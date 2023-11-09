Этери Тутберидзе будет сопровождать Камилу Валиеву на этапе Гран-при России в Казани

Тутберидзе будет сопровождать Валиеву на этапе Гран-при России в Казани.

На предыдущие этапы Гран-при России этого сезона, где также выступали фигуристки из группы Тутберидзе, тренер не приезжала.

«Этери Георгиевна будет с Камилой в Казани», – сообщил источник ТАСС.

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