Егор Базин высказался о серьезной конкуренции в российских танцах на льду.

Накануне Базин и Елизавета Худайбердиева выиграли этап Гран-при России в Самаре.

«Конечно, еще не на 100 процентов готовы, пройдет много времени перед тем, как мы будем плыть по течению вместе со всеми. Пока что не до конца перестроились, идем постепенно единой командой, которая как машина будет делать свою работу.

Круто работать с Александрой Степановой и Иваном Букиным на тренировках, они – большие мастера, могут поддержать, когда нужно. Перекидываемся фразами во время занятий, можем чуть пожаловаться друг другу, и сразу веселее становится.

Помимо Саши с Ваней у нас в целом большая группа, серьезная конкуренция. В танцах конкуренция значительно увеличилась, много интересных новых пар, есть и стабильные дуэты, которые выступали вместе и раньше», – сказал Базин.