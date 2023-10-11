«Спасибо, Уфа». Щербакова выступила с показательным номером на открытии первого этапа Гран-при России

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Анна Щербакова поблагодарила зрителей этапа Гран-при России в Уфе.

Олимпийская чемпионка выступила на открытии первого этапа Гран-при с показательным номером.

Щербакова представила номер под музыку из фильма «17 мгновений весны».

«Спасибо, Уфа», – написала фигуристка, выложив фрагмент своего выступления в соцсети.

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14 комментариев

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Mari Gams
Нежная , изящная , летящая Анечка , в хорошей спортивной форме , молодец !
Всегда радует своим катанием зрителей .
+19
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+12
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Алексей Токарев
Так легко тройные прыгает и 2а.
+23
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Anna
Отлично откатала, бильман, 2 прыжка исполнила.
+19
-11
+8
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Olga Krayz
Очень лёгкая, воздушная Аня. Молодец.
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Аленка_76
Молодец Аня, прекрасно откатала!
Прекрасно Уфа встретила!
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Tresk2
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Аня как всегда на высоте!
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Елена Спирина
Поздравляю Аню с прекрасным выступлением!
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Tacciana
Ответ Mari Gams
Нежная , изящная , летящая Анечка , в хорошей спортивной форме , молодец ! Всегда радует своим катанием зрителей .
Интересно, почему не номер под Мадонну?..
+6
0
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EmperorNazer
Аня умница, отлично откатала программу и исполнила все прыжки, а самый главный сюрприз - бильман в фирменной вариации, кажется, впервые с весны 2022 Аня его сделала. Не перестает удивлять)
+14
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Happy_Kleo
Аня в прекрасной форме,лёгкая и воздушная.
+7
-2
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Tacciana
Очень легко и красиво Аня на льду смотрится
+5
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Olga.t
Легко, изящно, с настроением!
Молодец Аня.
+12
-10
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Ezhevika33
Ответ Алексей Токарев
Так легко тройные прыгает и 2а.
Один тройной.
+7
-5
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Allairina
Молодец, Анечка! Легко, красиво катается. Приятно посмотреть! 👍
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