Этери Тутберидзе будет сопровождать Камилу Валиеву на этапе Гран-при России в Казани

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе ТАСС Камила Валиева Серия Гран-при России Фигурное катание

Тутберидзе будет сопровождать Валиеву на этапе Гран-при России в Казани.

На предыдущие этапы Гран-при России этого сезона, где также выступали фигуристки из группы Тутберидзе, тренер не приезжала.  

«Этери Георгиевна будет с Камилой в Казани», – сообщил источник ТАСС.

Самая подробная речь Тутберидзе про допинг-дело Валиевой: как все случилось?

А где Тутберидзе? Ее видели на турнирах в США и Европе, а в России – пока нет

71 комментарий

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IrinaPetrovna
Да здесь не только Камила будет выступать, а целый список из ТШТ:
Маргарита Базылюк
Арсений Федотов
Даниил Самсонов
Дарья Садкова
Камила Валиева

Вот и хорошо, что Этери приехала поддержать Камилу в эти непростые для нее дни. Удачи всем фигуристам!

А на Этери Георгиевну я всегда рада полюбоваться: красивая, ухоженная, стильная женщина. А хейтеры всегда найдут к чему придраться - к лицу ли, к модной прическе, к цвету волос, к новому пальто; к тому, как встретит после выступления, как посмотрит, что скажет. Наверно, если бы она с 2014 года стояла у бортика в одном и том же пуховике, любви было бы больше))
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+29
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Delirium
Это что, нам теперь ожидать заламываний рук по брошенным в стылой Москве Акатьевой с Петросян?
+23
-3
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Владимир Георгия
В википедии почитал , что такое хейтеры. Там описано. Считают это болезнью и психопатами.
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Azima
Ответ Владимир Георгия
В википедии почитал , что такое хейтеры. Там описано. Считают это болезнью и психопатами.
Я бы добавила , что лекарством для них являются провалы, неудачи успешных людей. Кроме того, получают болезненное удовлетворение, когда пишут и делают гадости. К сожалению очень большое количество таких , с позволения сказать, людей становится все больше. Прямо-таки настоящее зомби-нашествие
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Док Аксель
Эта новость для школьников 5-7 класса. Всё это прогнозировалось, только на спортсе каждый раз задавались вопросом, почему же Тутберидзе нет на этапах ГП со своими подопечными ? Приготовьтесь оценить её внешний вид, прикид, выражение лица у бортика, в КиКе и т.д. Надеюсь, что недели хватит заполнить ветку ФК всеми новостями об этом и написать несколько опусов на главной...
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Delirium
Ответ Маргарита Михайловна
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О! Первый пошел!!!
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Lapo Elkann
Ответ IrinaPetrovna
Да здесь не только Камила будет выступать, а целый список из ТШТ: Маргарита Базылюк Арсений Федотов Даниил Самсонов Дарья Садкова Камила Валиева Вот и хорошо, что Этери приехала поддержать Камилу в эти непростые для нее дни. Удачи всем фигуристам! А на Этери Георгиевну я всегда рада полюбоваться: красивая, ухоженная, стильная женщина. А хейтеры всегда найдут к чему придраться - к лицу ли, к модной прическе, к цвету волос, к новому пальто; к тому, как встретит после выступления, как посмотрит, что скажет. Наверно, если бы она с 2014 года стояла у бортика в одном и том же пуховике, любви было бы больше))
Соглашусь, Тутберидзе за бортом , отдельная история.
А если и в новом пальто , то просто "убьет " здесь многих.
+16
-3
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Ягун Ягунини
Ответ Sat397
Там не только Камила, ещё и Самсонов выступает с её штаба, его тоже будет сопровождать
Ещё и Даша Садкова будет. Вот кстати, Садкова ещё ни разу на турнирах с Этери не каталась.
+12
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Маргарита В Сафронова
Ну вот вам и первый в сезоне выход Этери к бортику. Очень сильный выход мирового уровня!
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Лека-Лека
Боже, какая новость!
Предлагаю журналистам информировать нас обо всех передвижениях Этери Георгиевны.
А заодно перечислить всех спортсменов, которые будут на этапах и указать кого из них какой тренер будет сопровождать.
Это же самое главное в фигурном катании.
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Док Аксель
Эта новость для школьников 5-7 класса. Всё это прогнозировалось, только на спортсе каждый раз задавались вопросом, почему же Тутберидзе нет на этапах ГП со своими подопечными ? Приготовьтесь оценить её внешний вид, прикид, выражение лица у бортика, в КиКе и т.д. Надеюсь, что недели хватит заполнить ветку ФК всеми новостями об этом и написать несколько опусов на главной...
Пока нас кормят Трусовой весь день) ждут.
+10
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Anna
Ответ IrbIS
Комментарий удален модератором
А может все намного проще, просто нет международных стартов и у них в Казани много спортсменов 🤷‍♀️
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Sat397
Там не только Камила, ещё и Самсонов выступает с её штаба, его тоже будет сопровождать
+11
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Azima
Ответ Е...С
Нет никаких соревнований у сборной Грузии, может и осчастливить своим присутствием.
А так хочется , чтобы Вы осчастливили своим отсутствием на ветках
+16
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Olga.t
Отличная новость, скучали и болельщики ТШТ, и особенно недоброжелатели в ожидании нового пальто и невозмутимого вида Этери)
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Элла Бурс
Ответ Е...С
Нет никаких соревнований у сборной Грузии, может и осчастливить своим присутствием.
Вы как самая ярая фанатка прям ждете)))
+15
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Azima
Ответ Alex Taurus
Шлялась пол-сезона за рубежом..... из-за этого даже в новый дворец не перезжают.....
зависть может привести к инфаркту и инсульту. Берегите себя
+10
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Док Аксель
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Пока нас кормят Трусовой весь день) ждут.
Саша в фаворе на спортсе как опять в АП окунулась.
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Анна Беляева
Ответ Delirium
Это что, нам теперь ожидать заламываний рук по брошенным в стылой Москве Акатьевой с Петросян?
Обязательно! И еще непременно по несчастной Майе, позабытой и позаброшенной - с ней ни на этап не раздвоилась, ни в Москве не осталась! Вот она новая главная Золушка "Хрустального"!
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Delirium
Ответ Sat397
Там не только Камила, ещё и Самсонов выступает с её штаба, его тоже будет сопровождать
>ещё и Самсонов выступает с её штаба,

О! Я как-то пропустил, что он заявлен. Что ж, в добрый путь, надеюсь, болячки отступили.
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Док Аксель
Саша в фаворе на спортсе как опять в АП окунулась.
Ну понятно, контора пишет. Пиарщики яны расчехлили газету "утренняя/вечерняя Трусова"
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IrinaPetrovna
Ответ Lapo Elkann
Соглашусь, Тутберидзе за бортом , отдельная история. А если и в новом пальто , то просто "убьет " здесь многих.
Да ей не только пальто нельзя переодеть, ей нельзя абсолютно НИЧЕГО из того, что могут себе позволить в наше время другие.
Не приезжала - где была, как посмела, бросила учеников, за что ЗП получает и т.д.
Сегодня увидим ее на соревнованиях - разговоров и обсуждений с обвинениями будет в пять раз больше - зачем приехала, на кого бросила в Москве Акатьеву с Петросян, пусть Дудаков стоит у бортика и т.д.
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Алексей Токарев
А Дудаков и Глейхенгауз будут? Огласите весь список пожалуйста.
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Lapo Elkann
Ответ Amneris
Ну, если они кружки девочек в ТГ загружают отдельными новостями, то о чем речь? Спорт так деградировал в РФ за два года, что скоро будем читать новости, во сколько каждая девочка проснулась и вышла из квартиры. Увы и ах.
Нанять людей и стр чить , легко , а показать результат -- сложно.
И действительность отличается от атмосферы на спортс.
Тутберидзе уже 10 лет стоит за бортом как полководец, к тому же роскошная женщина.
Кому не нравится , пусть смотрит на другого тренера , может и он соизволит приехать , если не занят в собственном шоу в роли принца.
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NataliaB.3003
Ответ Маргарита Михайловна
Комментарий скрыт
Только Камила Валиева тут ни при чём.
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