Бестемьянова о слушаниях по делу Валиевой: «Хочется, чтобы Камила вышла из этого с наименьшими потерями. Переживаем и болеем за нее»

Теги сборная России допинг WADA CAS женское катание Наталья Бестемьянова Камила Валиева Фигурное катание

Наталья Бестемьянова прокомментировала начало слушаний по делу Валиевой.

Слушания по допинг-делу фигуристки пройдут в швейцарской Лозанне с 26 по 28 сентября, еще один день значится как резервный.

В заседании примут участие представители Всемирного антидопингового агентства (WADA), Международного союза конькобежцев (ISU), Российского антидопингового агентства (РУСАДА), а также сама Валиева (по видеосвязи) и ее адвокат.

«Очень хочется, чтобы Камила вышла из этого с наименьшими потерями. Мы очень переживаем и болеем за нее», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду. 

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7 комментариев

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ЮИ
Хочется, чтобы наша команда и ФК в целом вышли из этого с минимальными потерями, а лучше без потерь.
+9
-2
+7
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ДИАНА
Удачи , наша милая Ками!
+2
0
+2
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Yamaha555
Ответ Viks
То есть умышленно нарушила и чтобы без потерь?
Предъявите доказательства что это умышленное нарушение, если они у вас есть. Свои догадки за факты выдавать не надо.
+2
-1
+1
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Алина Иванова
Давайте ждать решения, нарушение было и не нужно постоянно говорить о несправедливости заранее, как будто зная, что будет. Решение не вынесено.
0
0
0
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