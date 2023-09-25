Акатьева и Петросян выступят с показательными номерами на первом этапе «Битвы школ»

Софья Акатьева и Аделия Петросян выступят на открытии первого этапа «Битвы школ».

«Битва школ» – командные юношеские соревнований среди спортсменов от 6 до 12 лет.

На первом этапе выступят фигуристы школ «Столица», «Брайс», «Олимп», «Динамовец», «Формула успеха», «Лига фигурного катания» и ученики школы Татьяны Волосожар.

Соревнования пройдут 30 сентября на малой арене комплекса ЦСКА.