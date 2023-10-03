Щербакова о номере под Frozen: «Немножко переживала за реквизит, первый раз все это опробовали прямо здесь, на выступлении»

Анна Щербакова высказалась о новом показательном номере под Frozen Мадонны.

Олимпийская чемпионка показала этот номер на шоу в Пекине.

«Мне кажется, здесь очень важная была часть – дополнить эти аксессуарчики все. Первый раз все это опробовали прямо здесь, на выступлении, поэтому за реквизит тоже немножко переживала.

Не было времени в Москве все это попробовать, но я рада, что все получилось», – сказала Щербакова.

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