Никто из фигуристок не исполнил тройной аксель в короткой программе на этапе в Казани. Его заявляли Горбачева и Муравьева
Фигуристки не исполняли тройной аксель в короткой программе на этапе в Казани.
Этот прыжок планировали исполнить Алина Горбачева и Софья Муравьева.
Однако обе фигуристки предпочли прыгнуть двойной аксель.
Муравьева заняла в короткой программе второе место, Горбачева – 3-е. Лидирует Камила Валиева, которая не заявляла тройной аксель.
У Муравьёвой мы его хотя бы в прошлом сезоне видели