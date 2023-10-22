Тарасова о Косторной: «Алена многому научилась. Но это не значит, что она должна открывать рот и рассказывать, сколько ей за катание надо ставить»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Алена Косторная Серия Гран-при России Сердце Сибири Фигурное катание

Татьяна Тарасова посоветовала помолчать Алене Косторной, раскритиковавшей судей.

Фигуристка выступает в парном катании с Георгием Куницей, сегодня они стали четвертыми на этапе Гран-при в Омске. После проката Косторная выразила недовольство оценками.

«Алене бы лучше помолчать. Ей еще надо много тренироваться для хороших оценок. Они с Георгием только встали в пару.

Конечно, за то время, которое они тренируются вместе, Алена многому научилась. Но это не значит, что она должна открывать рот и рассказывать, сколько ей за это катание надо ставить. Они еще не пара», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Косторная о судействе на Гран-при России: «Я просто возмущена. Мой любимый вид спорта тонет в болоте»

Алена Косторная: «Я недовольна, как был оценен наш труд. Он был спущен в унитаз»

47 комментариев

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imaxim
Удивительно дипломатичный комментарий для ТАТ. Обычно она слов не подбирает, особенно когда жалуются не по делу на судейство
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Alina Kernes
Татьяна Анатольевна, хоть вы ей скажите!
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Svetlana Yablonskaya
А вот здесь на диво мудрый комментарий, спасибо
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Шекспира на красное
Гош, если надо спасать, моргни дважды на камеру
+28
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Happy_Kleo
Здесь ТАТ абсолютно по делу сказала. Алёна всего ничего в парах катается-откуда завышенные ожидания к оценкам и столько гонора?
+24
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Knopagold
Полностью согласна! Надоели высказывание Алены, а она еще только встала в пару… корону снять нужно ей… только я,я, мне….
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БезызбежноНаКрасный
Впервые за долгое время - адекватный комментарий от ТАТ))
+21
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Alina Kernes
Ответ imaxim
Удивительно дипломатичный комментарий для ТАТ. Обычно она слов не подбирает, особенно когда жалуются не по делу на судейство
И правда. Обычно эта у нее "дура", тот - "идиот" . А тут прямо щадит Алёну. Видимо, ТАТ как тренер тоже была впечатлена быстрыми успехами Косты в освоении нового для неё вида фк.
+19
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Lolka12
Ответ Блинчик
"Они еще не пара" Они муж и жена, вообще-то.))
Не пара на льду блин. Как два одиночника катают. Понятно же 🤦‍♀️
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B.Jones
Ответ Alina Kernes
И правда. Обычно эта у нее "дура", тот - "идиот" . А тут прямо щадит Алёну. Видимо, ТАТ как тренер тоже была впечатлена быстрыми успехами Косты в освоении нового для неё вида фк.
Сложно ставить крест на таком таланте. Горько.
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AllaS
Все верно сказала ТАТ и слова из сказанного нельзя убрать .
Косторной прочитать и соответствовать , если конечно хватит ума, из всего сказанного в эти дни , в первый день можно было решить просто взбрыкнула , но сегодня откатав с ошибками и не в паре , вновь такое же нести , при этом оценки более чем хорошие за такие прокаты . Здесь уже стоит подумать , что надо над собой поработать и справляться с желаниями выплеснуть обиды в публичном месте непременно и срочно.
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Хрустальный Гусенок
Интересно, кто носит брюки в этой молодой супружеской паре?
Сила Кунице
+12
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AntOn
Может хотя бы к ТАТ прислушается девушка с ЧСВ
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Lilia Sadykova
не понимаю этого ажиотажа вокруг Алёны. Да, фигуристка - одиночница хорошая была, но в нынешней конкуренции в ЖО её бы снесли, а в парах ещё работы вагон.Но вот только корона у Аленки, как будто она не Алёна Косторная, а Алёна Савченко
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Инна1945
"Пусть говорят" А.Малахов. Это лучше чем молчать в тряпочку и терпеть Ваш фигурный беспредел,Татьяна Анатольевна. Не в данном случае. А вообще😁 Как Лиза Туктик, называющая Щербакову гениальной. Говори, Алена. Говори. Лепи всё что думаешь. Не слушай узурпаторов.
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Olga1212
Истинный факт. Заткнуть Алёну и работать
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Матрос Кот
Косторная форева! Самая яркая фигуристка секси!
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Анастасия Платонова
Ответ Александр Шульгин
Гоша ты мужик или как научи уже жену как себя вести
Гоша ведёт себя достойно. Он знает, на ком женился.
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Александр Шульгин
Ответ Дружба11
а ты видимо из школы Самбо,поддерживаешь любой беспредел пальто
Я Тудберидзе терпеть не могу и жду когда наше руководство одумаются и лишат катка ее имени и пистонов ей вставят за поездки по заграницам во время Российских соревнований
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Delirium
Ответ Ольга Смирнова
Да, согласна. Нужно было как то отвлечь её что ли,рот закрыть ей, она сама не понимает что говорит. Потом самой же и стыдно будет
Ей стыдно не будет.
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Дружба11
Ответ fewral
Неужели и правда кто-то думает, что Алена изменится? Да никогда...
а для чего ей меняться-она Личность и не боится тех кто с ней расправлялся.
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fewral
Ответ Дружба11
а для чего ей меняться-она Личность и не боится тех кто с ней расправлялся.
Ну, народ же здесь все хочет ее изменить зачем-то.
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Defender64
Ответ Lilia Sadykova
не понимаю этого ажиотажа вокруг Алёны. Да, фигуристка - одиночница хорошая была, но в нынешней конкуренции в ЖО её бы снесли, а в парах ещё работы вагон.Но вот только корона у Аленки, как будто она не Алёна Косторная, а Алёна Савченко
нынешняя конкуренция в ЖО слабее, чем в парном.
Это в парном её снесли, потому что она здесь никто. 4-ая при отсутствии БК, КК, ЧЯ, ОГ, МЕ.
А в женском катала бы без 3А, как Фролова, набирала бы спокойно по 230 баллов, соперницами ей из "взрослых", которых мало шансов обойти, были бы только Валиева, Петросян да Муравьёва.
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Александр
Татьяна Анатольевна, а не вы ли, пару итераций назад (по поводу рамштайна), говорили: "молчуны нам в сборной не нужны"????🤔🤷
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Viks
Любой человек должен открывать рот. Если он человек, а не дрожащее существо.
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papadok
Просто пир духа. Татьяне Анатольевне осталось только уточнить, для чего Косторной все-таки следует открывать рот.
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Блинчик
А вообще да... Почему никто не закрыл Косторной рот?
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Natalia Solomakha
— Нет желания с судьями поговорить?
— Алена Косторная (АК): Говорить с судьями во время соревнований нельзя. Но, конечно, хотелось бы подойти к людям и спросить: что конкретно им не понравилось.
— Сложно было себя собраться сегодня?
— АК: Очень.
— Георгий Куница (ГК): Очень сложно было собраться. Утром получилось, вечером не хватило.

— Алена, ты часто говоришь «это происходит». Можешь сказать, что происходит?
— АК: Нет. Это будет слишком большой скандал. Я пока не в том положении, чтобы настолько высовываться.

Какие слова были вчера, когда увидела распечатку? Матерные?
— АК: Я была в шоке. Потому что я посмотрела сначала всё по уровням и подумала, что можно было чуть‑чуть лучше. Но практически всё, что могли, мы сделали. Но потом я посмотрела на вторую оценку и GOE и была в замешательстве. Потому что настолько огромная разница между оценкой одного судьи и другого по правилам не имеет место быть. Был только один вопрос: «Покажите мне этого судью, пусть он мне в глаза посмотрит и скажет, что конкретно не понравилось». Сегодня на тренировке катая ту же поддержку, так же исполненную, было очень интересно наблюдать за судьями. После нее они бежали консультироваться к главному судье, к техническому контролеру, чтобы уточнить, был ли это срыв. Очень удивительно, что люди, которые нас оценивают, этих вещей не знают: или забывают или не обращают внимание.
— А ведь судьям запрещено контактировать друг с другом во время прокатов.
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Анастасия Платонова
Ну психанула Алёна, бывает. Сейчас в парном заполыхает, болото высохнет, точнее будет выжжено🤣
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Птичка певчая
Ответ Дружба11
а для чего ей меняться-она Личность и не боится тех кто с ней расправлялся.
А разве с ней расправляются? Её тренируют, ей советуют, её наставляют. Ей, как и другим девочкам, и ЭГ в свое время говорила, что если хочешь быть выше всех, то на тренировках надо на 200%все отрабатывать. А ещё надо понимать, что работа в команде и оценка команды не складывается из суммы за его и её выступление, что оценивается взаимодействие. Алёна пока этого не понимает.
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Оле-Лукойе
Ответ Дружба11
а для чего ей меняться-она Личность и не боится тех кто с ней расправлялся.
Лучше бы она не боялась признать свои собственные ошибки. А винить судей любой дурак может, чего тут боятся, только толку в этом, когда сам виноват, никакого.
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Alealeale
Ну да, коррупция как раз и держится за счет того, что всех запугали и никто не открывает рот. Пока не прекратим сами друг друга затыкать, жить справедливее и не начнем.
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fewral
Неужели и правда кто-то думает, что Алена изменится? Да никогда...
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Блинчик
"Они еще не пара"
Они муж и жена, вообще-то.))
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Ольга Смирнова
Ответ Блинчик
А вообще да... Почему никто не закрыл Косторной рот?
Да, согласна. Нужно было как то отвлечь её что ли,рот закрыть ей, она сама не понимает что говорит. Потом самой же и стыдно будет
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Дружба11
Ответ Александр Шульгин
Гоша ты мужик или как научи уже жену как себя вести
а ты видимо из школы Самбо,поддерживаешь любой беспредел пальто
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Александр Шульгин
Гоша ты мужик или как научи уже жену как себя вести
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