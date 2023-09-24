Буцаева об отказе от Rammstein в программе Проскуряковой: «Оставлю это без комментариев. Мы примем определенное решение, которое будет правильным»

Тренер заявила, что не считает нужным комментировать отказ от музыки Rammstein.

Накануне фигуристка Таисия Прокурякова исполнила короткую программу на Мемориале И.Я. Рабер в Москве. Программа частично была поставлена под песню Rammstein – Sonne.

Позже стало известно, от использования музыки Rammstein откажутся. «Решение тренерского штаба», – сказала об этом Проскурякова.

«Я оставлю этот вопрос без комментариев. Эта тема и так очень муссируется в последнее время, я не считаю нужным это комментировать. Мы примем определенное решение, которое будет правильным», – сказала тренер .

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