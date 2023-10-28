Инна Гончаренко: «Форма Хромых еще далека от идеальной. Начало программы было уверенное, но видно, что еще не очень функционально готова»

Теги сборная России женское катание Инна Гончаренко Майя Хромых Серия Гран-при России Красноярье Фигурное катание

Инна Гончаренко оценила выступление Майи Хрмых на Гран-при России в Красноярске.

Хромых не выступала на соревнованиях с марта 2022 года из-за травм. 

«Хорошо, что она вернулась. Мы все рады были ее видеть, и зрители тоже. Это ощущалось по тому, как ее принимали.

Ее форма еще далека от идеальной, но она в процессе, и это видно. Она вышла на старт. Начало программы было уверенное, но видно, что еще не очень функционально готова. Не хватило ей силенок на каскад, а так выглядит хорошо с своими красивыми линиями. Посмотрим.

В произвольной ей будет нелегко, но она девушка с характером, борется. Будем ждать ее в произвольной программе», — сказала Гончаренко.

Фигуристка Тутберидзе вернулась спустя полтора года – падение отбросило далеко. А где сама Этери?

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AAPolyansky
дорогу осилит идущий. постепенно, постепенно пусть восстанавливает форму, чтобы в следующем сезоне уже успешно выступать
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Veronika spuria
Не вижу у Хромых никаких перспектив по восстановлению, почти два года не выступала, а теперь хотят за месяц подготовить. Может быть в следующем сезоне что то получится....
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
L.France
Пожелаю Майе не сойти с дистанции из-за трудностей и войти-таки заново в топы.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
taisiahajrullina@gmail.com
постепенно постепенно да восстановится будем надеется,посмотрим как завтра,(удачи Агаевой) молодая ещё Хромых,не занимаясь полторы года хороший результат
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
arisstopane
видно, что проблемы с физической готовностью,
если есть мотивация, а она полагаю - есть,
то к концу года майя будет летать...
я так думаю.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Snusmumriken
Я не вижу смысла, когда странные зашкварные тренеры, типа Гончаренко и тд у которых , была 1 чемпионка, и та благодаря таланту спортсменки, начинают раздавать интервью, типа они умные, а повторить этот успех слабо?? Вот, вот...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий