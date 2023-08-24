Нугуманова о Загитовой: «Вижу, что она занимается ораторским искусством. Думаю, что у нее получится. Нужно больше тренироваться»

Фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала о желании стать ведущей на ТВ.

– Ты говорила, что мечтаешь стать ведущей. Как с этим обстоят дела?

– До сих пор мечтаю. С детства хотела вести передачи. Когда приглашают на телевидение – кайф! Раскованно даю интервью, круто чувствую себя перед камерой.

– Что делаешь для того, чтобы мечта стала реальностью?

– Позже буду проходить пробы, тренирую речь. Из спортивных ведущих в пример ставлю Камилю Харисову, , обе работают на « ».

– Как тебе работа ?

– Вижу, что она занимается ораторским искусством. Думаю, что у нее получится, она же только начала свой путь. Нужно больше тренироваться.

– Почему у тебя должно получиться?

– Я более раскрепощена перед камерой. Мне легко говорить. Если буду заниматься, то улучшу свои качества.

– Типичный маршрут – заниматься спортом, а потом пойти работать ведущей.

– Это моя мечта детства – отработать максимум в фигурном катании и пойти на ТВ, – сказала .

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