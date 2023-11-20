Егор Базин: «Круто работать со Степановой и Букиным на тренировках, они – большие мастера. В танцах конкуренция значительно увеличилась»

Теги сборная России танцы на льду Александра Степанова Иван Букин Егор Базин Елизавета Худайбердиева Серия Гран-при России Волжский пируэт Фигурное катание

Егор Базин высказался о серьезной конкуренции в российских танцах на льду.

Накануне Базин и Елизавета Худайбердиева выиграли этап Гран-при России в Самаре.

«Конечно, еще не на 100 процентов готовы, пройдет много времени перед тем, как мы будем плыть по течению вместе со всеми. Пока что не до конца перестроились, идем постепенно единой командой, которая как машина будет делать свою работу.

Круто работать с Александрой Степановой и Иваном Букиным на тренировках, они – большие мастера, могут поддержать, когда нужно. Перекидываемся фразами во время занятий, можем чуть пожаловаться друг другу, и сразу веселее становится.

Помимо Саши с Ваней у нас в целом большая группа, серьезная конкуренция. В танцах конкуренция значительно увеличилась, много интересных новых пар, есть и стабильные дуэты, которые выступали вместе и раньше», – сказал Базин.

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3 комментария

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Девушка Безимени
сказал новоявленный конкурент
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tanya_1111
Ответ Девушка Безимени
сказал новоявленный конкурент
Не конкурент он им.
0
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Девушка Безимени
Ответ tanya_1111
Не конкурент он им.
ирония
0
0
0
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