«Мне все равно, с какой ноги на лед выходить. У рыбаков, наверное, свои суеверия». Алиев отправился на рыбалку и спел песню «Любэ»

Дмитрий Алиев отправился на рыбалку в Ленинградской области и спел песню «Любэ».

Ролик с поездкой фигуриста на рыбалку опубликовал Первый канал.

«Вот такой результат! Спасибо Паше за такую рыбалку. Я очень давно увлекаюсь этим, и можно сказать, что это то дело, которым я занимаюсь все оставшееся время вне льда! 🫣🎣» – написал Алиев.

Также он исполнил песню группы «Любэ» – «А река течет», под которую поставлена его короткая программа.