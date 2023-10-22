Тарасова о Косторной: «Алена многому научилась. Но это не значит, что она должна открывать рот и рассказывать, сколько ей за катание надо ставить»

Татьяна Тарасова посоветовала помолчать Алене Косторной, раскритиковавшей судей.

Фигуристка выступает в парном катании с Георгием Куницей, сегодня они стали четвертыми на этапе Гран-при в Омске. После проката Косторная выразила недовольство оценками.

«Алене бы лучше помолчать. Ей еще надо много тренироваться для хороших оценок. Они с Георгием только встали в пару.

Конечно, за то время, которое они тренируются вместе, Алена многому научилась. Но это не значит, что она должна открывать рот и рассказывать, сколько ей за это катание надо ставить. Они еще не пара», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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