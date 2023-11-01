Андрей Журанков: «Есть разочарование от Гуменника. Столько копий было сломано вокруг короткой программы, а тут он вышел – и что?»

Теги сборная России Екатерина Боброва мужское катание Андрей Журанков Петр Гуменник Фигурное катание

Комментатор Андрей Журанков заявил, что его разочаровала короткая Гуменника.

Ранее фигурист вынужденно отказался от песни Sonne группы Rammstein в короткой программе для нового сезона. В настоящее время он выступает под русский кавер этой песни от Radio Tapok. 

«Есть разочарование от Пети Гуменника. Столько копий было сломано вокруг этой короткой программы, столько пытались отстоять справедливость, свободу и демократию в одной отдельно взятой фигурнокатательной семье – а тут он вышел, и что? Очень-очень обидно», – сказал Журанков.

«Я вижу потенциал программы. Считаю, что не зря они за нее боролись – просто эту программу хочется видеть эмоциональной и чистой. Здесь не хочется менять программу.

Да, может, она не смотрелась такой яркой, какой должна смотреться. Но я жду эту программу в чистом исполнении, и там будет, на что посмотреть. Потенциал в этой программе виден», – отметила олимпийская чемпионка Екатерина Боброва в подкасте «Ход коньком». 

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3 комментария

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Кошка Матраскина
Я тоже несколько разочарована, но не падениями, а постановкой в целом. Надеюсь, Петр ещё сможет представить эту программу так, чтобы все разочаровавшиеся поменяли свое мнение.
+5
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+5
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блОК
Откатает чисто, и тогда все увидят что
+3
-1
+2
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*** Monik ***
Мне больше ПП зашло
Очень красивая программа и какой же идеальный из Пети Дориан Грей 😍
+1
-1
0
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