Замгенпродюсера «Матч ТВ» Конов о заполняемости трибун на Гран-при по фигурному катанию в Омске: «Билеты без проблем можно купить прямо сейчас»
Замгенпродюсера «Матч ТВ» высказался о заполняемости трибун на Гран-при в Омске.
В Омске проходит второй этап Гран-при России по фигурному катанию.
«Обстановка на трибунах в Омске на первой разминке парней. Пока еще явно не все на месте, но в районе 50% уже точно есть. Недурно, очень даже», – написал журналист «Р-Спорта» Владислав Жуков.
«Это к слову о вчерашних спорах. Билеты без проблем можно купить прямо сейчас», – ответил Василий Конов.
Спасибо, что есть этапы Гран при России в отсутствие МС. Спортсмены соревнуются и это класно. Зрители видят своих любимых фигуристов и по тв трансляции, и на аренах. И спасибо, что это есть.
Он просто для прессы, спортменноа и стаффа