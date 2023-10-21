9 тысяч зрителей посетили короткую программу на этапе Гран-при в Омске. Арена вмещает 12 тысяч

9 тысяч зрителей посетили короткую программу на этапе Гран-при России в Омске.

Об этом сказал двукратный олимпийский чемпион и комментатор Максим Траньков в эфире Первого канала.

Всего «G-Drive Арена» в Омске вмещает 12 тысяч человек.

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