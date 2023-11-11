Никто из фигуристок не исполнил тройной аксель в короткой программе на этапе в Казани. Его заявляли Горбачева и Муравьева

Фигуристки не исполняли тройной аксель в короткой программе на этапе в Казани.

Этот прыжок планировали исполнить и .

Однако обе фигуристки предпочли прыгнуть двойной аксель.

Муравьева заняла в короткой программе второе место, Горбачева – 3-е. Лидирует Камила , которая не заявляла тройной аксель.