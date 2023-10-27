«Мне все равно, с какой ноги на лед выходить. У рыбаков, наверное, свои суеверия». Алиев отправился на рыбалку и спел песню «Любэ»
Дмитрий Алиев отправился на рыбалку в Ленинградской области и спел песню «Любэ».
Ролик с поездкой фигуриста на рыбалку опубликовал Первый канал.
«Вот такой результат! Спасибо Паше за такую рыбалку. Я очень давно увлекаюсь этим, и можно сказать, что это то дело, которым я занимаюсь все оставшееся время вне льда! 🫣🎣» – написал Алиев.
Также он исполнил песню группы «Любэ» – «А река течет», под которую поставлена его короткая программа.
Удачи на соревнованиях, на рыбалке, да и вообще - по жизни!
Дмитрию отличных прокатов и пьедестала на ЭГП .
А пишут они отпустили рыбку, сюжет то с рыбалки не смотрела, только новость . Надо посмотреть, что это тогда за хобби - рыбалка у Димы .