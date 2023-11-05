Щербакова о макияже: «Сегодня прорисовала внутренние уголки глаз. Я думаю, девчонки меня поймут: для меня это отдельная боль»

Теги женское катание Анна Щербакова ледовые шоу Фигурное катание

Фигуристка Анна Щербакова рассказала о макияже для ледовых шоу.

«Снова всем привет с наших выступлений на шоу «История любви Шахерезады», у нас прям сейчас проходит шоу, думаю, вам слышно. 

Для меня это, кстати, отличная возможность поэкспериментировать с макияжем. Потому что, мне кажется, в этом шоу как никогда подходит яркий макияж, поэтому я сегодня прям старалась. Даже прорисовала внутренние уголки глаз.

Я думаю, девчонки меня поймут: для меня это отдельная боль, я подрисовываю их каждые полчаса. Красота требует жертв», – сказала олимпийская чемпионка. 

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30 комментариев

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Красная стрела
Безусловно эта тема заслуживает быть на главной. На нашем сайте по визажу
+45
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Kareglazaya
Ответ RusVector
Для Кондратюка старается ... Молодец!
Тоже мне...первый парень на деревне 😂
+29
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Inna_Sher
Какая важная новость!
+19
-2
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Gau
Надо напомнить о себе. На ГП мощный мужской баттл состоялся, АК покоряет парное, рыженькая тоже на слуху. Приходится глазки публично рисовать.
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AtAmI
Ответ Lapo Elkann
Комментарий скрыт
"Во первых Камила не моя и я не пишу по 100 комментов на ветках ( касающихся ее неспортивных активностей)"
Зато вы пишите по 100 комментов на ветках Загитовой и Щербаковой.
+11
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+9
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Татьяна Попова
Ответ RusVector
Ну, их уже несколько раз на этой недели вместе видели. Может, для нее и первый ...
Где видели? На шоу?
+10
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Анастасия Платонова
Ответ Kareglazaya
Тоже мне...первый парень на деревне 😂
Вот тоже не понимаю, что они в нём находят?
+7
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AtAmI
Ответ Lapo Elkann
Комментарий скрыт
Во-первых, у них сейчас такой возраст, когда много внимания уделяешь внешности. Во-вторых, девчонки много работают на публике и надо выглядеть безупречно. И в-третьих, ваша Камила тоже в этом плане не отстаёт от Алины и Ани.
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alexnew
Что-то Аня не очень довольная.
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девочкитакиедевочки
С очередным преодолеванием . Молодец. Так держать
+13
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Lilia Sadykova
Ответ RusVector
Ну, их уже несколько раз на этой недели вместе видели. Может, для нее и первый ...
так Щербакова и Валиева с Марком ещё до Саши общались. Так что вы Америку не открыли.
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Latika S
Ответ RusVector
Я б женился! Но ее сердце занято!
Кем?
+4
-1
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Юлия
Ответ Lapo Elkann
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хорошо, что не Валиева.
+3
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Юлия
Ответ Lapo Elkann
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А зачем пишите на ветках Ани, если она вам не нравится.Ни одну новость не пропускаете, настолько она вам неинтересна. И кстати глаза у Анюты изумительной красоты.
+5
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RusVector
Ответ Kareglazaya
Тоже мне...первый парень на деревне 😂
Ну, их уже несколько раз на этой недели вместе видели. Может, для нее и первый ...
+12
-11
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Delirium
Ответ Анастасия Платонова
Вот тоже не понимаю, что они в нём находят?
Энергичный, натура творческая, фигурист, в конце-концов.
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Маргарита В Сафронова
Поскорей бы очередной этап нашего ГП. А так макияж Анюты, конечно, интересней МС. Анюта умеет делать волшебные глаза.
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RusVector
Ответ Александр Скворцов
Красивая леди Анна!
Я б женился! Но ее сердце занято!
+5
-5
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