Коляда и Кацалапов будут комментировать Гран-при в Красноярске на Первом канале
Первый канал объявил комментаторов на третий этап Гран-при России по фигурному катанию.
28 и 29 октября работать на соревнованиях будут комментир Александр Гришин, а также олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков, чемпион мира в танцах на льду Никита Кацалапов и бронзовый призер ЧМ в одиночном катании Михаил Коляда.
Прямые трансляции Гран-при покажет сайт Первого канала.
Но комменты Лизы - ни о чем. Ни разбора программы, ни информации о спортсмене.
Все гладенько, обтекаемо. Не дай бог чего конкретно сказать.
Коляда тоже нравится, но на мой взгляд с Траньковым у них как-то не гармонично. Я бы послушала ради интереса Гришина и Коляду вдвоём