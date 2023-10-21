9 тысяч зрителей посетили короткую программу на этапе Гран-при в Омске. Арена вмещает 12 тысяч
9 тысяч зрителей посетили короткую программу на этапе Гран-при России в Омске.
Об этом сказал двукратный олимпийский чемпион и комментатор Максим Траньков в эфире Первого канала.
Всего «G-Drive Арена» в Омске вмещает 12 тысяч человек.
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9к, как ни крути, отличный показатель, особенно учитывая что с верхних ярусов такой арены как в Омске смотреть ФК гораздо хуже.
И тут еще играет момент сколько народу смотрят трансляции)