Коляда и Кацалапов будут комментировать Гран-при в Красноярске на Первом канале

Теги Максим Траньков телевидение сборная России Первый канал танцы на льду мужское катание Никита Кацалапов Михаил Коляда Серия Гран-при России Фигурное катание

Первый канал объявил комментаторов на третий этап Гран-при России по фигурному катанию.

28 и 29 октября работать на соревнованиях будут комментир Александр Гришин, а также олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков, чемпион мира в танцах на льду Никита Кацалапов и бронзовый призер ЧМ в одиночном катании Михаил Коляда.

Прямые трансляции Гран-при покажет сайт Первого канала.

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47 комментариев

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Olga.t
Миша очень хорошо вписался на комментаторскую позицию, очень удачный выбор!
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NANA
А нельзя Транькова оставить дома, пусть пару свою тренирует , а не конкурентов обсуждает.
+35
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Лиля Симонова
Ответ Olga.t
Миша очень хорошо вписался на комментаторскую позицию, очень удачный выбор!
Миша предельно корректен и доброжелателен, ведь ему не мало хейта досталось самому, не смотря на его таланты. Он понимает, как может ранить слово. Удачи ему в комментаторском деле.
+31
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evgeni009
Очень здорово что снова Никиту пригласили)
+24
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Mariaku
Очень хорошо! Никита прям интересно рассказывал про особую жулинскую технику скольжения. Хочется слышать ещё больше профессиональных замечаний от тех, кто ещё в прошлом году сам выступал на соревновательном льду!
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Аленка_76
Очень приятная новость!Понравились в роли комментаторов Миша и Никита.
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Е...С
Траньков действующий тренер, как то не очень это сочетается с комментированием пар других ТШ.
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Утренняя Аврора
Респект 1 каналу. Услышал пожелания болельщиков. Рады снова слышать Мишу и Никиту. Все пр делу. Без закидонов. Профессионально.
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+13
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Док Аксель
Дуэт Миши и Никиты в роли комментаторов приятно слушать. Меньше бы ещё там доминировал Траньков.
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Carg0
Отлично! Мишу очень приятно слушать.
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Леличек
Миша и Никитос - да лучших комментаторов и пожелать нельзя!
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Natalia Gladkia
Хорошая новость, понравился и Миша и Никита, оба на своем месте, грамотно, четко, корректно и со знанием дела, еще бы на пары все время брали Тихонова комментировать, вот это настоящее трио профессионалов и воспитанных, доброжелательных людей, без всяких подколов , все по - существу!
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ДИОНИС
Хорошая новость! Удачи Мише и Никите!
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Белла
На фоне Коляды Траньков и гришин кажутся не профпригодными, один подхалим, другой грубиян
+15
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+8
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Светлана Романова
Очень рада,что комментировать будут настоящие мастера фигурного катания Миша и Никита.
+8
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taisiahajrullina@gmail.com
Миша предельно корректен и доброжелателен, ведь ему не мало хейта досталось самому, не смотря на его таланты. Удачи ему в комментаторском деле коляда топ.
+6
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Лиля Симонова
Ответ Mariaku
Очень хорошо! Никита прям интересно рассказывал про особую жулинскую технику скольжения. Хочется слышать ещё больше профессиональных замечаний от тех, кто ещё в прошлом году сам выступал на соревновательном льду!
Главное, чтобы он был объективен, а не нахваливал пары любимого шефа по поводу и без). А так конечно, мнение профессионалов очень интересно послушать!
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Kareglazaya
Комментаторский состав отличный! Осталось еще трансляцию нормальную сделать, без зависаний и черных экранов.
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Лека-Лека
Ответ Александр Шульгин
Комментарий скрыт
Ягудин был отвратителен.
+11
-5
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floret
Транькова убрать и было бы нам счастье слышать одного Мишу.
+9
-4
+5
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Лека-Лека
Трансляции смотреть невозможно. Все висит и глохнет.
+9
-4
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Светлана Романова
Ответ Александр Шульгин
Хорошо вел особенно первое время не было елея как сейчас
Последнее время в комментаторской кабине Ягудин зависал в планшете и комментировал на отвяжись,скучно ему было с короной на голове.
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Лека-Лека
Ответ RusVector
А мне хама Транькова слушать мало приятно! С удовольствием Лизу бы послушал, у каждого свои вкусы!
Траньков мне тоже не нравится.
Но комменты Лизы - ни о чем. Ни разбора программы, ни информации о спортсмене.
Все гладенько, обтекаемо. Не дай бог чего конкретно сказать.
+7
-3
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Trenik1216
Очень понравился Кацалапов как комментатор!
Коляда тоже нравится, но на мой взгляд с Траньковым у них как-то не гармонично. Я бы послушала ради интереса Гришина и Коляду вдвоём
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ice_victory
Миша с Никитой понравились, оба спокойные, уравновешенные, без яканья и перебивания друг друга. Удачи им.
+4
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