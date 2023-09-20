Андрей Журанков: «Обсуждать форму Валиевой сейчас бессмысленно. Первый этап у нее через полтора месяца, тогда можно будет что-то говорить»

Теги сборная России женское катание Андрей Журанков Камила Валиева Серия Гран-при России Фигурное катание

Андрей Журанков заявил, что обсуждать форму Валиевой сейчас не имеет смысла.

«Я считаю, что сейчас обсуждать Камилу Валиеву просто бессмысленно.

Мы с Еленой Вайцеховской обсуждали это, и она сказала, как олимпийская чемпионка, что форма спортсмена, готовность тела к соревнованиям, обсуждение этого состояния – это часть профессионального подхода в спорте.

Мы не какие-то бантики-рюшечки обсуждаем. В спорте форма – это часть профессиональной работы. С ней не поспоришь.

Но, с другой стороны, почему я считаю, что говорить о Валиевой что-то сейчас неэтично. У нее первый этап через полтора месяца. Когда у нее будет первый этап, то можно будет что-то говорить.

Давайте боксеру какому-нибудь скажем: в каком ты состоянии за полтора месяца до боя?

Он скажет – да я вообще не готов, я вешу на четыре килограмма больше, а когда я к бою подойду, я их сгоню совершенно спокойно», – сказал комментатор в подкасте «Ход коньком».

Рудковская считает, что Валиевой надо похудеть. Это бестактно, спорно или уместно?

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21 комментарий

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Bechet
Ответ Viks
"она сказала, как олимпийская чемпионка," --- Она НЕ олимпийская чемпионка, зачем нести хрень?
Хейтеры Камилы столько бились головой об стену, что разучились читать? Это про Елену Вайцеховскую сказано. Успокойтесь, не возбуждайтесь)
+25
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+23
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Хрустальный Гусенок
Жмур и Вайц, идеальная пара
+16
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Владислава Крюкова
Ответ Viks
"она сказала, как олимпийская чемпионка," --- Она НЕ олимпийская чемпионка, зачем нести хрень?
Что, увидели сочетание знакомых слов и сработало мышление собачки Павлова? 😄😄 С каких пор Вайцеховская не олимпийская чемпионка то? 😄
+14
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Anisu
Форма спортсмена в каком плане? В плане "эстетических вкусов" бабЯны? Или все же речь идёт о техническом уровне? Сравнивать с боксом некорректно - там весовых категории, а в фк такого нет. Никого не должен волновать вес спортсмена, кроме самого спортсмена и его тренеров, тем более обсуждать это просто позорно. Потом поднимается вой, ах противный тренер довёл фигуристку до анорексии, а все до этого её булившие в белом такие стоят.
+16
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Anna
Их послушать, в кулуарах все только о весе Валиевой и говорили. И они даже не стесняются признаваться в этом публично...
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Док Аксель
О её спортивной форме и готовности говорили на момент ОП. А какой будет её спортивная форма на первом этапе ГП, если она будет выступать, тогда тоже об этом поговорим. А Журанков с Вайц, Рудковской может говорить о бантиках-рюшечках, платье, весе, макияже и т.д.
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Оксана Иванова
А вообще этично вес обсуждать? То все переживают, что подростки пьют коктейли и голодают, то занимаются фэтшеймингом неприкрытым. Хотят чтобы она гремела костями из-за РПП?!
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Tatiana Klm
Ответ Viks
Суд у неё в этом месяце
Надеюсь, она его выиграет.
+4
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alexnew
Согласен.
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Хорошее Настроение
Ответ Anna
Их послушать, в кулуарах все только о весе Валиевой и говорили. И они даже не стесняются признаваться в этом публично...
Ну все всё заметили, у всех есть глаза. Просто кто то как Яна публично сразу высказался, а Журнаков с Вайц за спиной пока пошептались.
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Блинчик
Ну, конечно, это же не Александра Трусова. Вот Александра Вячеславовна на потеху всяким комментаторам должна быть в форме каждый день весь год, посреди ночи разбуди - должна выйти и 5 квадов + триксель прыгнуть 10 раз подряд, а иначе фу, позор, формы нет.
Но что касается лично Журанкова, то очень хорошо, что на пик своей формы Джейсон Браун вышел к олимпиаде, выдал там прокаты жизни и получил компоненты выше, чем у Семененко, и на на 6 баллов выше, чем у подбортного допингиста. Надеюсь, шикарный прокат Брауном "Списка Шиндлера" снится Журанкову в кошмарах, а потом Браун превращается в Винсента Чжоу и исполняет 5 квадов.
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ретроградный меркурий
Нашёл с кем обсуждать. Вайц вообще в фигурном катании не разбирается, даже в базовых вещах. Когда человек говорит, что операция на левом колене Щербаковой - это следствие недокрутов, с ней сразу все понятно
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Viks
Ответ Tatiana Klm
Надеюсь, она его выиграет.
Сие вряд ли. Но из колеи он её выбьет однозначно.
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Anisu
Ответ Viks
"она сказала, как олимпийская чемпионка," --- Она НЕ олимпийская чемпионка, зачем нести хрень?
Она Олимпийская чемпионка, не было только награждения, но соревнования состоялись. И никто пока этого не опротестовал.
+14
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ретроградный меркурий
Ответ Зиля Бадриева
А кого можно сейчас обсуждать? Квады прыгнули всего два человека, и то не совсем удачно. Почему то именно от Камилы ждут ультраси, прям вынь да положь. Дайте человеку прийти в себя после операции, могла вообще не участвовать в кп по медицинским показателям.
Одинарный аксель тоже прыгнула одна Валиева, так что на круг её форма хуже, чем у Петросян, Жилиной и Горбачевой.
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