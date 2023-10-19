Жук о словах Шевченко про судейство: «Для нас это был шок. Никогда в жизни мы не занимались тем, в чем нас обвинили»
Свинин и Жук ответили на обвинения в занижении оценок ученикам по их просьбе.
– Много шума наделало интервью РИА Новости Софьи Шевченко, в котором из уст вашей бывшей ученицы прозвучали обвинения в умышленном занижении ей оценок на соревнованиях по вашей инициативе.
Ирина Жук: Для нас это был шок. Считаю, что не заслужили такого отношения к себе. Никогда в жизни мы не занимались тем, в чем нас обвинили. В этой ситуации очень порядочно повел себя Игорь Еременко, партнер Шевченко. Считаем нужным это отметить.
– В сборной СССР танцевальный дуэт Ольга Воложинская/Александр Свинин чаще всего были не первым номером. Как вы воспринимали ситуацию, когда ведущим дуэтам уделялось больше внимания?
Александр Свинин: Приходилось бывать в разных ситуациях. В последние годы выступлений мы с Ольгой были первым дуэтом в группе Елены Чайковской. Только мыслей об уходе к другому тренеру у нас никогда не возникало. Время все же было другое.
Не было такой медийной составляющей. Сегодня спортсмены зачастую уделяют больше внимания прочитанному в социальных сетях, чем словам тренеров. И не всегда молодые ребята справляются с подобным давлением. Пройти испытание медными трубами дано не каждому.
«Судьи говорили: ваши тренеры просили поставить вас за таких-то». Шевченко о дуэте с Еременко
- Вы сразу же расстались с хореографом Аленой Самарской, супругой Букина, после его ухода из группы?
А.С.: У нас состоялся достаточно откровенный разговор, и Алена сама прекрасно поняла, что оставаться ей нельзя. Она очень хороший человек и великолепный специалист. Жаль было с ней расставаться, мы ведь проработали много лет.
Причем они там все тусят в одной компании: Соколовская с Жук подруги, Саша замужем за племянником Соколовской, все они вместе дружат с Ваниными родителями, соответственно и Алена тут же. Змеиный серпентарий просто.))