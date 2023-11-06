Александр Галлямов: «Начинаем неделю с урока хореографии. В мои 18 лет я чувствую, что пластичности надо уделять больше внимания»
Фигурист Александр Галлямов поделился видео с урока хореографии.
Галлямов выступает в паре с Анастасией Мишиной.
«Начинаем неделю с урока хореографии. В мои 18 лет я чувствую, что пластичности надо уделять больше внимания. Фигурное катание также предъявляет большие требования ко второй оценке.
Праздничные выходные? Не, не слышали.😁
Угадайте, с кем мы занимаемся сегодня?😏» – написал Галлямов.
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