Анна Щербакова: «Хочу приехать в Китай не по делам, а туристом. Пока могу отметить гостеприимство и большое количество небоскребов»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Лу Чэнь ледовые шоу Фигурное катание

Фигуристка Анна Щербакова рассказала, как относится к популярности в Китае.

– Хоть это мой четвертый приезд сюда, я все еще узнаю и изучаю эту страну. Все мои поездки в Китай связаны с фигурным катанием, и у меня тут всегда насыщенный график. Очень хочу приехать в Китай не по делам, а именно туристом и действительно узнать эту огромную и замечательную страну с богатой историей. Пока могу только отметить гостеприимство и доброжелательность китайцев и большое количество небоскребов.

Ты уже привыкла к тому, что тут настоящая звезда?

– К такому вниманию, мне кажется, невозможно привыкнуть, это каждый раз трогает до глубины души. Но это не только приятно, но и большая ответственность. Такое внимание всегда добавляет волнения перед выступлением, зато потом все эмоции умножаются в несколько раз. И это как раз самые классные и незабываемые моменты.

Успела что-то полюбить из китайской кухни?

– В мой прошлый приезд Лу Чэнь познакомила меня с ней поближе – в Шеньчжэне я попробовала больше новых блюд, чем за всю жизнь. Больше всего понравились Crystal shrimp dumpling и Shrimp shumai. Если вкратце, то это похоже на пельмени с креветками. Я написала об этом в телеграме, а на следующий день несколько китайских болельщиков пришли в этот же ресторан и заказали именно эти блюда. Надеюсь, им тоже понравилось, – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022.

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7 комментариев

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Delirium
Ответ Pentrak
Ну это палево. Зря не отредактировали интервью.
В смысле? Человек говорит о том, что видела Китай только, по сути, из окна такси от аэропорта до катка и обратно.
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Аленка_76
Надеюсь эта мечта у Ани осуществится!
+5
0
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inspire162
Сильно сомневаюсь, что удастся сделать это инкогнито. Один фиг китайцы узнают, а там уж держись, чемпионка, легко и спокойно не будет! Впрочем, Аня всё может!
+7
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N-fox
Такие хорошие ответы на вопросы, что даже нечего вынести в заголовок на данном ресурсе, чтобы все бросились резко комментировать и спорить))). Приятная, культурная девушка.
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ДИОНИС
Молодец, Аня! Приезжай в Китай почаще!
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