Антон Абдурахманов: «В своей школе я предупредил всех: если услышу хоть одно матерное слово в отношении детей, тренер уходит с работы моментально»

Антон Абдурахманов заявил, что не допустит грубости в отношении фигуристов в своей школе.

Абдурахманов — глава Федерации фигурного катания Москвы и владелец школы «Армия фигурного катания».

— Вы же наверняка смотрели видео, на котором бывший тренер «Армии фигурного катания» Юлия Лавренчук бьет ребенка?

— Конечно.

— Ваше мнение?

— Я не хочу о Лавренчук ничего плохого говорить, это было не при мне, еще в другой школе.

Что касается моего отношения к детям на льду в своей школе — я предупредил всех: если я услышу хоть одно матерное слово в отношении детей, тренер уходит с работы моментально.

Можно с разным подходом, но есть предел, который пересекать и ломать их тем самым психологически нельзя, – сказал Абдурахманов.

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