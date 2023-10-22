Изабо Левито: «Хочу, чтобы мои программы были яркими. Они должны рассказывать историю так, чтобы людям не хотелось отводить взгляд»
Изабо Левито заявила, что разочарована своим прокатом короткой программы.
Американская фигуристка заняла третье место в короткой программе на Гран-при США.
«Я обожаю Skate America, мне нравится здесь бывать.
Немного разочарована своим прокатом – несмотря на исполненные прыжки, было несколько мелких ошибок, которые, как мне кажется, отвлекают от того, как могла бы выглядеть программа.
В этом сезоне мои программы имеют гораздо больший потенциал. Я хочу, чтобы все они были яркими. Мои программы должны рассказывать историю так, чтобы людям не хотелось отводить взгляд», – сказала фигуристка.
«Эмбер Гленн вдохновляет меня – не только как фигуристка, но и как человек. Она такая искренняя, добрая. Если кому-то в этом мире не нравится Эмбер, ему нужно проверить мозги», – добавила Левито.
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