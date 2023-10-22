Замгенпродюсера «Матч ТВ» Конов о заполняемости трибун на Гран-при по фигурному катанию в Омске: «Билеты без проблем можно купить прямо сейчас»

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Замгенпродюсера «Матч ТВ» высказался о заполняемости трибун на Гран-при в Омске.

В Омске проходит второй этап Гран-при России по фигурному катанию.

«Обстановка на трибунах в Омске на первой разминке парней. Пока еще явно не все на месте, но в районе 50% уже точно есть. Недурно, очень даже», – написал журналист «Р-Спорта» Владислав Жуков.

«Это к слову о вчерашних спорах. Билеты без проблем можно купить прямо сейчас», – ответил Василий Конов.

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15 комментариев

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Александр Шульгин
Конов сел в лужу но признать этого не хочет и продолжает жевать кактус
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Любитель_ФК
Конов вчера сделал очередной наброс в сторону ФК , у них там на Матч ТВ очень "чешется" , что они не могут транслировать выгодный проект, а сегодня приходится оправдываться, что есть в кассах еще билеты. Да билеты всегда есть на любой хоккей и футбол.
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thelittlecreature
Конов вчера прилюдно обделался, а признаться стыдно
+12
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+12
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Streetbor
а на постановки Навки и прочих заставляют выкупать организации, сел в лужу и продолжает делать умный вид))
+9
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Ольга Ив
И дальше чего, чего все он доказывает то или что предлагает?
Спасибо, что есть этапы Гран при России в отсутствие МС. Спортсмены соревнуются и это класно. Зрители видят своих любимых фигуристов и по тв трансляции, и на аренах. И спасибо, что это есть.
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Delirium
Смотрю, Конов упорный. Откуда он вообще взял, что фигурка должна собирать полные 12-тысячники, да еще на промежуточных соревнованиях? Ну вот зачем покупать билеты на верхние ярусы подобных стадионов? Чтобы что увидеть? Это ведь не футбол и не хоккей, где вид сверху даже дает некую уникальную перспективу.
+7
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+7
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dead_can_dance
У Матч ТВ всё ещё пригорает, что они профукали рост интереса к фк
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оле - топ юрген - клоп
Ответ Александр Шульгин
Конов сел в лужу но признать этого не хочет и продолжает жевать кактус
Сел в лужу? а он из неё вылезал когда-то?
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Лидия Раз
Ну и прекрасно ,что можно купить !
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ЛисаАлиса78
Концов так топит, что фигурка низкому не сдалась, так оправдывает невозможность купить права на трансляцию)
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Revery
Проснись, Нео! Ты обоср... был неправ!
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ЛисаАлиса78
Мне было смешно, когда в качестве пустого сектора показывали тот, на который не продавали билет изначально)
Он просто для прессы, спортменноа и стаффа
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eyeballerswow
Ответ Delirium
Смотрю, Конов упорный. Откуда он вообще взял, что фигурка должна собирать полные 12-тысячники, да еще на промежуточных соревнованиях? Ну вот зачем покупать билеты на верхние ярусы подобных стадионов? Чтобы что увидеть? Это ведь не футбол и не хоккей, где вид сверху даже дает некую уникальную перспективу.
есть миф/тезис, что в РФ, фк популярнее чем футбол.
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