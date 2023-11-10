Замминистра спорта Татарстана: «Надеюсь, в следующем году начнем строительство школы Загитовой и в том же году закончим»

Строительство школы Загитовой в Казани планируется завершить в 2024 году.

Об этом заявил первый заместитель министра спорта Республики Татарстан Халил Шайхутдинов.

«Завтра Загитова приедет сюда, в Казань. Полностью согласовано с ней техническое задание. Надеюсь, в следующем году начнем строительство и в том же году закончим.

Хотим, чтобы школа Загитовой стала центром притяжения для всей республики в этом виде спорта», — сказал Шайхутдинов.