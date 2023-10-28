Инна Гончаренко: «Форма Хромых еще далека от идеальной. Начало программы было уверенное, но видно, что еще не очень функционально готова»

Инна Гончаренко оценила выступление Майи Хрмых на Гран-при России в Красноярске.

не выступала на соревнованиях с марта 2022 года из-за травм.

«Хорошо, что она вернулась. Мы все рады были ее видеть, и зрители тоже. Это ощущалось по тому, как ее принимали.

Ее форма еще далека от идеальной, но она в процессе, и это видно. Она вышла на старт. Начало программы было уверенное, но видно, что еще не очень функционально готова. Не хватило ей силенок на каскад, а так выглядит хорошо с своими красивыми линиями. Посмотрим.

В произвольной ей будет нелегко, но она девушка с характером, борется. Будем ждать ее в произвольной программе», — сказала .

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