Елизавета Худайбердиева: «Хочу быть хорошим фигуристом, оставаясь хорошим человеком. Одновременно и хорошо, и жаль, что есть возможность учиться на ошибках других»

Елизавета Худайбердиева заявила, что хочет быть хорошим фигуристом и человеком.

«Как важно найти гармонию в жизни и заниматься тем, что ты делаешь хорошо, правда? Двигаясь в направлении лучшего мира и правильного общества, каждый человек должен заниматься своей работой. Дело каждого хорошего фигуриста – тренироваться и демонстрировать свою гениальность публике и судьям. И бороться за свои права, конечно же.

Но как важно не заниматься пустословием и другими низкими, некрасивыми способами привлечения внимания. Уважительно относиться к коллегам, соперникам, мужчинам и женщинам, детям и взрослым. С последним сложнее: для этого нужно еще быть хорошим человеком.

Очень хочу быть хорошим фигуристом, при этом оставаясь хорошим человеком. Одновременно и хорошо, и жаль, что есть возможность учиться на ошибках других людей», – написала чемпионка России в танцах на льду.