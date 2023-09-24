Буцаева об отказе от Rammstein в программе Проскуряковой: «Оставлю это без комментариев. Мы примем определенное решение, которое будет правильным»

Теги сборная России женское катание Виктория Буцаева (Волчкова) Таисия Проскурякова Фигурное катание

Тренер заявила, что не считает нужным комментировать отказ от музыки Rammstein.

Накануне фигуристка Таисия Прокурякова исполнила короткую программу на Мемориале И.Я. Рабер в Москве. Программа частично была поставлена под песню Rammstein – Sonne. 

Позже стало известно, от использования музыки Rammstein откажутся. «Решение тренерского штаба», – сказала об этом Проскурякова. 

«Я оставлю этот вопрос без комментариев. Эта тема и так очень муссируется в последнее время, я не считаю нужным это комментировать. Мы примем определенное решение, которое будет правильным», – сказала тренер Виктория Буцаева.

Жалоба в интернете напугала заслуженных людей нашей фигурки. А чего им бояться?

Так кто же запретил Гуменнику катать под Rammstein? Все безнадежно запуталось

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11 комментариев

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MARG-la
Господи, какой же бред. И он продолжается. Как в лучшие совковские годы.
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Мэй Касахара
Ответ, достойный депутата 👏
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Vasily Ivanov
Спор вообще токсичный. Линдеманн .еще на стадии образования своей группы пояснил , что название Rammstein было принято специально .чтобы не ассоциировать группу с германским городом Ramstein. Рамштайн ( как город) у нас сейчас ассоциируется с союзом 50-ти стран.....Юристы знают цену лишней( неправильной) буквы в наименовании (обозначении) чего/кого -либо.Ну ,естественно ,природные пескари из федры , по принципу " как бы чего не вышло " решили не злить власть созвучными именами ...а то вдруг финансирование обрежут ...и к.г " где мы тогда питаться будем ?"
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Юра Плисецкий
Нашим тренерам полезно бы иногда Гегеля почитать.
Одна и та же история повторяется дважды: первый раз виде трагедии, второй - в виде фарса.
+4
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Roman Roman
Ответ galik55
Правильное решение Виктория, не надо давать повод хейтерам, журналистам. ТШБ разберется сам. Всем ребятам Виктории побед и удачи
что тут правильного? уже отказались... но решение ещё как бы не приняли... честно и пусть ответит, что вот такое решение...
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Адриана
Решение будете , к сожалению, принимать не Вы, его уже без Вас приняли, а Вы могли бы и раньше подсуетиться, ведь знали, какой будет резонанс , или это был такой тактический шаг для пиара? Мало кто знал и следил за Таисией, а теперь все узнали. Достали уже с этим Rammstein. Ставьте программы под гимн России, точно не ошибётесь.
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Ковид 07.10.52
Примут правильное решение, которое еще не спустили сверху...вот такие они холопы по Пугачевой...
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