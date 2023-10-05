Писеев, Третьяк, Тарпищев, Колосков награждены медалями Минспорта

Теги Евгений Гомельский Владислав Третьяк Валентин Писеев Шамиль Тарпищев Вячеслав Колосков Виталий Смирнов Андрей Родионенко Валентина Родионенко Олег Матыцин Министерство спорта России Павел Рожков Политика Фигурное катание

Министр спорта России Олег Матыцин наградил спортивных функционеров юбилейными медалями в честь 100-летия образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта.

В число получивших награды вошли глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

Также наградами были отмечены почетный член Олимпийского комитета России Виталий Смирнов, глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков, главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко, старший тренер национальной команды Валентина Родионенко, заслуженный тренер РСФСР по баскетболу Евгений Гомельский, почетный президент Федерации фигурного катания России Валентин Писеев и другие.

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1 комментарий

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Антон Фалафель
Уже по какому кругу перенаграждали друг друга???
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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