Писеев, Третьяк, Тарпищев, Колосков награждены медалями Минспорта

Министр спорта России Олег Матыцин наградил спортивных функционеров юбилейными медалями в честь 100-летия образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта.

В число получивших награды вошли глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и почетный президент Российского футбольного союза .

Также наградами были отмечены почетный член Олимпийского комитета России Виталий Смирнов, глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков, главный тренер сборной России по спортивной гимнастике , старший тренер национальной команды Валентина Родионенко, заслуженный тренер РСФСР по баскетболу Евгений Гомельский, почетный президент Федерации фигурного катания России Валентин Писеев и другие.