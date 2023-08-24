Нугуманова о Загитовой: «Вижу, что она занимается ораторским искусством. Думаю, что у нее получится. Нужно больше тренироваться»

Теги сборная России женское катание Елизавета Нугуманова Матч ТВ Алина Загитова Фигурное катание

Фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала о желании стать ведущей на ТВ.

– Ты говорила, что мечтаешь стать ведущей. Как с этим обстоят дела?

– До сих пор мечтаю. С детства хотела вести передачи. Когда приглашают на телевидение – кайф! Раскованно даю интервью, круто чувствую себя перед камерой.

– Что делаешь для того, чтобы мечта стала реальностью?

– Позже буду проходить пробы, тренирую речь. Из спортивных ведущих в пример ставлю Камилю Харисову, Эмму Гаджиеву, обе работают на «Матч ТВ».

– Как тебе работа Алины Загитовой?

– Вижу, что она занимается ораторским искусством. Думаю, что у нее получится, она же только начала свой путь. Нужно больше тренироваться.

– Почему у тебя должно получиться?

– Я более раскрепощена перед камерой. Мне легко говорить. Если буду заниматься, то улучшу свои качества.

– Типичный маршрут – заниматься спортом, а потом пойти работать ведущей.

– Это моя мечта детства – отработать максимум в фигурном катании и пойти на ТВ, – сказала Нугуманова

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6 комментариев

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Н.Ф.
Ответ Кокич
Логика Нугумановой: Если долго тренироваться, то можно, например, начать прыгать тройной аксель. Следовательно, если долго репетировать, можно и овладеть ораторским искусством.
Если философ смог стать гробовщиком, то почему бы гробовщику не стать критиком?
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Быть Добру
Ещё одна хочет на ТВ, ещё одна утверждает, что лучше Загитовой)
Вот никак не поймут, что недостаточно иметь сносную внешность и сносно говорить. Сколько уже передач кануло в лету из-за таких ведущих, из-за низких рейтингов, с хорошими финансовыми вложениями. Надо обладать такой харизмой, энергетикой и внутренней наполненностью как Алина, а это либо есть, либо нет, как ни хвали себя, любимую....
+13
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Sinson
Как то некорректно оценивать, когда сама не профи. Тем более достижений у Алины несравнимо больше, да и известности
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Марат Кагин
Ответ Кокич
Логика Нугумановой: Если долго тренироваться, то можно, например, начать прыгать тройной аксель. Следовательно, если долго репетировать, можно и овладеть ораторским искусством.
ну говорит она лучше загитовой и без занятий ораторским искусством, риторикой
+4
-4
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Anna Stefan
Ответ Быть Добру
Ещё одна хочет на ТВ, ещё одна утверждает, что лучше Загитовой) Вот никак не поймут, что недостаточно иметь сносную внешность и сносно говорить. Сколько уже передач кануло в лету из-за таких ведущих, из-за низких рейтингов, с хорошими финансовыми вложениями. Надо обладать такой харизмой, энергетикой и внутренней наполненностью как Алина, а это либо есть, либо нет, как ни хвали себя, любимую....
Вот-вот. Мести пургу у нас много мастеров. Только толку от их способностей вещать ни о чём, пусть даже без запинки.
+3
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