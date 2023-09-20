Андрей Журанков: «Обсуждать форму Валиевой сейчас бессмысленно. Первый этап у нее через полтора месяца, тогда можно будет что-то говорить»
Андрей Журанков заявил, что обсуждать форму Валиевой сейчас не имеет смысла.
«Я считаю, что сейчас обсуждать Камилу Валиеву просто бессмысленно.
Мы с Еленой Вайцеховской обсуждали это, и она сказала, как олимпийская чемпионка, что форма спортсмена, готовность тела к соревнованиям, обсуждение этого состояния – это часть профессионального подхода в спорте.
Мы не какие-то бантики-рюшечки обсуждаем. В спорте форма – это часть профессиональной работы. С ней не поспоришь.
Но, с другой стороны, почему я считаю, что говорить о Валиевой что-то сейчас неэтично. У нее первый этап через полтора месяца. Когда у нее будет первый этап, то можно будет что-то говорить.
Давайте боксеру какому-нибудь скажем: в каком ты состоянии за полтора месяца до боя?
Он скажет – да я вообще не готов, я вешу на четыре килограмма больше, а когда я к бою подойду, я их сгоню совершенно спокойно», – сказал комментатор в подкасте «Ход коньком».
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Но что касается лично Журанкова, то очень хорошо, что на пик своей формы Джейсон Браун вышел к олимпиаде, выдал там прокаты жизни и получил компоненты выше, чем у Семененко, и на на 6 баллов выше, чем у подбортного допингиста. Надеюсь, шикарный прокат Брауном "Списка Шиндлера" снится Журанкову в кошмарах, а потом Браун превращается в Винсента Чжоу и исполняет 5 квадов.