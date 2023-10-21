9 тысяч зрителей посетили короткую программу на этапе Гран-при в Омске. Арена вмещает 12 тысяч

Теги Серия Гран-при России Сердце Сибири Фигурное катание

9 тысяч зрителей посетили короткую программу на этапе Гран-при России в Омске.

Об этом сказал двукратный олимпийский чемпион и комментатор Максим Траньков в эфире Первого канала. 

Всего «G-Drive Арена» в Омске вмещает 12 тысяч человек.

Замгенпродюсера «Матч ТВ» Конов: «Фигурное катание в России быстро прошло путь от спорта номер 2 в стране до проходных стартов с полупустыми трибунами»

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17 комментариев

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Revery
Нехилые нынче полупустые трибуны))
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Knopagold
Вот, где надо чаще проводить соревнования, если учесть, что топов очень мало на этапе, то такая заполняемость арены впечатляет.
+20
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Delirium
Ответ KMR
Надо проводить соревнования в регионах говорили они. Аншлаг гарантирован)
Соревнования в регионах проводят не для рекордов посещаемости, а для популяризации спорта.

9к, как ни крути, отличный показатель, особенно учитывая что с верхних ярусов такой арены как в Омске смотреть ФК гораздо хуже.
+10
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Sportsfan
Учитывая, что это не самое важное соревнование и это только короткая программа, посещаемость впечатляет! Какой еще спорт может похвастаться такой же?
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Irina29
Ого, омичи молодцы 👍
+8
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Streetbor
матчТв и лично конов снова сели в лужу))
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lepestok
для КП одного из этапов Гран при отличный результат. не на всех международных турнирах бывают такие цифры)
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Док Аксель
Конов с Матч ТВ смотрит или нет ?... " Специалист" по посещаемости этапов ГП по ФК.
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Dmona1
Что и требовалось доказать.
+3
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Настасья Белоглазова
Неплохо. Пока интерес держится.
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Charliz
Ответ maximus388
АХАХАХАХА. Действительно какой, ведь чуть ли не на каждом матче Авангарда на этой же арене больше 11 тысяч зрителей. При этом домашних игр за сезон может быть под 50, не только в комфортные выходные и не с самыми топовыми соперниками. Сами догадаетесь, какой еще спорт может таким похвастаться?!
Ну и? Совсем разные виды спорта. Зрителю ФК важно видеть малейшее движение спортсмена, чуть ли не до выражения лица). В хоккее такой необходимости нет)
И тут еще играет момент сколько народу смотрят трансляции)
+3
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Wiley Fox
А будь там валиева, то ценник бы подняли, но пришло бы больше
+4
-4
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Charliz
Ответ Delirium
Соревнования в регионах проводят не для рекордов посещаемости, а для популяризации спорта. 9к, как ни крути, отличный показатель, особенно учитывая что с верхних ярусов такой арены как в Омске смотреть ФК гораздо хуже.
Не то что хуже, а лучше вообще остаться дома, в телеке посмотреть. Либо с биноклем прийти)
+1
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