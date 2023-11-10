Замминистра спорта Татарстана: «Надеюсь, в следующем году начнем строительство школы Загитовой и в том же году закончим»

Теги сборная России женское катание Матч ТВ Алина Загитова Фигурное катание

Строительство школы Загитовой в Казани планируется завершить в 2024 году.

Об этом заявил первый заместитель министра спорта Республики Татарстан Халил Шайхутдинов.

«Завтра Загитова приедет сюда, в Казань. Полностью согласовано с ней техническое задание. Надеюсь, в следующем году начнем строительство и в том же году закончим.

Хотим, чтобы школа Загитовой стала центром притяжения для всей республики в этом виде спорта», — сказал Шайхутдинов.

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gaga Gaga
задалбали мужика
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фира Фасхутдинова
Ответ За Валенсию с 1999
почему не в Удмуртии? тaтары опять хотят пoдмaзаться
Так стройте, никто не мешает. Чем больше школ, тем лучше.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фира Фасхутдинова
Ответ galik55
Лучше отдайте эти деньги на детские больницы и лекарства для детей. Я за спорт, но они больше нуждаются
Надеюсь Собянин и Рудковские уже отдали...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий