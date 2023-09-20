Андрей Журанков: «Обсуждать форму Валиевой сейчас бессмысленно. Первый этап у нее через полтора месяца, тогда можно будет что-то говорить»

Андрей Журанков заявил, что обсуждать форму Валиевой сейчас не имеет смысла.

«Я считаю, что сейчас обсуждать просто бессмысленно.

Мы с Еленой Вайцеховской обсуждали это, и она сказала, как олимпийская чемпионка, что форма спортсмена, готовность тела к соревнованиям, обсуждение этого состояния – это часть профессионального подхода в спорте.

Мы не какие-то бантики-рюшечки обсуждаем. В спорте форма – это часть профессиональной работы. С ней не поспоришь.

Но, с другой стороны, почему я считаю, что говорить о Валиевой что-то сейчас неэтично. У нее первый этап через полтора месяца. Когда у нее будет первый этап, то можно будет что-то говорить.

Давайте боксеру какому-нибудь скажем: в каком ты состоянии за полтора месяца до боя?

Он скажет – да я вообще не готов, я вешу на четыре килограмма больше, а когда я к бою подойду, я их сгоню совершенно спокойно», – сказал комментатор в подкасте «Ход коньком».

Рудковская считает, что Валиевой надо похудеть. Это бестактно, спорно или уместно?

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