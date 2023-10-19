Жук о словах Шевченко про судейство: «Для нас это был шок. Никогда в жизни мы не занимались тем, в чем нас обвинили»

Теги сборная России Ирина Жук танцы на льду Александр Свинин судьи Софья Шевченко Игорь Еременко Фигурное катание

Свинин и Жук ответили на обвинения в занижении оценок ученикам по их просьбе.

– Много шума наделало интервью РИА Новости Софьи Шевченко, в котором из уст вашей бывшей ученицы прозвучали обвинения в умышленном занижении ей оценок на соревнованиях по вашей инициативе.

Ирина Жук: Для нас это был шок. Считаю, что не заслужили такого отношения к себе. Никогда в жизни мы не занимались тем, в чем нас обвинили. В этой ситуации очень порядочно повел себя Игорь Еременко, партнер Шевченко. Считаем нужным это отметить.

– В сборной СССР танцевальный дуэт Ольга Воложинская/Александр Свинин чаще всего были не первым номером. Как вы воспринимали ситуацию, когда ведущим дуэтам уделялось больше внимания?

Александр Свинин: Приходилось бывать в разных ситуациях. В последние годы выступлений мы с Ольгой были первым дуэтом в группе Елены Чайковской. Только мыслей об уходе к другому тренеру у нас никогда не возникало. Время все же было другое.

Не было такой медийной составляющей. Сегодня спортсмены зачастую уделяют больше внимания прочитанному в социальных сетях, чем словам тренеров. И не всегда молодые ребята справляются с подобным давлением. Пройти испытание медными трубами дано не каждому.

«Судьи говорили: ваши тренеры просили поставить вас за таких-то». Шевченко о дуэте с Еременко

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zbra
Ответ Zbra
Мне другое "понравилось" в этом интервью: - Вы сразу же расстались с хореографом Аленой Самарской, супругой Букина, после его ухода из группы? А.С.: У нас состоялся достаточно откровенный разговор, и Алена сама прекрасно поняла, что оставаться ей нельзя. Она очень хороший человек и великолепный специалист. Жаль было с ней расставаться, мы ведь проработали много лет.
То есть спортсмен цивилизованно, без скандала уходит. Его жене после этого НЕЛЬЗЯ там оставаться. Что это вообще? Угроза жизни и здоровью возникла внезапно? Что за средневековый подход? Почему по-человечески невозможно работать?
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zbra
Мне другое "понравилось" в этом интервью:
- Вы сразу же расстались с хореографом Аленой Самарской, супругой Букина, после его ухода из группы?
А.С.: У нас состоялся достаточно откровенный разговор, и Алена сама прекрасно поняла, что оставаться ей нельзя. Она очень хороший человек и великолепный специалист. Жаль было с ней расставаться, мы ведь проработали много лет.
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Женя Женева
Никогда такого не было и вот опять, честное судейство в нашей стране невозможен, даже на международном уровне лакерник делал что хотел
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kareglazaya
Долго они ждали, прежде чем ответить Шевченко))
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anneta28
Ответ Zbra
Мне другое "понравилось" в этом интервью: - Вы сразу же расстались с хореографом Аленой Самарской, супругой Букина, после его ухода из группы? А.С.: У нас состоялся достаточно откровенный разговор, и Алена сама прекрасно поняла, что оставаться ей нельзя. Она очень хороший человек и великолепный специалист. Жаль было с ней расставаться, мы ведь проработали много лет.
Ага, и при этом пытаются выставить себя белыми и пушистыми. Просто цирк.
Причем они там все тусят в одной компании: Соколовская с Жук подруги, Саша замужем за племянником Соколовской, все они вместе дружат с Ваниными родителями, соответственно и Алена тут же. Змеиный серпентарий просто.))
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anneta28
Да ладно, не лукавьте. Соне с Игорем реально всегда ставили нищенские баллы. Уж не знаю, от кого это шло, но то, что было именно так - это факт.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MARG-la
Ответ Kareglazaya
Долго они ждали, прежде чем ответить Шевченко))
Так они по сути ничего так и не ответили. В отказ ушли и это было очевидно. Равно как и то , что , конечно, сговор существует.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Блинчик
Да ладно, Жулик признался во взяточничестве и ничего ему не было. Могли бы и эти признаться))
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Женя Женева
Если бы у спортсменов было возможность оспаривать оценки на судебном уровне а судья который "случайно " Лишался бы работы думаю все бы изменилось, а ещё если бы судьи не выполняли указания федры
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MARG-la
Ответ Zbra
То есть спортсмен цивилизованно, без скандала уходит. Его жене после этого НЕЛЬЗЯ там оставаться. Что это вообще? Угроза жизни и здоровью возникла внезапно? Что за средневековый подход? Почему по-человечески невозможно работать?
Так сказать, корпоративный подход.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
А молодые ребята у них кто: молодая мама Степанова и молодой отец Букин? Так ЧР они уже выигрывали, может просто перемен каких-то захотелось в отсутствии международных стартов.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док Аксель
Кому-то занижают оценки, кому-то завышают в нашем фигурном катании и всё это "произвольный танец" в исполнении нашего судейского корпуса...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anneta28
Ответ Zbra
Это какая-то мексиканская драма уже. После прочтения вашего комментария у меня аж мозг начал пищать, угрожая взорваться!
Неудивительно😁😁😁
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zbra
Ответ Anneta28
Ага, и при этом пытаются выставить себя белыми и пушистыми. Просто цирк. Причем они там все тусят в одной компании: Соколовская с Жук подруги, Саша замужем за племянником Соколовской, все они вместе дружат с Ваниными родителями, соответственно и Алена тут же. Змеиный серпентарий просто.))
Это какая-то мексиканская драма уже. После прочтения вашего комментария у меня аж мозг начал пищать, угрожая взорваться!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
Ну да, с Ерёменко, Крыловой и Морозовыми ещё соперничать в сезоне.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga Krayz
Ответ Zbra
То есть спортсмен цивилизованно, без скандала уходит. Его жене после этого НЕЛЬЗЯ там оставаться. Что это вообще? Угроза жизни и здоровью возникла внезапно? Что за средневековый подход? Почему по-человечески невозможно работать?
Меня это поразило, если честно. Как то не очень профессионально...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Женя Женева
Ответ Zbra
То есть спортсмен цивилизованно, без скандала уходит. Его жене после этого НЕЛЬЗЯ там оставаться. Что это вообще? Угроза жизни и здоровью возникла внезапно? Что за средневековый подход? Почему по-человечески невозможно работать?
Можно подумать что жена букина работала в частном доме, где её муж совершил какое то преступление
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий