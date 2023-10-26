Первый канал объявил комментаторов на третий этап Гран-при России по фигурному катанию.

28 и 29 октября работать на соревнованиях будут комментир Александр Гришин, а также олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков, чемпион мира в танцах на льду Никита Кацалапов и бронзовый призер ЧМ в одиночном катании Михаил Коляда.

Прямые трансляции Гран-при покажет сайт Первого канала.