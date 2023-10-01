Антон Абдурахманов: «В своей школе я предупредил всех: если услышу хоть одно матерное слово в отношении детей, тренер уходит с работы моментально»

Теги сборная России Спорт-Экспресс Антон Абдурахманов Юлия Лавренчук Фигурное катание

Антон Абдурахманов заявил, что не допустит грубости в отношении фигуристов в своей школе.

Абдурахманов — глава Федерации фигурного катания Москвы и владелец школы «Армия фигурного катания». 

— Вы же наверняка смотрели видео, на котором бывший тренер «Армии фигурного катания» Юлия Лавренчук бьет ребенка?

— Конечно.

— Ваше мнение?

— Я не хочу о Лавренчук ничего плохого говорить, это было не при мне, еще в другой школе.

Что касается моего отношения к детям на льду в своей школе — я предупредил всех: если я услышу хоть одно матерное слово в отношении детей, тренер уходит с работы моментально.

Можно с разным подходом, но есть предел, который пересекать и ломать их тем самым психологически нельзя, – сказал Абдурахманов. 

Когда история Мирославы Лебедевой стала популярной, в сети начали всплывать аналогичные инциденты. Особенно печальный – как мать шлепает свою дочь и толкает на лед

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11 комментариев

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Lale Ganbarova
Помнится, в документальном фильме об Этери Тутберидзе 2016 года она сама с гордостью рассказывала, что если бы не камеры и микрофон, она бы сама что покрепче сказала
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Katerina Sunny
Только матерное? Оскорбить ребёнка можно и без мата.
+5
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Viks
Лавренчук бьет ребенка — "Я не хочу о Лавренчук ничего плохого говорить" --- Полный абдурахман...
+7
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Маргарита В Сафронова
А если матерные слова от детей, то как б,ыть,, а, Абдурахманов?))))))
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Viks
Тренеров об этом нужно предупреждать?!
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sidhant
Вообще непонятно к чему нарезан этот кусок новости. А что Абдурахманов должен был сказать про бывшего тренера?
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Viks
Ответ tull
Абдурахманов — глава Федерации фигурного катания Москвы
Ты не в курсе, что это Общественная организация?!
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