Жук о словах Шевченко про судейство: «Для нас это был шок. Никогда в жизни мы не занимались тем, в чем нас обвинили»

Свинин и Жук ответили на обвинения в занижении оценок ученикам по их просьбе.

– Много шума наделало интервью РИА Новости Софьи Шевченко, в котором из уст вашей бывшей ученицы прозвучали обвинения в умышленном занижении ей оценок на соревнованиях по вашей инициативе.

: Для нас это был шок. Считаю, что не заслужили такого отношения к себе. Никогда в жизни мы не занимались тем, в чем нас обвинили. В этой ситуации очень порядочно повел себя , партнер Шевченко. Считаем нужным это отметить.

– В сборной СССР танцевальный дуэт Ольга Воложинская/ чаще всего были не первым номером. Как вы воспринимали ситуацию, когда ведущим дуэтам уделялось больше внимания?

Александр Свинин: Приходилось бывать в разных ситуациях. В последние годы выступлений мы с Ольгой были первым дуэтом в группе Елены Чайковской. Только мыслей об уходе к другому тренеру у нас никогда не возникало. Время все же было другое.

Не было такой медийной составляющей. Сегодня спортсмены зачастую уделяют больше внимания прочитанному в социальных сетях, чем словам тренеров. И не всегда молодые ребята справляются с подобным давлением. Пройти испытание медными трубами дано не каждому.

«Судьи говорили: ваши тренеры просили поставить вас за таких-то». Шевченко о дуэте с Еременко