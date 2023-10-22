Замгенпродюсера «Матч ТВ» Конов о заполняемости трибун на Гран-при по фигурному катанию в Омске: «Билеты без проблем можно купить прямо сейчас»

Замгенпродюсера «Матч ТВ» высказался о заполняемости трибун на Гран-при в Омске.

В Омске проходит второй этап Гран-при России по фигурному катанию.

«Обстановка на трибунах в Омске на первой разминке парней. Пока еще явно не все на месте, но в районе 50% уже точно есть. Недурно, очень даже», – написал журналист «Р-Спорта» Владислав Жуков.

«Это к слову о вчерашних спорах. Билеты без проблем можно купить прямо сейчас», – ответил Василий Конов.