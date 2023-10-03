Щербакова о номере под Frozen: «Немножко переживала за реквизит, первый раз все это опробовали прямо здесь, на выступлении»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова ледовые шоу Фигурное катание

Анна Щербакова высказалась о новом показательном номере под Frozen Мадонны.

Олимпийская чемпионка показала этот номер на шоу в Пекине. 

«Мне кажется, здесь очень важная была часть – дополнить эти аксессуарчики все. Первый раз все это опробовали прямо здесь, на выступлении, поэтому за реквизит тоже немножко переживала.

Не было времени в Москве все это попробовать, но я рада, что все получилось», – сказала Щербакова.

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18 комментариев

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Mari Gams
Красивый образ у Анны , номер и музыка очень понравились .
Анна изящная , лёгкая , с красивыми руками , прелесть девочка !
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Док Аксель
Аню с премьерой ! Все смотрится красиво, эффектно и элегантно и со вкусом сделано !
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-2
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Лека-Лека
Номер у Анечки получился замечательный.
Настоящая ледяная Королева.
+19
-13
+6
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Дениса
Лак взяла у Семененко
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-3
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ДИОНИС
С премьерой нового показательного номера, Аня!
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Светлана М
Очень эффектный образ у Ани.
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Аленка_76
Очень понравился образ у Ани!
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Нюша Нюсина
И Маргариту откатала прекрасно, со сложными связками и прыжками👍
Хотя, еще форму не набоала после болезни.
Аню очень любят в Китае❤️
+11
-6
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Нюша Нюсина
Анюта такая красавица стала, расцвела) Музыкальная и пластичная👌
Глаз не оторвать😃
+12
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Лия Романова
Красивая программа и образ у Ани, порадовала своих многочисленных китайских болельщиков
+8
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EmperorNazer
Аню с успешной премьерой новой программы, образ действительно классно проработали, очень ей идет.
+10
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NTLY
«Кровавый» след как-то не очень выглядел, честно говоря
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BlackKat
С премьерой! Очень понравилось. Все от костюма, песни, до исполнения!
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RusVector
Ответ Дениса
Лак взяла у Семененко
Скорее у Мориса синеватый стащила!
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