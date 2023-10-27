«Мне все равно, с какой ноги на лед выходить. У рыбаков, наверное, свои суеверия». Алиев отправился на рыбалку и спел песню «Любэ»

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Дмитрий Алиев отправился на рыбалку в Ленинградской области и спел песню «Любэ».

Ролик с поездкой фигуриста на рыбалку опубликовал Первый канал.

«Вот такой результат! Спасибо Паше за такую рыбалку. Я очень давно увлекаюсь этим, и можно сказать, что это то дело, которым я занимаюсь все оставшееся время вне льда! 🫣🎣» – написал Алиев.

Также он исполнил песню группы «Любэ» – «А река течет», под которую поставлена его короткая программа.

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10 комментариев

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Адриана
ВАУ! Какая красота! Диме удачи и показать красоту на льду.
+10
-2
+8
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Просто так!
Щуку отпустили? Желание высказали: по щучьему велению, по моему хотению....? ))
+7
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+7
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Lavkaspice
Царь-щука)
+6
0
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miladoc1
«Рыбку жалко»…😉😂
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-2
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Зиля Бадриева
Интересный сюжет, Дима очень мил. Мне тоже стало жалко рыбку, хорошо, что Димуля отпустил её.
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Charliz
Воооот такая рыба (с) )))
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FlowerF
Нравится Дима ❤️ за душевность и простоту.
Удачи на соревнованиях, на рыбалке, да и вообще - по жизни!
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Даша Лавренова
Первый канал опередил Лесика) Костя хотел записать интервью с Димой на рыбалке
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Елена Силкина
Ответ miladoc1
«Рыбку жалко»…😉😂
они отпустили её.
+5
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AllaS
Знатный улов у ребят. Уха , ух вкуснющая .
Дмитрию отличных прокатов и пьедестала на ЭГП .
А пишут они отпустили рыбку, сюжет то с рыбалки не смотрела, только новость . Надо посмотреть, что это тогда за хобби - рыбалка у Димы .
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