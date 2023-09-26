Бестемьянова о слушаниях по делу Валиевой: «Хочется, чтобы Камила вышла из этого с наименьшими потерями. Переживаем и болеем за нее»
Наталья Бестемьянова прокомментировала начало слушаний по делу Валиевой.
Слушания по допинг-делу фигуристки пройдут в швейцарской Лозанне с 26 по 28 сентября, еще один день значится как резервный.
В заседании примут участие представители Всемирного антидопингового агентства (WADA), Международного союза конькобежцев (ISU), Российского антидопингового агентства (РУСАДА), а также сама Валиева (по видеосвязи) и ее адвокат.
«Очень хочется, чтобы Камила вышла из этого с наименьшими потерями. Мы очень переживаем и болеем за нее», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.
Главное о суде по Валиевой: какой срок грозит, какие награды она потеряет и какое решение уже вынесено?
Валиева идет в суд как «защищенное лицо». Чем ей поможет этот статус?
7 комментариев