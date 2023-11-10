Александр Жулин: «История с Валиевой превратилась в фарс, смешно уже смотрится. Согласен, что затягивание этого дела подрывает правосудие»

Теги Александр Жулин USADA CAS Трэвис Тайгерт Камила Валиева Фигурное катание

Александр Жулин заявил, что ситуация с Камилой Валиевой «превратилась в фарс».

Ранее гендиректор USADA Трэвис Тайгерт высказался о слушаниях по допинг-делу Валиевой в CAS, назвав их «продолжением пародии, которая подрывает доверие спортсменов к системе».

«Вся история с Камилой Валиевой превратилась в фарс. Это уже смешно смотрится. Согласен, что затягивание этого дела подрывает правосудие, но вряд ли слова Тайгерта повлияют на Спортивный арбитражный суд. 

Уже два года прошло, а он сейчас высказался. Оказывается, у человека есть разум, потому что надо хоть какие-то правильные вещи говорить.

Я уже перестал верить, что в отношении россиян будет принято хоть какое-то положительное решение. Отношусь скептически к этой ситуации, но хочется, чтобы Камилу оправдали», – сказал заслуженный тренер России.

Тутберидзе хочет проверить всех на детекторе лжи из-за допинг-дела Валиевой. Что это может дать?

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11 комментариев

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Ирина2001
Отношусь тоже скептически, после интервью Тутберидзе. Ощущение, что все пытаются обелить себя
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Oleg152762
Нашим помалкивать надо. Вот вынесут решение в пользу Камилы, он по-другому петь будет? Мы тонкостей не знаем. Даже простые судебные заседания в судах общей юрисдикции иной раз затягиваются. Чего и говорить...
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Ирина2001
Ответ Дружба11
будем честны без фармацевтии никуда особенно профспортсменам, простым то тренирующимся людям и то сложно-без БАДов,витаминов, гипоксена,поддержки сердечной мышцы ,электролитов и т.д. А профспортсмен со сверхнагрузками с максимальным контентом на святом духе что ли?
хотите сказать, что все спортсмены кушают допинг ?
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Дружба11
Наши же сами решением ДАК РУСАДА лишили Ками золотой медали на Чемпионате России в связи с этой пробой, не верится,что КАС даже в отличии от ДАК РУСАДА пойдет на полное оправдание, хотя наши могут себе позволить договариваться в суд.инстанциях напрямую или опосредованно.
Долгое разбирательство выглядит фарсом, но прежде всего наш ДАК Русада затягивал максимально-теперь когда предполагали 2-летний бан для Ками юристы,затяжка наших выглядит тактикой.
А кто в курсе пробу Б вскрывали?
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Дружба11
Ответ lepestok
все ваши размышления об этом деле перечеркнуты последним предложением)))))) зачем делать выводы в том, в чем не разбираетесь??? Если бы пробу Б вскрыли, никакого суда бы не было - базу знать надо.
Понятно,значит сами не захотели уйти от суда-раз не стали вскрывать пробу Б, спасибо за ответ для всех подсвечивающий дополнительно данную историю.
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Дружба11
Ответ Ирина2001
Отношусь тоже скептически, после интервью Тутберидзе. Ощущение, что все пытаются обелить себя
будем честны без фармацевтии никуда особенно профспортсменам, простым то тренирующимся людям и то сложно-без БАДов,витаминов, гипоксена,поддержки сердечной мышцы ,электролитов и т.д.
А профспортсмен со сверхнагрузками с максимальным контентом на святом духе что ли?
+4
-2
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Светлана Романова
Фарс- это когда РУСАДА дело Валиевой затягивало до тех пор ,пока им ВАДА не пригрозило без них разобраться.И фарс -это когда наши юристы специально вовремя не изучают документы по делу Валиевой и из за этого переносится заседание КАС.Жду еще какой нибудь подставы от наших юристов.Понятно,что за допинг Валиеву накажут,но надо тянуть время на годы,а вдруг все само рассосется по мнению наших спецов в юриспруденции.
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Маргарита Михайловна
В этой ситуации Валиева сама могла бы положить конец фарсу сознавшись во всём и покаявшись.
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lepestok
Ответ Дружба11
Наши же сами решением ДАК РУСАДА лишили Ками золотой медали на Чемпионате России в связи с этой пробой, не верится,что КАС даже в отличии от ДАК РУСАДА пойдет на полное оправдание, хотя наши могут себе позволить договариваться в суд.инстанциях напрямую или опосредованно. Долгое разбирательство выглядит фарсом, но прежде всего наш ДАК Русада затягивал максимально-теперь когда предполагали 2-летний бан для Ками юристы,затяжка наших выглядит тактикой. А кто в курсе пробу Б вскрывали?
все ваши размышления об этом деле перечеркнуты последним предложением)))))) зачем делать выводы в том, в чем не разбираетесь??? Если бы пробу Б вскрыли, никакого суда бы не было - базу знать надо.
+2
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lepestok
Ответ Дружба11
Понятно,значит сами не захотели уйти от суда-раз не стали вскрывать пробу Б, спасибо за ответ для всех подсвечивающий дополнительно данную историю.
этот факт известен всем))) проба одна и та же, значит результат будет таким же)
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Дружба11
Ответ Ирина2001
хотите сказать, что все спортсмены кушают допинг ?
используют фармоцевтию да обязательно, про допинг и запрещенные вещества смотрите предисторию с Сочи и далее...не все конечно.Но волшебный ключ ищется постоянно всеми сборными мира я так полагаю,Ищутся газы,которые стимулируют выносливость и не определяются пока ничем-ксенон например... и т.д.
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