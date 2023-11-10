Александр Жулин заявил, что ситуация с Камилой Валиевой «превратилась в фарс».

Ранее гендиректор USADA Трэвис Тайгерт высказался о слушаниях по допинг-делу Валиевой в , назвав их «продолжением пародии, которая подрывает доверие спортсменов к системе».

«Вся история с превратилась в фарс. Это уже смешно смотрится. Согласен, что затягивание этого дела подрывает правосудие, но вряд ли слова Тайгерта повлияют на Спортивный арбитражный суд.

Уже два года прошло, а он сейчас высказался. Оказывается, у человека есть разум, потому что надо хоть какие-то правильные вещи говорить.

Я уже перестал верить, что в отношении россиян будет принято хоть какое-то положительное решение. Отношусь скептически к этой ситуации, но хочется, чтобы Камилу оправдали», – сказал заслуженный тренер России.

Тутберидзе хочет проверить всех на детекторе лжи из-за допинг-дела Валиевой. Что это может дать?