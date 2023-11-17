Обладатель премии «Грэмми» может принять участие в продюсировании трека Александра Галлямова

Обладатель премии «Грэмми» может принять участие в продюсировании трека Галлямова.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на свои источники.

Ранее стало известно, что фигурист Александр Галлямов планирует записать трек в стиле хип-хоп и ведет переговоры с двумя российскими лейблами, которые помогут в продюсировании композиции.

«Это будет совместный трек с популярным артистом, битмейкером может стать статусный человек в мире хип‑хопа», – рассказывал сам Галлямов, который является чемпионом мира в парном катании.