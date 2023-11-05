Щербакова о макияже: «Сегодня прорисовала внутренние уголки глаз. Я думаю, девчонки меня поймут: для меня это отдельная боль»
Фигуристка Анна Щербакова рассказала о макияже для ледовых шоу.
«Снова всем привет с наших выступлений на шоу «История любви Шахерезады», у нас прям сейчас проходит шоу, думаю, вам слышно.
Для меня это, кстати, отличная возможность поэкспериментировать с макияжем. Потому что, мне кажется, в этом шоу как никогда подходит яркий макияж, поэтому я сегодня прям старалась. Даже прорисовала внутренние уголки глаз.
Я думаю, девчонки меня поймут: для меня это отдельная боль, я подрисовываю их каждые полчаса. Красота требует жертв», – сказала олимпийская чемпионка.
Зато вы пишите по 100 комментов на ветках Загитовой и Щербаковой.