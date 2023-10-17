Трусова о максимально сложном контенте: «Добавляла в произвольную тройной аксель, но если говорить о чистом исполнении, сложнее пяти четверных я не катала»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Серебряный призер Игр Александра Трусова ответила на вопросы болельщиков.

– Умеешь прыгать в другу сторону? Какие прыжки и сколько оборотов?

 – На полу умею одинарный аксель. Это очень смешно и очень странно выглядит, но мы пробовали, играли в солнышко – это игра на полу, где каждый должен добавлять свой прыжок, прыгаешь подряд, кто поставил вторую ногу, тот проиграл. Прыгали в другую сторону одинарный аксель, тулуп и сальхов двойные. А на льду я вообще не умею. 

– Ты когда-нибудь падала с кантилевера? 

– Да. Очень много раз, когда ставили «Кукушку», потому что искали, какие бы руки сделать – у Никиты (Михайлова) было очень много вариаций, и некоторые были просто невозможны, когда ты едешь и ловишь баланс. Он убирал куда-то в другую сторону руки, голову, и я просто улетала на спину. Бывает, я просто переборщу с наклоном и могу упасть. 

– Катала ли ты на тренировках контент сложнее, чем в олимпийских программах?

– Да, катала. Добавляла еще (тройной) аксель, но если говорить о чистом исполнении программы целиком, сложнее пяти четверных, как на Олимпиаде, я не катала никогда. 

– Ты действуешь под напором эмоций или разума?

– Очень часто под напором эмоций. Понятное дело, что много (поступков) обдуманных, но и очень много совершаю на эмоциях. Жалею ли об эмоциональных порывах? Бывает, но не часто, – сказала Трусова. 

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20 комментариев

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Pennywise
Ответ Мороженко
Но она сделала этот контент. И именно на Олимпиаде. Вошла в историю. Кто ещё в ближайшее время такой контент вытатает? У нас большинство по 2-3 заявляют и то падают.
Чисто исполнила только три.
+14
-3
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Vendetta4111323
Если говорить о чистом исполнении, то больше трех Саша не делала. Не упасть с прыжка - не равно чисто.
+14
-4
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Vendetta4111323
Ответ метель
на колу мочало,начинай сначала! Забывать что ли стали?
Потому что бомонд поет песни об вхождении в историю и 5 квадах.
С Историей - нет вопросов даже, но если бы говорили честно - 3 чистых квада, один с помаркой и один в недокрут, не было бы таких речей.
А то Саша до сих пор не в курсе, почему у нее не золото. Словно не она каталась там и ошибки делала.
+10
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Рябиновые бусы
Ответ Мороженко
Но она сделала этот контент. И именно на Олимпиаде. Вошла в историю. Кто ещё в ближайшее время такой контент вытатает? У нас большинство по 2-3 заявляют и то падают.
Сашин опыт показал что повторять такой контент не стоит, ибо он рискованный и проигрышный, ну или выбрать что тебе нужнее-победа или запись в толстой книжке, и не сожалеть потом.
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Lennuci
Что за заголовок? Она вроде 3А только в КП добавляла, но ни разу не исполнила чисто. И в тексте о ПП с 3А не говорит.
+5
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метель
на колу мочало,начинай сначала! Забывать что ли стали?
+7
-5
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метель
Ответ Мороженко
Но она сделала этот контент. И именно на Олимпиаде. Вошла в историю. Кто ещё в ближайшее время такой контент вытатает? У нас большинство по 2-3 заявляют и то падают.
она , если бы там его сделала,была бы первая
+6
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Pennywise
Ответ As per
Соперница вообще ни одного, и ничего.
Оба чисто.
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Мороженко
Ответ kovfun-barrios
Один раз за 5 лет исполнила свои 5 четверных, тоже мне контентмейкер, если не можешь, не заявляй. Зачем позориться-то? "Спортсмены", которые 1 раз из 10 исполняют заявленное. То же самое можно и про других российских прокатчиц сказать. Это как условные гимнастки 10 раз будут с бревна падать или прыгуны на лыжах каждый раз травмироваться из-за неправильного приземления, или провцы глотать воду после того, как 20 метров проплыли + откашливаться и восстанавливать дыхание, или прыжки в воду, каждый раз приземляться "бомбочкой".
Но она сделала этот контент. И именно на Олимпиаде. Вошла в историю. Кто ещё в ближайшее время такой контент вытатает? У нас большинство по 2-3 заявляют и то падают.
+12
-11
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kovfun-barrios
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Один раз за 5 лет исполнила свои 5 четверных, тоже мне контентмейкер, если не можешь, не заявляй. Зачем позориться-то? "Спортсмены", которые 1 раз из 10 исполняют заявленное. То же самое можно и про других российских прокатчиц сказать. Это как условные гимнастки 10 раз будут с бревна падать или прыгуны на лыжах каждый раз травмироваться из-за неправильного приземления, или провцы глотать воду после того, как 20 метров проплыли + откашливаться и восстанавливать дыхание, или прыжки в воду, каждый раз приземляться "бомбочкой".
+12
-12
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Pennywise
Ответ As per
Если они не упадены, не значит, что они чистые😂. На обоих рёбра, один ещё и с недокрутом.
Не было там недокрутов. И не фанам Трусовой про ребра писать, когда она порой флип вообще с неверного прыгала. :)
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Люблю Кактусы
Ответ Vendetta4111323
Если говорить о чистом исполнении, то больше трех Саша не делала. Не упасть с прыжка - не равно чисто.
Двойные стандарты? Саша не упала ни с одного четверного прыжка и получила на ОИ меньше баллов (с выполненными 5-ю квадами), чем Петросян с позорно выполненной ПП на ГП в Уфе. Петросян повалялась, пошаталась и заняла первое место, с баллами выше Сашиных на ОИ.
+3
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