Никто из фигуристок не исполнил тройной аксель в короткой программе на этапе в Казани. Его заявляли Горбачева и Муравьева

Теги Камила Валиева Алина Горбачева Софья Муравьева Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигуристки не исполняли тройной аксель в короткой программе на этапе в Казани.

Этот прыжок планировали исполнить Алина Горбачева и Софья Муравьева.

Однако обе фигуристки предпочли прыгнуть двойной аксель. 

Муравьева заняла в короткой программе второе место, Горбачева – 3-е. Лидирует Камила Валиева, которая не заявляла тройной аксель.

19 комментариев

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Мороженко
Не понятно зачем Горбачёва заявляла 3а, если по интервью понятно, что она его не прыгает.
У Муравьёвой мы его хотя бы в прошлом сезоне видели
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+12
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Зиля Бадриева
Ответ Anna Morgan
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Чем она лучшая? Что болельщиков и судей обманула трикселем?
+9
-4
+5
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Defender64
А на заявки вообще можно особо внимания не обращать
+4
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+4
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Defender64
Ответ Мороженко
Не понятно зачем Горбачёва заявляла 3а, если по интервью понятно, что она его не прыгает. У Муравьёвой мы его хотя бы в прошлом сезоне видели
С высокой долей скеписа я смотрю на Алину и 3А. Даже если дожмёт, не факт, что это оправдает себя.
+4
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Маргарита В Сафронова
Триксель будет в финале и на ЧР. Сейчас важен отбор.
+3
0
+3
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Jul__ver
Судя по интервью Горбачевой, триксель еще на ранней стадии, сырой для вставления в программу.
+3
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Sincere
Нет Туктика - нет трикселей. К остальным он приходит на сезон-два.
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Natalia Solomakha
Уж полночь близится, а трикселя всё нет...
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Anatiana
Ответ Anna Morgan
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Мура хороша. Но Валиева - шикарна даже в своей не лучшей форме
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Зиля Бадриева
Странно, что в спорте можно что угодно заявлять.
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Crocs
Лизон так и будет одна, кто стабильно прыгает триксель из взрослых действующих спортсменов. Остальные отпрыгали в детстве.
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Kovka Gnutik
В отсутствии Туктамышевой было принято решение временно наложить мараторий на триксель в ЖО))
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Мороженко
Ответ Alexandra K
Что показательно, на иск гран при в Китае тоже никто не прыгал из заявивших.
В ПП прыгала японка
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Alexandra K
Что показательно, на иск гран при в Китае тоже никто не прыгал из заявивших.
0
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Gulnara Sadykova
Ответ Зиля Бадриева
Чем она лучшая? Что болельщиков и судей обманула трикселем?
Не переживайте, завтра увидите.
0
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Lennuci
Ответ Kovka Gnutik
В отсутствии Туктамышевой было принято решение временно наложить мараторий на триксель в ЖО))
У Туткамышевой на данный момент 5 2А в активе, триксель в сезон не явился.
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