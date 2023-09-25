Акатьева и Петросян выступят с показательными номерами на первом этапе «Битвы школ»

Теги сборная России женское катание Софья Акатьева Аделия Петросян Фигурное катание

Софья Акатьева и Аделия Петросян выступят на открытии первого этапа «Битвы школ».

«Битва школ» – командные юношеские соревнований среди спортсменов от 6 до 12 лет.

На первом этапе выступят фигуристы школ «Столица», «Брайс», «Олимп», «Динамовец», «Формула успеха», «Лига фигурного катания» и ученики школы Татьяны Волосожар. 

Соревнования пройдут 30 сентября на малой арене комплекса ЦСКА.

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8 комментариев

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ДИОНИС
Хорошая новость! Удачи Софье и Аделии!
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София Хайн
Радует, что много соревнований для юных фигуристов.
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Аленка_76
Удачи Соне и Адельке!
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Док Аксель
Юным фигуристам будет интересно воочию посмотреть выступление Сони и Аделии. И самим в дальнейшем стараться на тренировках и соревнованиях, чтобы достичь такого же мастерства. Удачи всем !
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Лия Романова
удачных выступлений Соне и Аделии!
надеюсь, суперСоник успешно восстановилась от травмы🙏🏻
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