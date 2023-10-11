«Спасибо, Уфа». Щербакова выступила с показательным номером на открытии первого этапа Гран-при России
Анна Щербакова поблагодарила зрителей этапа Гран-при России в Уфе.
Олимпийская чемпионка выступила на открытии первого этапа Гран-при с показательным номером.
Щербакова представила номер под музыку из фильма «17 мгновений весны».
«Спасибо, Уфа», – написала фигуристка, выложив фрагмент своего выступления в соцсети.
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Всегда радует своим катанием зрителей .
Прекрасно Уфа встретила!
Молодец Аня.