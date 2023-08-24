Нугуманова о Загитовой: «Вижу, что она занимается ораторским искусством. Думаю, что у нее получится. Нужно больше тренироваться»
Фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала о желании стать ведущей на ТВ.
– Ты говорила, что мечтаешь стать ведущей. Как с этим обстоят дела?
– До сих пор мечтаю. С детства хотела вести передачи. Когда приглашают на телевидение – кайф! Раскованно даю интервью, круто чувствую себя перед камерой.
– Что делаешь для того, чтобы мечта стала реальностью?
– Позже буду проходить пробы, тренирую речь. Из спортивных ведущих в пример ставлю Камилю Харисову, Эмму Гаджиеву, обе работают на «Матч ТВ».
– Как тебе работа Алины Загитовой?
– Вижу, что она занимается ораторским искусством. Думаю, что у нее получится, она же только начала свой путь. Нужно больше тренироваться.
– Почему у тебя должно получиться?
– Я более раскрепощена перед камерой. Мне легко говорить. Если буду заниматься, то улучшу свои качества.
– Типичный маршрут – заниматься спортом, а потом пойти работать ведущей.
– Это моя мечта детства – отработать максимум в фигурном катании и пойти на ТВ, – сказала Нугуманова.
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Вот никак не поймут, что недостаточно иметь сносную внешность и сносно говорить. Сколько уже передач кануло в лету из-за таких ведущих, из-за низких рейтингов, с хорошими финансовыми вложениями. Надо обладать такой харизмой, энергетикой и внутренней наполненностью как Алина, а это либо есть, либо нет, как ни хвали себя, любимую....