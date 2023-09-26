Елизавета Худайбердиева: «Хочу быть хорошим фигуристом, оставаясь хорошим человеком. Одновременно и хорошо, и жаль, что есть возможность учиться на ошибках других»

Теги сборная России танцы на льду Елизавета Худайбердиева Фигурное катание

Елизавета Худайбердиева заявила, что хочет быть хорошим фигуристом и человеком.

«Как важно найти гармонию в жизни и заниматься тем, что ты делаешь хорошо, правда? Двигаясь в направлении лучшего мира и правильного общества, каждый человек должен заниматься своей работой. Дело каждого хорошего фигуриста – тренироваться и демонстрировать свою гениальность публике и судьям. И бороться за свои права, конечно же.

Но как важно не заниматься пустословием и другими низкими, некрасивыми способами привлечения внимания. Уважительно относиться к коллегам, соперникам, мужчинам и женщинам, детям и взрослым. С последним сложнее: для этого нужно еще быть хорошим человеком.

Очень хочу быть хорошим фигуристом, при этом оставаясь хорошим человеком. Одновременно и хорошо, и жаль, что есть возможность учиться на ошибках других людей», – написала чемпионка России в танцах на льду.

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9 комментариев

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Kontiolahti
Елизавета, перечитайте ваши с Егором и тренером интервью с прошлого года. Может патетики про чужие ошибки поуменьшится..
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Viks
Худайбердиева: «Хочу быть хорошим фигуристом, оставаясь хорошим человеком." --- Это трудно или совсем невозможно?
+3
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Марина Юрьевна
А ну-ка дыхни)
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Е...С
Ответ RusVector
"Но как важно не заниматься пустословием и другими низкими, некрасивыми способами привлечения внимания ... " - дельный совет дает Худайбердиева Алиночке Загитовой!
Она это на страничке Камилы написала, значит, о Чжоу пишет.
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dedushka
Одна из немногих в этом виде спорта, кого я уважаю как человека
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Irina Kistler
Зачем надо было тогда самой свою семилетнюю историю анорексии в сеть выкладывать в таких подробностях, где маркировка " не для слабонервных" необходима? Если ты счастлив в фигурке, ты будешь хороший и в жизни. Мудро учиться на чужих ошибках , но сложно изучать ошибки человека, близкого по мировоззрению. Кажется все прекрасно...и наступаешь на те же грабли ))
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