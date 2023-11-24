Александра Трусова: «Набор, который я катала на ОИ, по технической стоимости сильнее набора олимпийского чемпиона в мужском катании. Это факт»
Александра Трусова высказалась о своем прокате произвольной программы на ОИ-2022.
– Комментарий под интервью в «Дерзкой готовке»: «Не хочу никак обидеть Сашу, но было странно, когда она сказала, что на Олимпиаде у нее не было никакого сбоя. Хотя она же упала с тройного акселя, а четверной тулуп не чисто приземлила. Каскад двойной аксель – тройной тулуп не докрутила, и вращение было одно с помаркой. Странно, что она не засчитала эти помарки».
Что в твоем понимании сбой? Говорила ли ты это вообще?
– Я говорила, что я считаю, что сделала все, что могла. Также говорила, что аксель – я не понимаю до сих пор, и тогда не понимала, почему я упала. Всегда я падала из-за того, что волнуюсь сильно, а на тот момент я не волновалась совершенно.
И мы больше разговаривали про произвольную программу. Набор, который я катала на Олимпиаде, он по технической стоимости сильнее набора олимпийского чемпиона в мужском катании. Это факт. И олимпийский чемпион в мужском тоже ошибся.
Да, я сделала степ-аут, но я просто поставила ногу – не касалась руками, не наклонялась, я просто переступила. Я просто не могу сказать, что кто-то тогда идеально чисто катался. Все где-то чуть-чуть наклоняются... Да, бывают идеальные прокаты, не спорю.
– Но на Олимпиаде тогда этого не случилось. Какого-то идеального проката у кого-либо.
– Да. Я считаю так. Тогда мне надо привести пример идеального проката: где никто вообще нигде не ошибся, идеально чисто. Мы все-таки не роботы, – сказала фигуристка в интервью Евгении Медведевой на ее ютуб-канале.
И странно отвечать - ну упала, но не понимаю почему, ну переступила всего лишь - это вот именно не всего лишь, это не просто отсутствие плюсов, это минусы. И потеря баллов значительная.
Такие как Нейтан и Шома легко совмещают техническую сложность и артистизм.
Чен - 94.34
Трусова - 95.39
Базу могут заявлять какую угодно ...а по факту : в обеих программах Трусовой : падение с трикселя , недокруты и степы на квадах ( на трех,точнее) ...
Мне в этом плане Женя больше нравится. Она уже несколько раз публично сказала, что признает победу Алины. А Саша до сих пор накидывает. Это неуважение к сопернику
так-то его заявленная база была 100 с лишним. а больше ошибок в прыжках не было
Она реально считает себя круче Чена...
- Она не исправима.
Степ-аут - это более грубая ошибка, чем касание рукой, ногой, грубее может быть только падение. Есть список грубых ошибок, при которых стартовое ГОЕ не может быть выше +2, степ-аут как раз в этом списке, а вот касаний там нет. Степ-аут может быть мягким и жестким. В ее случае был жесткий. Мягкий - это просто вторую ногу подставила и перенесла на нее тяжесть - это уже мягкий степ-аут, тут самый что ни на есть жесткий, он оценивается на -4 от стартового ГОЕ.
Кроме степ-аута у нее грязный выезд. Прыжок докручен, в отличии от ряда других, о чем Трусова опять же промолчала, но выезд максимально грязный. Это еще минус. Степ-аут же не просто так появился, обычно это либо недокрут, либо перекрут, здесь очень похоже, что цеплянула зубцом примерно на ку и полетела в степ-аут. Ну, в лучшем случае это должно быть оценено 4T -3, а по хорошему и вовсе 4T -4.