) базу так, чтобы её оценили высоко
+40
-7
+33
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Lara_Croft
Ответ Gilonjon862
База произвольных: Чен - 94.34 Трусова - 95.39
Только у Чена все элементы на плюс выполнены, а у Трусовой аж 3 прыжковых элемента на минусы пошли. Отсюда и итоговая разница в баллах.
+36
-4
+32
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мистер бин
Саша, смотри прокаты Олимпийской чемпионки Анны Щербаковой и пойми что такое чемпионский прокат.
+29
-9
+20
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Gilonjon862
База произвольных:
Чен - 94.34
Трусова - 95.39
+35
-16
+19
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Грязный лютик
Ответ Gilonjon862
Щербакову шатало на вращениях и простили минимум 2 недокрута(на сальхове очевиднейший), буквально за всё как запрограмированные ставили +3/+4. Отметь судьи хоть что-то и чемпионкой была бы Саша, но в тот день на льду ничего не решалось.
Тогда и Трусовой надо две галки ставить на 4Л , приземленном на ход вперёд.
+26
-7
+19
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Vasily Ivanov
И кого она хочет на это купить ? Или намерения уже приравниваются к результатам ? А планы к реальности ?
+30
-12
+18
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Vasily Ivanov
Ответ As per
А что здесь неверно сказано? Выкатанная база у Саши была выше, бабочка также была.
Триксель она хотя бы раз ,хоть где , не упала ?
Базу могут заявлять какую угодно ...а по факту : в обеих программах Трусовой : падение с трикселя , недокруты и степы на квадах ( на трех,точнее) ...
+25
-7
+18
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Алина Бель
Ответ Vladimir Arutin
Саша, все понимают что звание О Ч судьи у вас украли .
кто это - все? все понимают, что по делу Саша на серебро только накатала. Анна не моя любимица, но золото она честно выгрызла
+21
-3
+18
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EmperorNazer
Ответ As per
Ты про лютиков и токаревых? Так они и без всяких интервью с истериками в каждой теме Саши и это вроде болельщики твоей любимицы. Щ откатала не чисто, там были недокруты и рёбра.
А Трусовой прям все, что можно, поставили что ли? Так забавляют эти переводы стрелок. Если бы судила какая-нибудь суперстрогая и дотошная бригада (хотя таких на ОИ не бывает, во всяком случае в отношении топов), Ане бы могли поставить кушку на сальхове в каскаде и пару неясных ребер, только вот у Саши ее q на лутце превратилась бы в галку, а неясные ребра на флипах стали бы неверными. Результат бы не поменялся, там отрыв скорее увеличился бы даже.
+19
-5
+14
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oleg
Пример есть. Щербакова чисто откатала. Потому и стала Олимпийской Чемпионкой!!!
+17
-4
+13
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Lara_Croft
Самый прикол, что ее в КП с падением поставили на 4 место, выше чистых спортсменок, даже выше Вакабы с чистейшим трикселем, компов навалили, как будто она не падала вовсе. И ещё хватает совести жаловаться на судейство. Да Лакерник ее тянул как только мог.
+17
-4
+13
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juliamart
Где Чен ошибся то? Всё чисто было у него.
+13
-2
+11
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Оле-Лукойе
Ответ As per
Комментарий скрыт
Мало того что это неправда, так и будто можно подумать, Трусова смотрела прокат Щербаковой, чтобы судить о чём-то. Обычное нытьё проигравшего.
+18
-7
+11
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Lara_Croft
У Трусовой в ПП 3 прыжковых элемента из 7 на минусы!!! О какой выкатанной техбазе может идти речь? В том то и дело, что ничего она не выкатала. Это ещё пусть спасибо скажет, что недокруты ей отморгали.
+16
-6
+10
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Оле-Лукойе
Ответ vanessa2021
Комментарий скрыт
Человек, который не может признать, что проиграл и сам в этом виноват априори счастливым быть не может.
+13
-3
+10
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Vasily Ivanov
Ответ Vladimir Arutin
Саша, все понимают что звание О Ч судьи у вас украли .
Сама проиграла. Сделала бы в КП дупель вместо трикселя и была бы первой.( по крайней мере арифметически ,сейчас)
+14
-4
+10
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Anna
Ответ As per
Комментарий скрыт
Уж если на липе Трусовой разглядели только плоское, то к остальным вообще претензий быть не должно (к слову, правил вы не читали, как выглядит slight inside edge не знаете)
+13
-3
+10
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Lara_Croft
Ответ juliamart
Где Чен ошибся то? Всё чисто было у него.
Вот именно, у Чена все элементы на плюсы, никаких ошибок. Совсем завралась Саша.
+16
-7
+9
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Howard Norfolk
Ответ Vladimir Arutin
Саша, все понимают что звание О Ч судьи у вас украли .
Все, это кучка ортодоксальных фанов трусовой,если вам нравится, живите и дальше в выдуманном мире.
+11
-2
+9
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Mion
У Щербаковой были чистые прокаты. Но если местные хейтеры хотят другой пример - у Каори были чистые прокаты. Саша бы сравнила надбавки Каори и свои за прыжки, вращения и дорожку. Там как бы все вполне очевидно.
Мне в этом плане Женя больше нравится. Она уже несколько раз публично сказала, что признает победу Алины. А Саша до сих пор накидывает. Это неуважение к сопернику
+19
-10
+9
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Алина Бель
Ответ As per
Она и говорит про выкатанную базу, которая и была выше.
и где она ее выкатала? мы разные ОИ смотрели? На ОП, да был шедевральный прокат , но в Китае он не повторился, увы
+11
-3
+8
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Sincere
Нейтан сделал бабочку, за счет чего его сложность и упала ниже Сашкиной)
так-то его заявленная база была 100 с лишним. а больше ошибок в прыжках не было
+9
-2
+7
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Алиса без миелофона
У Чена программа дешевле была, потому что он флип забабонил.
+9
-2
+7
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juliamart
Логики вообще никакой. Вот, к чему приводит отсутствие нормального образования у спортсменов. Ну, пусть теперь спортсмены побеждают по заявленной тех.базе))
Она реально считает себя круче Чена...
+13
-6
+7
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Грязный лютик
Ответ Kristine Kristine
Я не понимаю, Саша только себя по ПП оценивает?
А невыгодно ей КП вспоминать.
+10
-3
+7
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Lara_Croft
Ответ As per
Недокруты отморгали другой фигуристке, Саше отметили все ошибки.
Был огромный недокрут в пол оборота на последнем четверном лутце, его не поставили. Таким образом, очень много баллов ей Лакерник подарил.
+9
-3
+6
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Ольга Долгова
Ответ Raduga
Трусова сравнила себя с Ченом?) Ухаха). Чен не попрыгун). И у него есть программа, а не катание по кругу от прыжка к прыжку.
Не, она поставила себя выше его, сказав что её прокат по технической стоимости сильнее набора олимпийского чемпиона в мужском катании
+12
-6
+6
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Так у Чена тоже на ОИ не получилось чистого проката в ПП. Но у него там не было двойных прыжков, у него нет проблем с ребрами на зубцовых и старшие зубцовые квады он прыгает с маленькими прерами
+11
-6
+5
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Александр Шульгин
Ответ Lara_Croft
Вот именно, у Чена все элементы на плюсы, никаких ошибок. Совсем завралась Саша.
И Медведева ей поддакивает ведь никто чисто не катал, она хоть соревнования то смотрела
+7
-2
+5
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EmperorNazer
Ответ As per
Почему q на сальхове и пара ребер? Там галка, а ребер аж 7 штук!
А что не 77? На флипах бы ей ребро не поставили, там есть небольшой наклон вовнутрь, какой и требуется на флипе. На лутцах где-то могли бы, но опять же, это спокойно перекрылось бы ешками Саши на флипах. А галкой на сальхове и не пахло, я все-таки глазам своим пока доверяю.
+6
-2
+4
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Грязный лютик
Ответ As per
Почему q на сальхове и пара ребер? Там галка, а ребер аж 7 штук!
Свои считаете чтоли у зеркала?
+6
-2
+4
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метель
Ответ vanessa2021
Разница в выкатанной тех базе заОБЕ программы 18 баллов. Можете посчитать сами. И Саше только за каскад в кп должны были максимальные гое ставить. Никто в мире не сможет выкатать каскад лутц-тулуп в конце кп с кантилевера.
ну не могут и не могут исполнить лутц-тулуп с кантиливера и что?Люди и без этого становятся чемпионами, а не вечно вторыми. Разница по тех базе я не помню уже, но тут все перекрывает разница между ПП и КП, сниженные баллы за грязные прыжки, штрафы за падения и все , нет вашей разницы по тех базе
+7
-3
+4
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alexnew
- Да, я сделала степ-аут, но я просто поставила ногу

- Она не исправима.
Степ-аут - это более грубая ошибка, чем касание рукой, ногой, грубее может быть только падение. Есть список грубых ошибок, при которых стартовое ГОЕ не может быть выше +2, степ-аут как раз в этом списке, а вот касаний там нет. Степ-аут может быть мягким и жестким. В ее случае был жесткий. Мягкий - это просто вторую ногу подставила и перенесла на нее тяжесть - это уже мягкий степ-аут, тут самый что ни на есть жесткий, он оценивается на -4 от стартового ГОЕ.
Кроме степ-аута у нее грязный выезд. Прыжок докручен, в отличии от ряда других, о чем Трусова опять же промолчала, но выезд максимально грязный. Это еще минус. Степ-аут же не просто так появился, обычно это либо недокрут, либо перекрут, здесь очень похоже, что цеплянула зубцом примерно на ку и полетела в степ-аут. Ну, в лучшем случае это должно быть оценено 4T -3, а по хорошему и вовсе 4T -4.
+5
-1
+4
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AAPolyansky
она правда так думает или прикидывается? потом есть заявленный набор и есть выкатываемый набор - это две большие разницы, что продемонстрировал в частности ее прокат ПП на олимпиаде - очень грязный, пусть спасибо скажет, что ей компоненты такие высокие отвалили - там таких компов не было
+10
-6
+4
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метель
Ответ vanessa2021
Открывайте протоколы и считайте сумму выкатанной тех базы ка+пп (без гое) . Разница 18 баллов между Сашей и Аней, понятно в чью пользу. Это уже с минусом за упаденный триксель. Ну можно еще 3 балла отнять за степ на каскаде с дупелем. Разница остается 15 баллов в пользу Саши. Остальное - грибища Лакерника.
Когда проигрывают любимки, начинается поиск грибов у соперниц, но у Ани грибы вполне заслужено, с ее изящным катанием, а вот Трусовой компов накидали не плохо, а иначе была бы третьей, она ведь, , как табуретка на льду.
+5
-1
+4
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Алина Бель
еще бы выкатала его) цены бы тебе и твоей медали, Саша, не было.
+6
-2
+4
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метель
Ответ vanessa2021
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а пропасть между КП и ПП вы не учитываете, вообще? и выкатанный Трусовой тех контент не был чистым, все на минусы, все с ошибками
+6
-3
+3
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Lara_Croft
Упала с недокрученного трикселя и заявляет «не понимаю, почему я упала» 😂
+7
-4
+3
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Бильм@н
Ответ Lara_Croft
Это не ошибка в произвольной, захотел и сделал одинарный флип, его право, за это не минусуют.
Давно бабочка перестала быть ошибкой? Вы уж не выдумывайте.
+7
-4
+3
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Алексей 27
Ответ Gilonjon862
База произвольных: Чен - 94.34 Трусова - 95.39
Верно, но это лишь заявленная база.
+3
-1
+2
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Анна Беляева
Ответ Бильм@н
Давно бабочка перестала быть ошибкой? Вы уж не выдумывайте.
Для судей в произвольной это никогда и не было ошибкой. Это одинарный прыжок. Его и посчитают как одинарный, то есть на мелкие копейки, но за это не отминусовывают баллы, а даже приплюсовывают, хоть и крошечные. Одинарный прыжок в каскаде - не ошибка, потому что не наказывается снятием баллов, а степаут - ошибка, потому что за него идет снятие баллов.
+5
-3
+2
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As per
Ответ Mion
У Щербаковой были чистые прокаты. Но если местные хейтеры хотят другой пример - у Каори были чистые прокаты. Саша бы сравнила надбавки Каори и свои за прыжки, вращения и дорожку. Там как бы все вполне очевидно. Мне в этом плане Женя больше нравится. Она уже несколько раз публично сказала, что признает победу Алины. А Саша до сих пор накидывает. Это неуважение к сопернику
Прокат с недокрутами и рёбрами - не чистый прокат, но Каори хотя бы ребро на лутце отметили.
+6
-4
+2
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AAPolyansky
Ответ Lara_Croft
У Трусовой в ПП 3 прыжковых элемента из 7 на минусы!!! О какой выкатанной техбазе может идти речь? В том то и дело, что ничего она не выкатала. Это ещё пусть спасибо скажет, что недокруты ей отморгали.
да, плюс практически все непрыжковые на отвали
+7
-5
+2
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Kristine Kristine
Я не понимаю, Саша только себя по ПП оценивает?
+7
-5
+2
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