Гран-при России. «Красноярье». КМС. Москалева и Родзянов победили, Щербинина и Петров – 2-е, Симонова и Бреславский – 3-и

Теги сборная России результаты пары Мария Симонова Серия Гран-при России Таисия Щербинина Андрей Шадерков Анна Москалева Мартин Бреславский Артем Петров Артем Родзянов Красноярье Мария Карпанова Арсений Самохвалов Кира Корнева Виктория Ельцова Степан Маришин Фигурное катание

Пара Анна Москалева и Артем Родзянов выиграла юниорский этап Гран-при России.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

3-й этап

«Красноярье»

Красноярск

Пары, КМС

Итоговое положение

1. Анна Москалева – Артем Родзянов – 170,24

2. Таисия Щербинина – Артем Петров – 165,52

3. Мария Симонова – Мартин Бреславский – 146,49

4. Виктория Ельцова – Степан Маришин – 134,00

5. Кира Корнева – Андрей Шадерков – 132,49

6. Мария Карпанова – Арсений Самохвалов – 129,03

Произвольная программа

1. Анна Москалева – Артем Родзянов – 109,86

2. Таисия Щербинина – Артем Петров – 106,81

3. Мария Симонова – Мартин Бреславский – 96,08

4. Виктория Ельцова – Степан Маришин – 82,93

5. Кира Корнева – Андрей Шадерков – 81,48

6. Мария Карпанова – Арсений Самохвалов – 80,74

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41 комментарий

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Ягун Ягунини
Лет 7 назад в Саранске был этап ЮГП и транса оттуда была примерно такого же качества. Тогда же родилось прикольное объяснение, что местный кот пррегрыз все провода. Похоже, саранский кот добрался до Красноярска..
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olvl
Нет, смотреть нереально. А Первый пусть себе возьмёт название Последний. Нигде такого нет.
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Ягун Ягунини
Удалось посмотреть почти половину ПП Щербининой Петрова (Земной поклон Первому каналу). Судя по увиденному, из Таи получается очень хорошая парница.
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galik55
"Спасибо" первому каналу , смотреть невозможно.
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Ягун Ягунини
Первый, иди ты лесом, сколько можно (
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unknownman
Если они так девочек будут транслировать, народ не простит...
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Андор
табличку включили и транса зависла)
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Андор
Щербинина ещё вчера была одиночницей, а сейчас уже неплохо выполняет парные элементы. Молодец, Таисия
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Док Аксель
Сайт Первого, каким ты был таким и остался. Без косяков в трансляции, ну ни как...
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olvl
Поразительно, как хороша Тая Щербинина в парном. Видимо, это её.
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unknownman
Похоже сигнал через интернет на телефоне передают...
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Мурманчанин37
Спасибо шикарной трансляции Первого канала - как откатались даже не понять))
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Ягун Ягунини
Трансляция в радио режиме ((
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galik55
Транса отвратительная виснет и виснет
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Виктор Лаптев
Красноярск в своём репертуаре, как обычно самые худшие трансляции, мало того, что низко расположена камера, слишком близкие ракурсы, а тут ещё сплошные зависания, позорище.
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unknownman
Профессионалы с первого канала не пожелали в Красноярск ехать, понадеялись на местных умельцев? Трансляция сегодня как-то очень не очень.
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Алё? Алёна
Еще минус первому, что запись он выкладывает серез большое количество времени, придешь с работы, хочешь сразу всех и посмотреть, а первый максимум одну пару выложит.
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MyCA
Ответ unknownman
Похоже сигнал через интернет на телефоне передают...
Телефонами отгружают по жд не иначе
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olvl
Ответ Алё? Алёна
Да, помотрели юниоров, спасибо!
Слов нет. Я на работу не пошла, и вот на тебе.
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Алиска в Зазеркалье
Ответ galik55
Транса отвратительная виснет и виснет
что-то совсем лагает. Вроде бы настроили, а потом опять всё зависло.
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Алиска в Зазеркалье
у меня одной зависла трансляция?
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MyCA
Тася настолько хороша, что даже почти без зависонов обошлось)
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MyCA
Ответ Ягун Ягунини
Лет 7 назад в Саранске был этап ЮГП и транса оттуда была примерно такого же качества. Тогда же родилось прикольное объяснение, что местный кот пррегрыз все провода. Похоже, саранский кот добрался до Красноярска..
добрался наконец а то переживали за кота)
+3
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Алиска в Зазеркалье
Как-то совсем стало плохо с трансой. Раньше хоть Гришин комментил юниоров. А сейчас экономия на всём. вот и результат. Ещё пытаемся переплюнуть остальных. Так делать-то надо нормально
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Pennywise
Ответ Алё? Алёна
В радио режиме прослушали выступления юниоров, спасибо(
Back to USSR.
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