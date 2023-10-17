Трусова о максимально сложном контенте: «Добавляла в произвольную тройной аксель, но если говорить о чистом исполнении, сложнее пяти четверных я не катала»

Серебряный призер Игр Александра Трусова ответила на вопросы болельщиков.

– Умеешь прыгать в другу сторону? Какие прыжки и сколько оборотов?

– На полу умею одинарный аксель. Это очень смешно и очень странно выглядит, но мы пробовали, играли в солнышко – это игра на полу, где каждый должен добавлять свой прыжок, прыгаешь подряд, кто поставил вторую ногу, тот проиграл. Прыгали в другую сторону одинарный аксель, тулуп и сальхов двойные. А на льду я вообще не умею.

– Ты когда-нибудь падала с кантилевера?

– Да. Очень много раз, когда ставили «Кукушку», потому что искали, какие бы руки сделать – у Никиты (Михайлова) было очень много вариаций, и некоторые были просто невозможны, когда ты едешь и ловишь баланс. Он убирал куда-то в другую сторону руки, голову, и я просто улетала на спину. Бывает, я просто переборщу с наклоном и могу упасть.

– Катала ли ты на тренировках контент сложнее, чем в олимпийских программах?

– Да, катала. Добавляла еще (тройной) аксель, но если говорить о чистом исполнении программы целиком, сложнее пяти четверных, как на Олимпиаде, я не катала никогда.

– Ты действуешь под напором эмоций или разума?

– Очень часто под напором эмоций. Понятное дело, что много (поступков) обдуманных, но и очень много совершаю на эмоциях. Жалею ли об эмоциональных порывах? Бывает, но не часто, – сказала Трусова.