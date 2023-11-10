Александр Жулин: «История с Валиевой превратилась в фарс, смешно уже смотрится. Согласен, что затягивание этого дела подрывает правосудие»
Александр Жулин заявил, что ситуация с Камилой Валиевой «превратилась в фарс».
Ранее гендиректор USADA Трэвис Тайгерт высказался о слушаниях по допинг-делу Валиевой в CAS, назвав их «продолжением пародии, которая подрывает доверие спортсменов к системе».
«Вся история с Камилой Валиевой превратилась в фарс. Это уже смешно смотрится. Согласен, что затягивание этого дела подрывает правосудие, но вряд ли слова Тайгерта повлияют на Спортивный арбитражный суд.
Уже два года прошло, а он сейчас высказался. Оказывается, у человека есть разум, потому что надо хоть какие-то правильные вещи говорить.
Я уже перестал верить, что в отношении россиян будет принято хоть какое-то положительное решение. Отношусь скептически к этой ситуации, но хочется, чтобы Камилу оправдали», – сказал заслуженный тренер России.
Тутберидзе хочет проверить всех на детекторе лжи из-за допинг-дела Валиевой. Что это может дать?
Долгое разбирательство выглядит фарсом, но прежде всего наш ДАК Русада затягивал максимально-теперь когда предполагали 2-летний бан для Ками юристы,затяжка наших выглядит тактикой.
А кто в курсе пробу Б вскрывали?
А профспортсмен со сверхнагрузками с максимальным контентом на святом духе что ли?