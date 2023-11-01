Андрей Журанков: «Есть разочарование от Гуменника. Столько копий было сломано вокруг короткой программы, а тут он вышел – и что?»

Комментатор Андрей Журанков заявил, что его разочаровала короткая Гуменника.

Ранее фигурист вынужденно отказался от песни Sonne группы Rammstein в короткой программе для нового сезона. В настоящее время он выступает под русский кавер этой песни от Radio Tapok.

«Есть разочарование от . Столько копий было сломано вокруг этой короткой программы, столько пытались отстоять справедливость, свободу и демократию в одной отдельно взятой фигурнокатательной семье – а тут он вышел, и что? Очень-очень обидно», – сказал .

«Я вижу потенциал программы. Считаю, что не зря они за нее боролись – просто эту программу хочется видеть эмоциональной и чистой. Здесь не хочется менять программу.

Да, может, она не смотрелась такой яркой, какой должна смотреться. Но я жду эту программу в чистом исполнении, и там будет, на что посмотреть. Потенциал в этой программе виден», – отметила олимпийская чемпионка в подкасте «Ход коньком».