Дмитрий Алиев: «Может, уйду в рыболовный спорт, там есть свои соревнования. Поймать рыбу и откатать чисто – похожие вещи»

Дмитрий Алиев рассказал, что серьезно занимается рыбалкой.

«Уже ледостав, но мысли такие посещают, думал, надо спиннинг брать складной, чтобы покидать и успокоиться. Сейчас это второе дело для меня, я серьезно рыбалкой занимаюсь.

Может, уйду в рыболовный спорт. Там есть свои правила, свои соревнования. Поймать рыбу и откатать чисто – похожие вещи.

Но рыба – не медаль. Я почти всегда рыбу отпускаю, дарю ей жизнь, а медаль не отпускаю», – сказал фигурист.

«Мне все равно, с какой ноги на лед выходить. У рыбаков, наверное, свои суеверия». Алиев отправился на рыбалку и спел песню «Любэ»