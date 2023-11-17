Обладатель премии «Грэмми» может принять участие в продюсировании трека Александра Галлямова

Теги сборная России пары Александр Галлямов музыка Фигурное катание

Обладатель премии «Грэмми» может принять участие в продюсировании трека Галлямова.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на свои источники.

Ранее стало известно, что фигурист Александр Галлямов планирует записать трек в стиле хип-хоп и ведет переговоры с двумя российскими лейблами, которые помогут в продюсировании композиции.

«Это будет совместный трек с популярным артистом, битмейкером может стать статусный человек в мире хип‑хопа», – рассказывал сам Галлямов, который является чемпионом мира в парном катании. 

8 комментариев

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seppblatter@mail.ru
Ответ Charliz
Не тот ли этот парнишка казах, бывший железнодорожник?
Вариантов не много. Либо Иманбек, либо Элтон Джон.
+9
0
+9
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Charliz
Не тот ли этот парнишка казах, бывший железнодорожник?
+7
0
+7
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Anita Levchenko
Ответ Charliz
Не тот ли этот парнишка казах, бывший железнодорожник?
Иманбек👍🔥
+5
0
+5
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Revery
Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы тренировки не пропускало))
+4
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закрыт по беспределу
Ну хоть не Волочкова
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spboksana
а продюссеров и музыкантов об этом будут опрашивать?
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Charliz
Ответ Anita Levchenko
Иманбек👍🔥
Точно! Никак не могла вспомнить его имя
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Charliz
Ответ seppblatter@mail.ru
Вариантов не много. Либо Иманбек, либо Элтон Джон.
Элтон может все таки? Вряд ли Иманбек согласиться))
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