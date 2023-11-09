Этери Тутберидзе будет сопровождать Камилу Валиеву на этапе Гран-при России в Казани
Тутберидзе будет сопровождать Валиеву на этапе Гран-при России в Казани.
На предыдущие этапы Гран-при России этого сезона, где также выступали фигуристки из группы Тутберидзе, тренер не приезжала.
«Этери Георгиевна будет с Камилой в Казани», – сообщил источник ТАСС.
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Вот и хорошо, что Этери приехала поддержать Камилу в эти непростые для нее дни. Удачи всем фигуристам!
А на Этери Георгиевну я всегда рада полюбоваться: красивая, ухоженная, стильная женщина. А хейтеры всегда найдут к чему придраться - к лицу ли, к модной прическе, к цвету волос, к новому пальто; к тому, как встретит после выступления, как посмотрит, что скажет. Наверно, если бы она с 2014 года стояла у бортика в одном и том же пуховике, любви было бы больше))
А если и в новом пальто , то просто "убьет " здесь многих.
Предлагаю журналистам информировать нас обо всех передвижениях Этери Георгиевны.
А заодно перечислить всех спортсменов, которые будут на этапах и указать кого из них какой тренер будет сопровождать.
Это же самое главное в фигурном катании.
О! Я как-то пропустил, что он заявлен. Что ж, в добрый путь, надеюсь, болячки отступили.
Не приезжала - где была, как посмела, бросила учеников, за что ЗП получает и т.д.
Сегодня увидим ее на соревнованиях - разговоров и обсуждений с обвинениями будет в пять раз больше - зачем приехала, на кого бросила в Москве Акатьеву с Петросян, пусть Дудаков стоит у бортика и т.д.
И действительность отличается от атмосферы на спортс.
Тутберидзе уже 10 лет стоит за бортом как полководец, к тому же роскошная женщина.
Кому не нравится , пусть смотрит на другого тренера , может и он соизволит приехать , если не занят в собственном шоу в роли принца.