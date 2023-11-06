Александр Галлямов: «Начинаем неделю с урока хореографии. В мои 18 лет я чувствую, что пластичности надо уделять больше внимания»

Теги сборная России видео пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Фигурное катание

Фигурист Александр Галлямов поделился видео с урока хореографии.

Галлямов выступает в паре с Анастасией Мишиной.

«Начинаем неделю с урока хореографии. В мои 18 лет я чувствую, что пластичности надо уделять больше внимания. Фигурное катание также предъявляет большие требования ко второй оценке.

Праздничные выходные? Не, не слышали.😁

Угадайте, с кем мы занимаемся сегодня?😏» – написал Галлямов.

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12 комментариев

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alexnew
Ну, да. Пластичности не хватает.
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Elena Savanuk
Настенька, как кошечка пластичная, а Саша старается, но фигуристу-парнику не просто "в 18 лет" стоять у хореографического станка.
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Е...С
Ответ Девушка Безимени
ему 18?
Пошутил он, в конце августа 24 исполнилось.
+7
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Alex Taurus
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Галлямов - красавец-душка)
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Александр Шульгин
Как барышня, годы себе срезает даже в шутку
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Katerina Sunny
Впереди Казань. Какие праздничные выходные?
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Karina kolesnikova
Молодец, что продолжает развиваться, несмотря на все свои прошлые достижения и солидный возраст
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Latika S
Саша красавчик конечно, высоченный такой
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Tatiana Klm
Настя Мухортова в своем тг выложила ролик с танцем: Дима прекрасно танцует. Очень пластичный парник.
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Девушка Безимени
ему 18?
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Зиля Бадриева
Может парникам мужчинам и не надо большой пластичности, корпус должен быть литым для поднятия тяжестей. А вот Ясмина гораздо пластичнее Насти.
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Elena Bogach
Ответ alexnew
Ну, да. Пластичности не хватает.
Спину бережёт)
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