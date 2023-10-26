Гран-при России. «Красноярье». КМС. Москалева и Родзянов победили, Щербинина и Петров – 2-е, Симонова и Бреславский – 3-и
Пара Анна Москалева и Артем Родзянов выиграла юниорский этап Гран-при России.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
3-й этап
«Красноярье»
Красноярск
Пары, КМС
Итоговое положение
1. Анна Москалева – Артем Родзянов – 170,24
2. Таисия Щербинина – Артем Петров – 165,52
3. Мария Симонова – Мартин Бреславский – 146,49
4. Виктория Ельцова – Степан Маришин – 134,00
5. Кира Корнева – Андрей Шадерков – 132,49
6. Мария Карпанова – Арсений Самохвалов – 129,03
Произвольная программа
1. Анна Москалева – Артем Родзянов – 109,86
2. Таисия Щербинина – Артем Петров – 106,81
3. Мария Симонова – Мартин Бреславский – 96,08
4. Виктория Ельцова – Степан Маришин – 82,93
5. Кира Корнева – Андрей Шадерков – 81,48
6. Мария Карпанова – Арсений Самохвалов – 80,74
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