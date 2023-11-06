Ходыкин об отношениях с Собининой: «Между тренировками можем поговорить. Но чаще всего – разъехались все по домам, по своим делам»

Денис Ходыкин рассказал о взаимоотношениях с партнершей Таисией Собининой.

– Вы в рамках фигурного катания словно люди из разных поколений. Тяжело было найти взаимопонимание?

– Когда я переходил в пары, Таисия первые шаги на льду делала. Поэтому, конечно, разница в возрасте есть. Если я 10 лет в парах, то она 10 лет всего в спорте...

– Это откладывало свой отпечаток?

– На мой взгляд – нет. Для Таисии есть бонус в том, что я как более опытный товарищ могу где-то подсказать. Я сам уже тренирую на индивидуальном уровне, по прыжкам подсказываю ей. По парным моментам по ощущениям могу уже более четко проанализировать, что я сделал не так. Это дает некий бонус нам, ускорение в плане работы. Нам не нужно столько времени как молодым ребятам, когда они скатываются. Есть опыт.

Таисия многими элементами уже владела. Есть разница в подходе к стартам и тренировкам. За счет огромного количества лет на высоком уровне, ко мне пришло понимание. Я раньше этого даже не замечал, пока не встал в пару с новой девочкой. Пытаюсь теперь за пару месяцев передать ей опыт и знания последних моих шести лет. Я стараюсь, и тренер старается. Но в то же время важно не передавить, постепенно идем вперед, и верим, что все получится.

– В плане принятия решений присутствует коллегиальность, либо Денис как старший партнер берет ответственность на себя?

– У нас полная демократия. Не только я принимаю решения, в первую очередь тренер. Мы общаемся, у нас налаженный треугольник, в котором есть я, Таисия и тренерский штаб. Совместно у нас идет работа, принимаются решения. Бетина Попова свою важную роль играет в этом процессе, Сергей Сергеевич Росляков. Первое время Таисии было сложно. Я в этой команде уже давно, а ей приходилось вливаться... <...>

– Денис, вы общаетесь сейчас с Дарьей Павлюченко, вашей бывшей партнершей?

– Нет, не общаемся. Мы и так не особо общались, я всегда об этом говорил.

– А как тогда складываются отношения с Таисией?

– Между тренировками можем поговорить. Но чаще всего – разъехались все по домам, по своим делам. Получается, что особо и не видимся вне работы.

– А как же тимбилдинг? Контакт вне спорта – важная составляющая работы в паре.

– Мы это понимаем. Можем вместе сходить куда-то. Узнать друг друга уже вроде бы успели. А если нет, то еще успеем. Но в целом я сторонник того, что как бы не складывались отношения вне льда, есть тренировка и есть соревнования. Есть задачи, и мы должны их выполнить. На льду все всегда должно быть стабильно и профессионально. Включились и выполнили свою работу. Где-то перед элементами посмеялись, разрядили обстановку. Но дальше – поехали исполнять подкрут, полностью включаясь в процесс, – сказал фигурист.