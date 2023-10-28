Дмитрий Алиев: «Может, уйду в рыболовный спорт, там есть свои соревнования. Поймать рыбу и откатать чисто – похожие вещи»

Теги сборная России мужское катание Дмитрий Алиев Серия Гран-при России Фигурное катание

Дмитрий Алиев рассказал, что серьезно занимается рыбалкой.

«Уже ледостав, но мысли такие посещают, думал, надо спиннинг брать складной, чтобы покидать и успокоиться. Сейчас это второе дело для меня, я серьезно рыбалкой занимаюсь.

Может, уйду в рыболовный спорт. Там есть свои правила, свои соревнования. Поймать рыбу и откатать чисто – похожие вещи.

Но рыба – не медаль. Я почти всегда рыбу отпускаю, дарю ей жизнь, а медаль не отпускаю», – сказал фигурист.

«Мне все равно, с какой ноги на лед выходить. У рыбаков, наверное, свои суеверия». Алиев отправился на рыбалку и спел песню «Любэ»

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13 комментариев

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Sveta Arhipova
Если Дима уйдёт в рыболовный спорт и заведёт на эту тему канал на ютубе, то я точно подпишусь)
+14
0
+14
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Irina037
Дима,не уходи туда,пусть рыбалка останется хобби
+6
-1
+5
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На Пекин
Ответ Defender64
ДА уж, почти одно и то же. Все рыбаки - немного фигуристы
И все фигуристы немного рыбаки ( или рыбки?), прыжки на удочке тренируют
+5
0
+5
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vanessa2021
Дима, соберись и маскимально чисто ПП выкатай! Кп была великолепная.
+4
0
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Мэй Касахара
Ice fishing 🎣
+2
0
+2
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Defender64
ДА уж, почти одно и то же. Все рыбаки - немного фигуристы
+1
0
+1
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Anton_Right
)))))

Фигурист рыбака - видит издалека! ))
+1
0
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Serg Sto
Ответ Блинчик
А на фронт защищать родину он не хочет уйти((
Спортсмены и артисты и музыканты освобождены Госдумой ,с определенного уровня внутри группы.сам то фронтовик?а за кого?всу-всрф,палистинец-еврей?
+1
0
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Юра Плисецкий
Ловись рыбка, большая и маленькая(с).
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Alla Belova
Это хороший вариант на потом, если есть азарт, а пока кататься , кататься и кататься!)
И есть ведь спортивная рыбалка, где рыбу выпускают, это совсем классно)
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