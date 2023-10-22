Изабо Левито: «Хочу, чтобы мои программы были яркими. Они должны рассказывать историю так, чтобы людям не хотелось отводить взгляд»

Теги Гран-при США сборная США женское катание Эмбер Гленн Изабо Левито Фигурное катание

Изабо Левито заявила, что разочарована своим прокатом короткой программы.

Американская фигуристка заняла третье место в короткой программе на Гран-при США.

«Я обожаю Skate America, мне нравится здесь бывать.

Немного разочарована своим прокатом – несмотря на исполненные прыжки, было несколько мелких ошибок, которые, как мне кажется, отвлекают от того, как могла бы выглядеть программа.

В этом сезоне мои программы имеют гораздо больший потенциал. Я хочу, чтобы все они были яркими. Мои программы должны рассказывать историю так, чтобы людям не хотелось отводить взгляд», – сказала фигуристка.

«Эмбер Гленн вдохновляет меня – не только как фигуристка, но и как человек. Она такая искренняя, добрая. Если кому-то в этом мире не нравится Эмбер, ему нужно проверить мозги», – добавила Левито.

У лучшей фигуристки США слишком буквальный наряд: танцует со змеей на руке, показывает змеиный язык

4 комментария

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Маргарита В Сафронова
чтобы людям не хотелось отводить глаз, надо идти по пути Луны...
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Юра Плисецкий
Изабо очень симпатична. Но змея не её, нет змеиной гибкости.
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MyCA
В принципе получается.
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Ирина2001
Какие же неэстетичные у нее прыжки!
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