Тарасова о Косторной: «Алена многому научилась. Но это не значит, что она должна открывать рот и рассказывать, сколько ей за катание надо ставить»
Татьяна Тарасова посоветовала помолчать Алене Косторной, раскритиковавшей судей.
Фигуристка выступает в парном катании с Георгием Куницей, сегодня они стали четвертыми на этапе Гран-при в Омске. После проката Косторная выразила недовольство оценками.
«Алене бы лучше помолчать. Ей еще надо много тренироваться для хороших оценок. Они с Георгием только встали в пару.
Конечно, за то время, которое они тренируются вместе, Алена многому научилась. Но это не значит, что она должна открывать рот и рассказывать, сколько ей за это катание надо ставить. Они еще не пара», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
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Косторной прочитать и соответствовать , если конечно хватит ума, из всего сказанного в эти дни , в первый день можно было решить просто взбрыкнула , но сегодня откатав с ошибками и не в паре , вновь такое же нести , при этом оценки более чем хорошие за такие прокаты . Здесь уже стоит подумать , что надо над собой поработать и справляться с желаниями выплеснуть обиды в публичном месте непременно и срочно.
Сила Кунице
Это в парном её снесли, потому что она здесь никто. 4-ая при отсутствии БК, КК, ЧЯ, ОГ, МЕ.
А в женском катала бы без 3А, как Фролова, набирала бы спокойно по 230 баллов, соперницами ей из "взрослых", которых мало шансов обойти, были бы только Валиева, Петросян да Муравьёва.
— Алена Косторная (АК): Говорить с судьями во время соревнований нельзя. Но, конечно, хотелось бы подойти к людям и спросить: что конкретно им не понравилось.
— Сложно было себя собраться сегодня?
— АК: Очень.
— Георгий Куница (ГК): Очень сложно было собраться. Утром получилось, вечером не хватило.
— Алена, ты часто говоришь «это происходит». Можешь сказать, что происходит?
— АК: Нет. Это будет слишком большой скандал. Я пока не в том положении, чтобы настолько высовываться.
Какие слова были вчера, когда увидела распечатку? Матерные?
— АК: Я была в шоке. Потому что я посмотрела сначала всё по уровням и подумала, что можно было чуть‑чуть лучше. Но практически всё, что могли, мы сделали. Но потом я посмотрела на вторую оценку и GOE и была в замешательстве. Потому что настолько огромная разница между оценкой одного судьи и другого по правилам не имеет место быть. Был только один вопрос: «Покажите мне этого судью, пусть он мне в глаза посмотрит и скажет, что конкретно не понравилось». Сегодня на тренировке катая ту же поддержку, так же исполненную, было очень интересно наблюдать за судьями. После нее они бежали консультироваться к главному судье, к техническому контролеру, чтобы уточнить, был ли это срыв. Очень удивительно, что люди, которые нас оценивают, этих вещей не знают: или забывают или не обращают внимание.
— А ведь судьям запрещено контактировать друг с другом во время прокатов.
Они муж и жена, вообще-то.))