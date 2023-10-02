Анна Щербакова: «Хочу приехать в Китай не по делам, а туристом. Пока могу отметить гостеприимство и большое количество небоскребов»

Фигуристка Анна Щербакова рассказала, как относится к популярности в Китае.

– Хоть это мой четвертый приезд сюда, я все еще узнаю и изучаю эту страну. Все мои поездки в Китай связаны с фигурным катанием, и у меня тут всегда насыщенный график. Очень хочу приехать в Китай не по делам, а именно туристом и действительно узнать эту огромную и замечательную страну с богатой историей. Пока могу только отметить гостеприимство и доброжелательность китайцев и большое количество небоскребов.

– Ты уже привыкла к тому, что тут настоящая звезда?

– К такому вниманию, мне кажется, невозможно привыкнуть, это каждый раз трогает до глубины души. Но это не только приятно, но и большая ответственность. Такое внимание всегда добавляет волнения перед выступлением, зато потом все эмоции умножаются в несколько раз. И это как раз самые классные и незабываемые моменты.

– Успела что-то полюбить из китайской кухни?

– В мой прошлый приезд познакомила меня с ней поближе – в Шеньчжэне я попробовала больше новых блюд, чем за всю жизнь. Больше всего понравились Crystal shrimp dumpling и Shrimp shumai. Если вкратце, то это похоже на пельмени с креветками. Я написала об этом в телеграме, а на следующий день несколько китайских болельщиков пришли в этот же ресторан и заказали именно эти блюда. Надеюсь, им тоже понравилось, – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022.

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